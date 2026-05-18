|Variants
|On-Road Price
|Renault Duster Authentic 1.0L Turbo Petrol MT
|₹ 11.58 Lakhs
|Renault Duster Evolution 1.0L Turbo Petrol MT
|₹ 12.90 Lakhs
|Renault Duster Evolution 1.3L Turbo Petrol MT
|₹ 14.39 Lakhs
|Renault Duster Techno 1.0L Turbo Petrol MT
|₹ 14.87 Lakhs
|Renault Duster Techno 1.3L Turbo Petrol MT
|₹ 16.04 Lakhs
|Renault Duster Evolution 1.3L Turbo Petrol Automatic (DCT)
|₹ 16.04 Lakhs
|Renault Duster Techno Plus 1.3L Turbo Petrol MT
|₹ 17.07 Lakhs
|Renault Duster Techno 1.3L Turbo Petrol Automatic
|₹ 17.73 Lakhs
|Renault Duster Techno Plus 1.3L Turbo Petrol Automatic (DCT)
|₹ 18.62 Lakhs
|Renault Duster Iconic Edition 1.3L Turbo Petrol MT
|₹ 18.94 Lakhs
|Renault Duster Iconic Launch Edition 1.3L Turbo Petrol MT
|₹ 18.73 Lakhs
|Renault Duster Iconic Edition 1.3L Turbo Petrol Automatic (DCT)
|₹ 20.60 Lakhs
|Renault Duster Iconic Launch Edition 1.3L Turbo Petrol Automatic (DCT)
|₹ 20.39 Lakhs
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