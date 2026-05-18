|Variants
|On-Road Price
|Renault Duster Authentic 1.0L Turbo Petrol MT
|₹ 11.79 Lakhs
|Renault Duster Evolution 1.0L Turbo Petrol MT
|₹ 13.13 Lakhs
|Renault Duster Evolution 1.3L Turbo Petrol MT
|₹ 14.65 Lakhs
|Renault Duster Techno 1.0L Turbo Petrol MT
|₹ 15.14 Lakhs
|Renault Duster Techno 1.3L Turbo Petrol MT
|₹ 16.33 Lakhs
|Renault Duster Evolution 1.3L Turbo Petrol Automatic (DCT)
|₹ 16.33 Lakhs
|Renault Duster Techno Plus 1.3L Turbo Petrol MT
|₹ 17.22 Lakhs
|Renault Duster Techno 1.3L Turbo Petrol Automatic
|₹ 17.89 Lakhs
|Renault Duster Techno Plus 1.3L Turbo Petrol Automatic (DCT)
|₹ 18.78 Lakhs
|Renault Duster Iconic Edition 1.3L Turbo Petrol MT
|₹ 19.11 Lakhs
|Renault Duster Iconic Launch Edition 1.3L Turbo Petrol MT
|₹ 18.90 Lakhs
|Renault Duster Iconic Edition 1.3L Turbo Petrol Automatic (DCT)
|₹ 20.79 Lakhs
|Renault Duster Iconic Launch Edition 1.3L Turbo Petrol Automatic (DCT)
|₹ 20.57 Lakhs
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