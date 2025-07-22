hamburger icon
Tata Curvv On Road Price in Indore

11 - 22.4 Lakhs*
*On-Road Price
Tata Curvv on road price in Indore starts from Rs. 11 Lakhs. The on road price for Tata Curvv top variant goes up to Rs. 22.05 Lakhs in Indore. Tata Curvv comes with a choice of 1199 cc Petrol and 1497 cc Diesel engine options. The lowest price model is Tata Curvv Smart 1.2 Revotron Petrol 6MT and the most priced model is Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition. The Tata Curvv on road price in Indore for 1199 cc to 1497 cc cc engine ranges between Rs. 11 - 22.05 Lakhs. Visit your nearest Tata Curvv dealers and showrooms in Indore for best offers. Curvv on road price breakup in Indore includes: ex-showroom price + RTO + Insurance and other costs for all of its variants. When considering prices, the Curvv is mainly compared to MG Hector price in Indore (Rs. 11.99 Lakhs), Citroen Aircross X price in Indore (Rs. 8.29 Lakhs) and Volkswagen Taigun price in Indore (Rs. 11.42 Lakhs).
Tata Curvv Smart 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 11 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 12.62 Lakhs
Tata Curvv Smart 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 13.06 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 13.39 Lakhs
Tata Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 13.93 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 14.51 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 14.26 Lakhs
Tata Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 14.48 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 15.03 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 15.29 Lakhs
Tata Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 15.58 Lakhs
Tata Curvv Creative 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 15.85 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 15.58 Lakhs
Tata Curvv Creative S 1.2 Hyperion GDI 6MT ₹ 15.80 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 16.18 Lakhs
Tata Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 16.13 Lakhs
Tata Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 16.41 Lakhs
Tata Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 16.97 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 6MT ₹ 16.76 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 6MT ₹ 16.89 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 17.52 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 17.22 Lakhs
Tata Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 18.12 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 6MT ₹ 18.11 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition ₹ 18.35 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 18.76 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 7DCA ₹ 18.44 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition ₹ 18.89 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 7DCA ₹ 18.58 Lakhs
Tata Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 19.24 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 6MT ₹ 19.76 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 7DCA ₹ 19.76 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT ₹ 20.24 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 7DCA Dark Edition ₹ 19.99 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition ₹ 19.99 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition ₹ 20.38 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 20.43 Lakhs
Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition ₹ 20.57 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 7DCA ₹ 21.40 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA ₹ 21.92 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol l 7DCA Dark Edition ₹ 21.64 Lakhs
Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition ₹ 22.05 Lakhs

Curvv Smart 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹11 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
9,65,690
RTO
85,255
Insurance
48,567
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
11,00,012
EMI@23,644/mo
Add to Compare
60 offers Available
Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹12.62 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
10,91,190
RTO
1,17,119
Insurance
53,056
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
12,61,865
EMI@27,122/mo
Add to Compare
60 offers Available
Curvv Smart 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹13.06 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
11,10,490
RTO
1,41,259
Insurance
53,747
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
13,05,996
EMI@28,071/mo
Add to Compare
60 offers Available
Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹13.39 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
11,58,790
RTO
1,23,879
Insurance
55,474
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
13,38,643
EMI@28,773/mo
Add to Compare
60 offers Available
Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹13.93 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
12,06,990
RTO
1,28,699
Insurance
57,198
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
13,93,387
EMI@29,949/mo
Add to Compare
60 offers Available
Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹14.51 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
12,35,990
RTO
1,56,319
Insurance
58,236
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
14,51,045
EMI@31,189/mo
Add to Compare
60 offers Available
Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹14.26 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
12,35,990
RTO
1,31,599
Insurance
58,236
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
14,26,325
EMI@30,657/mo
Add to Compare
60 offers Available
Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹14.48 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
12,55,290
RTO
1,33,529
Insurance
58,926
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
14,48,245
EMI@31,128/mo
Add to Compare
60 offers Available
Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹15.03 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
13,03,590
RTO
1,38,359
Insurance
60,654
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
15,03,103
EMI@32,308/mo
Add to Compare
60 offers Available
Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹15.29 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
13,03,590
RTO
1,64,431
Insurance
60,654
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
15,29,175
EMI@32,868/mo
Add to Compare
60 offers Available
Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹15.58 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
13,51,890
RTO
1,43,189
Insurance
62,382
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
15,57,961
EMI@33,487/mo
Add to Compare
60 offers Available
Curvv Creative 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹15.85 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
13,51,890
RTO
1,70,227
Insurance
62,382
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
15,84,999
EMI@34,068/mo
Add to Compare
60 offers Available
Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹15.58 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
13,51,890
RTO
1,43,189
Insurance
62,382
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
15,57,961
EMI@33,487/mo
Add to Compare
60 offers Available
Curvv Creative S 1.2 Hyperion GDI 6MT

