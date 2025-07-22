hamburger icon
HomeNew CarsTataCurvvOn Road Price in Thoothukudi
CurvvSpecs & FeaturesMileageUser ReviewsColoursImages
Tata Curvv Front Right Side

Tata Curvv On Road Price in Thoothukudi

4 out of 5
Review & Win ₹2000 VoucherReview & Win ₹2000 Voucher
9.66 - 18.85 Lakhs*
*On-Road Price
Delhi
Add to Compare
Check Offers
WhatsApp IconGet Price Details

Curvv Price in

Tata Curvv on road price in Thoothukudi starts from Rs. 11.90 Lakhs. The on road price for Tata Curvv top variant goes up to Rs. 24.03 Lakhs in Thoothukudi. Tata Curvv comes with a choice of 1199 cc Petrol and 1497 cc Diesel engine options. The lowest price model is Tata Curvv Smart 1.2 Revotron Petrol 6MT and the most priced model is Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition. The Tata Curvv on road price in Thoothukudi for 1199 cc to 1497 cc cc engine ranges between Rs. 11.90 - 24.03 Lakhs. Visit your nearest Tata Curvv dealers and showrooms in Thoothukudi for best offers. Curvv on road price breakup in Thoothukudi includes: ex-showroom price + RTO + Insurance and other costs for all of its variants. When considering prices, the Curvv is mainly compared to MG Hector price in Thoothukudi (Rs. 11.99 Lakhs), Citroen Aircross X price in Thoothukudi (Rs. 8.29 Lakhs) and Volkswagen Taigun price in Thoothukudi (Rs. 11.42 Lakhs).
Variants On-Road Price
Tata Curvv Smart 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 11.90 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 13.73 Lakhs
Tata Curvv Smart 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 14.13 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 14.57 Lakhs
Tata Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 15.18 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 15.54 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 15.54 Lakhs
Tata Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 15.78 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 16.39 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 16.39 Lakhs
Tata Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 16.99 Lakhs
Tata Curvv Creative 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 16.99 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 16.99 Lakhs
Tata Curvv Creative S 1.2 Hyperion GDI 6MT ₹ 17.35 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 17.35 Lakhs
Tata Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 17.60 Lakhs
Tata Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 17.60 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 18.20 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 18.20 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 6MT ₹ 18.56 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 18.80 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 18.80 Lakhs
Tata Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 19.41 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 6MT ₹ 19.77 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition ₹ 20.35 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 20.01 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 20.01 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition ₹ 20.59 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 7DCA ₹ 20.38 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 20.62 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 6MT ₹ 21.58 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 7DCA ₹ 21.58 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 21.62 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition ₹ 22.17 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 7DCA Dark Edition ₹ 24 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition ₹ 22.21 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 21.83 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition ₹ 22.41 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 7DCA ₹ 23.40 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 23.43 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol l 7DCA Dark Edition ₹ 22.17 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition ₹ 24.03 Lakhs

Tata Curvv Variant Wise Price List in

Fuel Type:
All
Transmission:
All

Curvv Smart 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹11.90 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
9,99,000
RTO
1,39,370
Insurance
50,789
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
11,89,659
EMI@25,570/mo
Add to Compare
60 offers Available
Close

Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹13.73 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
11,16,990
RTO
2,08,958
Insurance
46,330
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
13,72,778
EMI@29,506/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Smart 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹14.13 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
11,49,990
RTO
2,14,898
Insurance
47,274
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
14,12,662
EMI@30,364/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹14.57 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
11,86,990
RTO
2,21,558
Insurance
48,333
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
14,57,381
EMI@31,325/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹15.18 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
12,36,990
RTO
2,30,558
Insurance
49,763
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
15,17,811
EMI@32,624/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹15.54 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
12,66,990
RTO
2,35,958
Insurance
50,622
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
15,54,070
EMI@33,403/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹15.54 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
12,66,990
RTO
2,35,958
Insurance
50,622
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
15,54,070
EMI@33,403/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹15.78 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
12,86,990
RTO
2,39,558
Insurance
51,194
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
15,78,242
EMI@33,923/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹16.39 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
13,36,990
RTO
2,48,558
Insurance
52,625
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
16,38,673
EMI@35,221/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹16.39 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
13,36,990
RTO
2,48,558
Insurance
52,625
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
16,38,673
EMI@35,221/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹16.99 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
13,86,990
RTO
2,57,558
Insurance
54,055
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
16,99,103
EMI@36,520/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹16.99 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
13,86,990
RTO
2,57,558
Insurance
54,055
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
16,99,103
EMI@36,520/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹16.99 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
13,86,990
RTO
2,57,558
Insurance
54,055
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
16,99,103
EMI@36,520/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative S 1.2 Hyperion GDI 6MT

