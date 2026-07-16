|Variants
|On-Road Price
|Tata Sierra.ev Pure 63.0 kWh
|₹ 19.91 Lakhs
|Tata Sierra.ev Pure 63.0 kWh ACFC
|₹ 20.42 Lakhs
|Tata Sierra.ev Pure S 63.0 kWh
|₹ 21.16 Lakhs
|Tata Sierra.ev Pure S 63.0 kWh ACFC
|₹ 21.68 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 63.0 kWh
|₹ 22.21 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 63.0 kWh ACFC
|₹ 22.72 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 75.0 kWh
|₹ 23.65 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 75.0 kWh ACFC
|₹ 24.17 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 63.0 kWh
|₹ 24.09 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 63.0 kWh ACFC
|₹ 24.61 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 75.0 kWh
|₹ 25.33 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 75.0 kWh ACFC
|₹ 25.84 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered A 75.0 kWh
|₹ 26.38 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered A 75.0 kWh ACFC
|₹ 26.89 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered AWD A 75.0 kWh ACFC
|₹ 28.15 Lakhs
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