₹15.80 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
13,71,190
RTO
1,45,119
Insurance
63,072
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
15,79,881
EMI@33,958/mo
Add to Compare
60 offers Available
Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹16.18 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
13,80,790
RTO
1,73,695
Insurance
63,416
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
16,18,401
EMI@34,786/mo
Add to Compare
60 offers Available
Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹16.13 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
14,00,090
RTO
1,48,009
Insurance
64,106
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
16,12,705
EMI@34,663/mo
Add to Compare
60 offers Available
Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹16.41 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
14,00,090
RTO
1,76,011
Insurance
64,106
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
16,40,707
EMI@35,265/mo
Add to Compare
60 offers Available
Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹16.97 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
14,48,390
RTO
1,81,807
Insurance
65,834
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
16,96,531
EMI@36,465/mo
Add to Compare
60 offers Available
Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 6MT

₹16.76 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
14,55,390
RTO
1,53,539
Insurance
66,084
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
16,75,513
EMI@36,013/mo
Add to Compare
60 offers Available
Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 6MT

₹16.89 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
14,67,690
RTO
1,54,769
Insurance
66,524
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
16,89,483
EMI@36,314/mo
Add to Compare
60 offers Available
Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹17.52 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
14,96,690
RTO
1,87,603
Insurance
67,561
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
17,52,354
EMI@37,665/mo
Add to Compare
60 offers Available
Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹17.22 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
14,96,690
RTO
1,57,669
Insurance
67,561
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
17,22,420
EMI@37,022/mo
Add to Compare
60 offers Available
Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹18.12 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
15,44,990
RTO
1,97,399
Insurance
69,289
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
18,12,178
EMI@38,951/mo
Add to Compare
60 offers Available
Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 6MT

₹18.11 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
15,71,290
RTO
1,69,129
Insurance
70,230
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
18,11,149
EMI@38,929/mo
Add to Compare
60 offers Available
Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition

₹18.35 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
15,92,290
RTO
1,71,229
Insurance
70,981
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
18,35,000
EMI@39,441/mo
Add to Compare
60 offers Available
Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹18.76 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
16,00,190
RTO
2,04,023
Insurance
71,264
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
18,75,977
EMI@40,322/mo
Add to Compare
60 offers Available
Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 7DCA

₹18.44 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
16,00,190
RTO
1,72,019
Insurance
71,264
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
18,43,973
EMI@39,634/mo
Add to Compare
60 offers Available
Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition

₹18.89 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
16,11,590
RTO
2,05,391
Insurance
71,671
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
18,89,152
EMI@40,605/mo
Add to Compare
60 offers Available
Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 7DCA

₹18.58 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
16,12,490
RTO
1,73,249
Insurance
71,704
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
18,57,943
EMI@39,934/mo
Add to Compare
60 offers Available
Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹19.24 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
16,41,490
RTO
2,08,979
Insurance
72,741
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
19,23,710
EMI@41,348/mo
Add to Compare
60 offers Available
Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 6MT

₹19.76 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
17,16,090
RTO
1,83,609
Insurance
75,410
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
19,75,609
EMI@42,464/mo
Add to Compare
60 offers Available
Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 7DCA

₹19.76 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
17,16,090
RTO
1,83,609
Insurance
75,410
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
19,75,609
EMI@42,464/mo
Add to Compare
60 offers Available
Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT

₹20.24 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
17,28,590
RTO
2,19,431
Insurance
75,857
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
20,24,378
EMI@43,512/mo
Add to Compare
60 offers Available
Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 7DCA Dark Edition

₹19.99 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
17,37,090
RTO
1,85,709
Insurance
76,161
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
19,99,460
EMI@42,976/mo
Add to Compare
60 offers Available
Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition

₹19.99 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
17,37,090
RTO
1,85,709
Insurance
76,161
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
19,99,460
EMI@42,976/mo
Add to Compare
60 offers Available
Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition

₹20.38 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Manual
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
17,39,990
RTO
2,20,799
Insurance
76,264
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
20,37,553
EMI@43,795/mo
Add to Compare
60 offers Available
Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹20.43 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
17,45,090
RTO
2,21,411
Insurance
76,447
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
20,43,448
EMI@43,922/mo
Add to Compare
60 offers Available
Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition

₹20.57 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
17,56,390
RTO
2,22,767
Insurance
76,851
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
20,56,508
EMI@44,202/mo
Add to Compare
60 offers Available
Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 7DCA

₹21.40 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
18,60,890
RTO
1,98,089
Insurance
80,589
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
21,40,068
EMI@45,998/mo
Add to Compare
60 offers Available
Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA

₹21.92 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
18,73,490
RTO
2,36,819
Insurance
81,040
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
21,91,849
EMI@47,111/mo
Add to Compare
60 offers Available
Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol l 7DCA Dark Edition

₹21.64 Lakhs*On-Road Price
1199 cc
Petrol
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
18,81,890
RTO
2,00,189
Insurance
81,340
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
21,63,919
EMI@46,511/mo
Add to Compare
60 offers Available
Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition

₹22.05 Lakhs*On-Road Price
1497 cc
Diesel
Automatic
Add to Compare
Ex-Showroom-Price
18,84,790
RTO
2,38,175
Insurance
81,444
FasTag Charges
500
On-Road Price in Indore
22,04,909
EMI@47,392/mo
Add to Compare
60 offers Available
A Silent wizard , friendly and budget friendly
The build quality is top-notch, and the features are impressive with beautiful interiors and an extraordinary exterior design. Moreover, the steering is so smooth that driving—even drifting—feels effortless. Overall, it's a budget-friendly and economical car that delivers great value.
By: Yaswant (Jul 22, 2025)