₹17.35 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
14,16,990
RTO
2,62,958
Insurance
54,914
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
17,35,362
EMI@37,300/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹17.35 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
14,16,990
RTO
2,62,958
Insurance
54,914
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
17,35,362
EMI@37,300/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹17.60 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
14,36,990
RTO
2,66,558
Insurance
55,486
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
17,59,534
EMI@37,819/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹17.60 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
14,36,990
RTO
2,66,558
Insurance
55,486
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
17,59,534
EMI@37,819/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹18.20 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
14,86,990
RTO
2,75,558
Insurance
56,918
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
18,19,966
EMI@39,118/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹18.20 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
14,86,990
RTO
2,75,558
Insurance
56,918
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
18,19,966
EMI@39,118/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 6MT

₹18.56 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
15,16,990
RTO
2,80,958
Insurance
57,776
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
18,56,224
EMI@39,897/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹18.80 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
15,36,990
RTO
2,84,558
Insurance
58,439
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
18,80,487
EMI@40,419/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹18.80 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
15,36,990
RTO
2,84,558
Insurance
58,349
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
18,80,397
EMI@40,417/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹19.41 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
15,86,990
RTO
2,93,558
Insurance
59,779
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
19,40,827
EMI@41,716/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 6MT

₹19.77 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
16,16,990
RTO
2,98,958
Insurance
60,638
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
19,77,086
EMI@42,495/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition

₹20.35 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
16,48,990
RTO
3,10,318
Insurance
74,710
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
20,34,518
EMI@43,730/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹20.01 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
16,36,990
RTO
3,02,558
Insurance
61,209
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
20,01,257
EMI@43,015/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹20.01 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
16,36,990
RTO
3,02,558
Insurance
61,209
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
20,01,257
EMI@43,015/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition

₹20.59 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
16,68,990
RTO
3,13,918
Insurance
75,446
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
20,58,854
EMI@44,253/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 7DCA

₹20.38 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
16,66,990
RTO
3,07,958
Insurance
62,068
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
20,37,516
EMI@43,794/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹20.62 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
16,86,990
RTO
3,11,558
Insurance
62,641
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
20,61,689
EMI@44,314/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 6MT

₹21.58 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
17,66,990
RTO
3,25,958
Insurance
64,930
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
21,58,378
EMI@46,392/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 7DCA

₹21.58 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
17,66,990
RTO
3,25,958
Insurance
64,930
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
21,58,378
EMI@46,392/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹21.62 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
17,69,990
RTO
3,26,498
Insurance
65,016
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
21,62,004
EMI@46,470/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition

₹22.17 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
17,98,990
RTO
3,37,318
Insurance
80,230
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
22,17,038
EMI@47,653/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 7DCA Dark Edition

₹24 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
19,48,990
RTO
3,64,318
Insurance
85,751
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
23,99,559
EMI@51,576/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition

₹22.21 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
18,01,990
RTO
3,37,858
Insurance
80,341
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
22,20,689
EMI@47,731/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹21.83 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
17,86,990
RTO
3,29,558
Insurance
65,502
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
21,82,550
EMI@46,912/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition

₹22.41 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
18,18,990
RTO
3,40,918
Insurance
80,966
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
22,41,374
EMI@48,176/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 7DCA

