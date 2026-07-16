|Variants
|On-Road Price
|Tata Sierra.ev Pure 63.0 kWh
|₹ 19.74 Lakhs
|Tata Sierra.ev Pure 63.0 kWh ACFC
|₹ 20.25 Lakhs
|Tata Sierra.ev Pure S 63.0 kWh
|₹ 20.99 Lakhs
|Tata Sierra.ev Pure S 63.0 kWh ACFC
|₹ 21.50 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 63.0 kWh
|₹ 22.03 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 63.0 kWh ACFC
|₹ 22.53 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 75.0 kWh
|₹ 23.46 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 75.0 kWh ACFC
|₹ 23.97 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 63.0 kWh
|₹ 23.89 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 63.0 kWh ACFC
|₹ 24.40 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 75.0 kWh
|₹ 25.12 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 75.0 kWh ACFC
|₹ 25.63 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered A 75.0 kWh
|₹ 26.16 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered A 75.0 kWh ACFC
|₹ 26.67 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered AWD A 75.0 kWh ACFC
|₹ 27.91 Lakhs
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