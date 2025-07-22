hamburger icon
HomeNew CarsTataCurvvOn Road Price in Cooch Behar
CurvvSpecs & FeaturesMileageUser ReviewsColoursImages
Tata Curvv Front Right Side

Tata Curvv On Road Price in Cooch Behar

4 out of 5
Review & Win ₹2000 VoucherReview & Win ₹2000 Voucher
9.66 - 18.85 Lakhs*
*On-Road Price
Delhi
Add to Compare
Check Offers
WhatsApp IconGet Price Details

Curvv Price in

Tata Curvv on road price in Cooch Behar starts from Rs. 10.95 Lakhs. The on road price for Tata Curvv top variant goes up to Rs. 22.20 Lakhs in Cooch Behar. Tata Curvv comes with a choice of 1199 cc Petrol and 1497 cc Diesel engine options. The lowest price model is Tata Curvv Smart 1.2 Revotron Petrol 6MT and the most priced model is Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition. The Tata Curvv on road price in Cooch Behar for 1199 cc to 1497 cc cc engine ranges between Rs. 10.95 - 22.20 Lakhs. Visit your nearest Tata Curvv dealers and showrooms in Cooch Behar for best offers. Curvv on road price breakup in Cooch Behar includes: ex-showroom price + RTO + Insurance and other costs for all of its variants. When considering prices, the Curvv is mainly compared to MG Hector price in Cooch Behar (Rs. 11.99 Lakhs), Citroen Aircross X price in Cooch Behar (Rs. 8.29 Lakhs) and Volkswagen Taigun price in Cooch Behar (Rs. 11.42 Lakhs).
Variants On-Road Price
Tata Curvv Smart 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 10.95 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 12.85 Lakhs
Tata Curvv Smart 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 13.51 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 13.64 Lakhs
Tata Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 14.21 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 14.86 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 14.55 Lakhs
Tata Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 14.77 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 15.33 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 15.67 Lakhs
Tata Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 15.90 Lakhs
Tata Curvv Creative 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 16.24 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 15.90 Lakhs
Tata Curvv Creative S 1.2 Hyperion GDI 6MT ₹ 16.24 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 16.59 Lakhs
Tata Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 16.46 Lakhs
Tata Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 16.82 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 17.40 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 17.03 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 6MT ₹ 17.36 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 17.97 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 17.59 Lakhs
Tata Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 18.55 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 6MT ₹ 18.49 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition ₹ 19.05 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 19.13 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 18.72 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition ₹ 19.70 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 7DCA ₹ 19.05 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 19.70 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 6MT ₹ 20.18 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 7DCA ₹ 20.18 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 20.66 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 7DCA Dark Edition ₹ 20.05 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition ₹ 20.76 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition ₹ 21.24 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 20.85 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition ₹ 21.44 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 7DCA ₹ 21.38 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 21.99 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol l 7DCA Dark Edition ₹ 20.76 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition ₹ 22.20 Lakhs

Tata Curvv Variant Wise Price List in

Fuel Type:
All
Transmission:
All

Curvv Smart 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹10.95 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
9,65,690
RTO
79,598
Insurance
49,563
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
10,95,351
EMI@23,543/mo
Add to Compare
60 offers Available
Close

Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹12.85 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
11,16,990
RTO
1,22,599
Insurance
45,339
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
12,85,428
EMI@27,629/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Smart 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹13.51 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
11,49,990
RTO
1,54,649
Insurance
46,242
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
13,51,381
EMI@29,046/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹13.64 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
11,86,990
RTO
1,29,599
Insurance
47,255
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
13,64,344
EMI@29,325/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹14.21 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
12,36,990
RTO
1,34,599
Insurance
48,623
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
14,20,712
EMI@30,537/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹14.86 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
12,66,990
RTO
1,69,274
Insurance
49,444
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
14,86,208
EMI@31,944/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹14.55 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
12,66,990
RTO
1,37,599
Insurance
49,444
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
14,54,533
EMI@31,264/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹14.77 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
12,86,990
RTO
1,39,599
Insurance
49,992
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
14,77,081
EMI@31,748/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹15.33 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
13,36,990
RTO
1,44,599
Insurance
51,360
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
15,33,449
EMI@32,960/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹15.67 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
13,36,990
RTO
1,78,024
Insurance
51,360
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
15,66,874
EMI@33,678/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹15.90 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
13,86,990
RTO
1,49,599
Insurance
52,729
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
15,89,818
EMI@34,171/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹16.24 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
13,86,990
RTO
1,84,274
Insurance
52,729
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
16,24,493
EMI@34,917/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹15.90 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
13,86,990
RTO
1,49,599
Insurance
52,729
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
15,89,818
EMI@34,171/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative S 1.2 Hyperion GDI 6MT

₹16.24 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
14,16,990
RTO
1,52,599
Insurance
53,550
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
16,23,639
EMI@34,898/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹16.59 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
14,16,990
RTO
1,88,024
Insurance
53,550
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
16,59,064
EMI@35,660/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹16.46 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
14,36,990
RTO
1,54,599
Insurance
54,097
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
16,46,186
EMI@35,383/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹16.82 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
14,36,990
RTO
1,90,524
Insurance
54,097
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
16,82,111
EMI@36,155/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹17.40 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
14,86,990
RTO
1,96,774
Insurance
55,465
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
17,39,729
EMI@37,394/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹17.03 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
14,86,990
RTO
1,59,599
Insurance
55,465
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
17,02,554
EMI@36,595/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 6MT

₹17.36 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
15,16,990
RTO
1,62,599
Insurance
56,287
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
17,36,376
EMI@37,321/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹17.97 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
15,36,990
RTO
2,03,024
Insurance
56,834
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
17,97,348
EMI@38,632/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹17.59 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
15,36,990
RTO
1,64,599
Insurance
56,834
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
17,58,923
EMI@37,806/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹18.55 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
15,86,990
RTO
2,09,274
Insurance
58,202
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
18,54,966
EMI@39,870/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 6MT

₹18.49 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
16,16,990
RTO
1,72,599
Insurance
59,023
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
18,49,112
EMI@39,745/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition

₹19.05 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
16,48,990
RTO
1,80,899
Insurance
74,710
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
19,05,099
EMI@40,948/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹19.13 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
16,36,990
RTO
2,15,524
Insurance
59,571
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
19,12,585
EMI@41,109/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹18.72 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
16,36,990
RTO
1,74,599
Insurance
59,571
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
18,71,660
EMI@40,229/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition

₹19.70 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
16,68,990
RTO
2,24,624
Insurance
75,446
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
19,69,560
EMI@42,334/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 7DCA

₹19.05 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
16,66,990
RTO
1,77,599
Insurance
60,392
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
19,05,481
EMI@40,956/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹19.70 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
16,86,990
RTO
2,21,774
Insurance
60,939
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
19,70,203
EMI@42,347/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 6MT

₹20.18 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
17,66,990
RTO
1,87,599
Insurance
63,129
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
20,18,218
EMI@43,379/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 7DCA

₹20.18 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
17,66,990
RTO
1,87,599
Insurance
63,129
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
20,18,218
EMI@43,379/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹20.66 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
17,69,990
RTO
2,32,149
Insurance
63,211
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
20,65,850
EMI@44,403/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 7DCA Dark Edition

₹20.05 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
17,37,090
RTO
1,89,709
Insurance
77,952
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
20,05,251
EMI@43,101/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition

₹20.76 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
17,98,990
RTO
1,95,899
Insurance
80,230
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
20,75,619
EMI@44,613/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition

₹21.24 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
18,01,990
RTO
2,41,249
Insurance
80,341
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
21,24,080
EMI@45,655/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹20.85 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
17,86,990
RTO
2,34,274
Insurance
63,676
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
20,85,440
EMI@44,824/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition

