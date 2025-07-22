|Variants
|On-Road Price
|Tata Curvv Smart 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 11.90 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 13.73 Lakhs
|Tata Curvv Smart 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 14.13 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 14.57 Lakhs
|Tata Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 15.18 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 15.54 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 15.54 Lakhs
|Tata Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 15.78 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 16.39 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 16.39 Lakhs
|Tata Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 16.99 Lakhs
|Tata Curvv Creative 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 16.99 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 16.99 Lakhs
|Tata Curvv Creative S 1.2 Hyperion GDI 6MT
|₹ 17.35 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 17.35 Lakhs
|Tata Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 17.60 Lakhs
|Tata Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 17.60 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 18.20 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 18.20 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 6MT
|₹ 18.56 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 18.80 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 18.80 Lakhs
|Tata Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 19.41 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 6MT
|₹ 19.77 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition
|₹ 20.35 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 20.01 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 20.01 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition
|₹ 20.59 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 7DCA
|₹ 20.38 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 20.62 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 6MT
|₹ 21.58 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 7DCA
|₹ 21.58 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 21.62 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition
|₹ 22.17 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 7DCA Dark Edition
|₹ 24 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition
|₹ 22.21 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 21.83 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition
|₹ 22.41 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 7DCA
|₹ 23.40 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 23.43 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol l 7DCA Dark Edition
|₹ 22.17 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition
|₹ 24.03 Lakhs