₹23.40 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
19,16,990
RTO
3,52,958
Insurance
69,223
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
23,39,671
EMI@50,289/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹23.43 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
19,19,990
RTO
3,53,498
Insurance
69,309
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
23,43,297
EMI@50,367/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol l 7DCA Dark Edition

₹22.17 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
17,98,990
RTO
3,37,318
Insurance
80,230
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
22,17,038
EMI@47,653/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition

₹24.03 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
19,51,990
RTO
3,64,858
Insurance
85,861
FasTag Charges
500
On-Road Price in Chennai
(Price not available in Thoothukudi)
24,03,209
EMI@51,654/mo
Add to Compare
60 offers Available
View breakup

Paying too much for your Car Insurance?

Tata Curvv Alternatives

MG Hector

MG Hector

11.99 - 18.99 LakhsEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
Hector Price in Delhi
Citroen Aircross X

Citroen Aircross X

8.29 - 13.69 LakhsEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
Aircross X Price in Delhi
Volkswagen Taigun

Volkswagen Taigun

11.42 - 19.19 LakhsEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
Taigun Price in Delhi
UPCOMING
Mahindra New Bolero

Mahindra New Bolero

10 - 12 LakhsEx-Showroom
Alert Me When Launched Alert Me When Launched
View upcoming Cars
Skoda Kushaq

Skoda Kushaq

10.66 - 18.49 LakhsEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
Kushaq Price in Delhi
Mahindra Scorpio

Mahindra Scorpio

12.98 - 16.7 LakhsEx-Showroom
Check OffersCheck Offers
Scorpio Price in Delhi

Tata Curvv User Reviews & Ratings

NaN
0 Ratings & Reviews
1 & aboverating star
0
2 & aboverating star
0
3 & aboverating star
0
4 & aboverating star
0
5 ratingrating star
0
Write a Review
A Silent wizard , friendly and budget friendly
The build quality is top-notch, and the features are impressive with beautiful interiors and an extraordinary exterior design. Moreover, the steering is so smooth that driving—even drifting—feels effortless. Overall, it's a budget-friendly and economical car that delivers great value.
By: Yaswant (Jul 22, 2025)
Read full ReviewRead Arrow
Read all ReviewsRead Arrow

Tata Curvv Related News

View all
 Tata Curvv Related News

Tata Curvv Videos

View all
 

Popular Tata Cars

  • Popular
  • Upcoming
View all  Tata Cars

Latest Cars in India 2026

Hyundai Verna

Hyundai Verna

10.98 - 18.25 Lakhs
Check Offers
Mercedes-Benz V-Class

Mercedes-Benz V-Class

1.4 Cr Onwards
Check Offers
Tata Punch EV

Tata Punch EV

9.69 - 12.59 Lakhs
Check Offers
Volkswagen Tayron R-Line

Volkswagen Tayron R-Line

46.99 Lakhs
Check Offers
Nissan Gravite

Nissan Gravite

5.65 - 9.2 Lakhs
Check Offers

Popular Cars in India 2026

Lamborghini Urus

Lamborghini Urus

4.18 - 4.47 Cr
Check Offers
VinFast VF7

VinFast VF7

21.89 - 26.79 Lakhs
Check Offers
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

18.9 - 28.49 Lakhs
Check Offers
Tata Sierra

Tata Sierra

11.49 - 21.29 Lakhs
Check Offers
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

13.49 - 24.34 Lakhs
Check Offers

Upcoming Cars in India 2026

Renault Bridger

Renault Bridger

7 Lakhs Exp. Price
Check details
Toyota Urban Cruiser EBELLA

Toyota Urban Cruiser EBELLA

20 - 25 Lakhs Exp. Price
Check details
Audi SQ8

Audi SQ8

1.13 - 2.34 Cr Exp. Price
Check details
Hyundai Palisade

Hyundai Palisade

50 - 60 Lakhs Exp. Price
Check details
Tata Avinya

Tata Avinya

30 - 60 Lakhs Exp. Price
Check details