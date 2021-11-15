|Variants
|On-Road Price
|Ola Electric S1 Pro 3 Gen 3 kWh
|₹ 1.27 Lakhs
|Ola Electric S1 Pro 3 Gen 4 kWh
|₹ 1.48 Lakhs
|Ola Electric S1 Pro 3 Gen Plus 4 kWh
|₹ 1.62 Lakhs