₹21.44 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
18,18,990
RTO
2,43,374
Insurance
80,966
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
21,43,830
EMI@46,079/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 7DCA

₹21.38 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
18,53,890
RTO
2,01,389
Insurance
82,251
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
21,38,030
EMI@45,955/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹21.99 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
18,66,490
RTO
2,49,311
Insurance
82,714
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
21,99,015
EMI@47,265/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol l 7DCA Dark Edition

₹20.76 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
17,98,990
RTO
1,95,899
Insurance
80,230
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
20,75,619
EMI@44,613/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition

₹22.20 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
18,84,790
RTO
2,51,599
Insurance
83,388
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Cooch Behar)
22,20,277
EMI@47,722/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Paying too much for your Car Insurance?

Tata Curvv Alternatives

MG Hector

MG Hector

11.99 - 18.99 LakhsEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
Hector Price in Delhi
Citroen Aircross X

Citroen Aircross X

8.29 - 13.69 LakhsEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
Aircross X Price in Delhi
Volkswagen Taigun

Volkswagen Taigun

11.42 - 19.19 LakhsEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
Taigun Price in Delhi
UPCOMING
Mahindra New Bolero

Mahindra New Bolero

10 - 12 LakhsEx-Showroom
Alert Me When Launched Alert Me When Launched
View upcoming Cars
Skoda Kushaq

Skoda Kushaq

10.66 - 18.49 LakhsEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
Kushaq Price in Delhi
Mahindra Scorpio

Mahindra Scorpio

12.98 - 16.7 LakhsEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
Scorpio Price in Delhi

Tata Curvv User Reviews & Ratings

NaN
0 Ratings & Reviews
1 & aboverating star
0
2 & aboverating star
0
3 & aboverating star
0
4 & aboverating star
0
5 ratingrating star
0
Write a Review
A Silent wizard , friendly and budget friendly
The build quality is top-notch, and the features are impressive with beautiful interiors and an extraordinary exterior design. Moreover, the steering is so smooth that driving—even drifting—feels effortless. Overall, it's a budget-friendly and economical car that delivers great value.
By: Yaswant (Jul 22, 2025)
Read full ReviewRead Arrow
Read all ReviewsRead Arrow

Tata Curvv Related News

View all
 Tata Curvv Related News

Tata Curvv Videos

View all
 

Popular Tata Cars

  • Popular
  • Upcoming
View all  Tata Cars

Latest Cars in India 2026

Hyundai Verna

Hyundai Verna

10.98 - 18.25 Lakhs
Check Offers
Mercedes-Benz V-Class

Mercedes-Benz V-Class

1.4 Cr Onwards
Check Offers
Tata Punch EV

Tata Punch EV

9.69 - 12.59 Lakhs
Check Offers
Volkswagen Tayron R-Line

Volkswagen Tayron R-Line

46.99 Lakhs
Check Offers
Nissan Gravite

Nissan Gravite

5.65 - 9.2 Lakhs
Check Offers

Popular Cars in India 2026

Lamborghini Urus

Lamborghini Urus

4.18 - 4.47 Cr
Check Offers
VinFast VF7

VinFast VF7

21.89 - 26.79 Lakhs
Check Offers
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

18.9 - 28.49 Lakhs
Check Offers
Tata Sierra

Tata Sierra

11.49 - 21.29 Lakhs
Check Offers
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

13.49 - 24.34 Lakhs
Check Offers

Upcoming Cars in India 2026

Renault Bridger

Renault Bridger

7 Lakhs Exp. Price
Check details
Toyota Urban Cruiser EBELLA

Toyota Urban Cruiser EBELLA

20 - 25 Lakhs Exp. Price
Check details
Audi SQ8

Audi SQ8

1.13 - 2.34 Cr Exp. Price
Check details
Hyundai Palisade

Hyundai Palisade

50 - 60 Lakhs Exp. Price
Check details
Tata Avinya

Tata Avinya

30 - 60 Lakhs Exp. Price
Check details