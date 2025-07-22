|Variants
On-Road Price
|Tata Curvv Smart 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 11 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 12.62 Lakhs
|Tata Curvv Smart 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 13.06 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 13.39 Lakhs
|Tata Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 13.93 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 14.51 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 14.26 Lakhs
|Tata Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 14.48 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 15.03 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 15.29 Lakhs
|Tata Curvv Creative 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 15.58 Lakhs
|Tata Curvv Creative 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 15.85 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 15.58 Lakhs
|Tata Curvv Creative S 1.2 Hyperion GDI 6MT
|₹ 15.80 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 16.18 Lakhs
|Tata Curvv Creative S 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 16.13 Lakhs
|Tata Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 16.41 Lakhs
|Tata Curvv Pure Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 16.97 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 6MT
|₹ 16.76 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 6MT
|₹ 16.89 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 17.52 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 17.22 Lakhs
|Tata Curvv Creative S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 18.12 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 6MT
|₹ 18.11 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition
|₹ 18.35 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 18.76 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Revotron Petrol 7DCA
|₹ 18.44 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition
|₹ 18.89 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.2 Hyperion GDI 7DCA
|₹ 18.58 Lakhs
|Tata Curvv Creative Plus S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 19.24 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 6MT
|₹ 19.76 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI 7DCA
|₹ 19.76 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT
|₹ 20.24 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.2 Hyperion GDI Petrol 7DCA Dark Edition
|₹ 19.99 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol 6MT Dark Edition
|₹ 19.99 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 6MT Dark Edition
|₹ 20.38 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 20.43 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished S 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition
|₹ 20.57 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI 7DCA
|₹ 21.40 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA
|₹ 21.92 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.2 Hyperion GDI Petrol l 7DCA Dark Edition
|₹ 21.64 Lakhs
|Tata Curvv Accomplished Plus A 1.5 Kryojet Diesel 7DCA Dark Edition
|₹ 22.05 Lakhs
