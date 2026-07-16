|Variants
|On-Road Price
|Tata Sierra.ev Pure 63.0 kWh
|₹ 20.27 Lakhs
|Tata Sierra.ev Pure 63.0 kWh ACFC
|₹ 20.80 Lakhs
|Tata Sierra.ev Pure S 63.0 kWh
|₹ 21.55 Lakhs
|Tata Sierra.ev Pure S 63.0 kWh ACFC
|₹ 22.08 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 63.0 kWh
|₹ 22.62 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 63.0 kWh ACFC
|₹ 23.14 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 75.0 kWh
|₹ 24.08 Lakhs
|Tata Sierra.ev Adventure 75.0 kWh ACFC
|₹ 24.61 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 63.0 kWh
|₹ 24.54 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 63.0 kWh ACFC
|₹ 25.06 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 75.0 kWh
|₹ 25.79 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered 75.0 kWh ACFC
|₹ 26.31 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered A 75.0 kWh
|₹ 26.86 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered A 75.0 kWh ACFC
|₹ 27.38 Lakhs
|Tata Sierra.ev Empowered AWD A 75.0 kWh ACFC
|₹ 28.66 Lakhs
Popular Tata Cars
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
Latest Cars in India 2026
Popular Cars in India 2026
Upcoming Cars in India 2026