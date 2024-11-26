|Variants
|On-Road Price
|Mahindra XEV 9S Pack One Above 59kWh
|₹ 20.99 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack One Above 79kWh
|₹ 23.23 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack Two Above 70kWh
|₹ 25.83 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack Two Above 79kWh
|₹ 26.87 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack Three 79kWh
|₹ 28.84 Lakhs
|Mahindra XEV 9S Pack Three Above 79kWh
|₹ 31.02 Lakhs
