|Variants
|On-Road Price
|Renault Duster Authentic 1.0L Turbo Petrol MT
|₹ 12.21 Lakhs
|Renault Duster Evolution 1.0L Turbo Petrol MT
|₹ 13.60 Lakhs
|Renault Duster Evolution 1.3L Turbo Petrol MT
|₹ 15.17 Lakhs
|Renault Duster Techno 1.0L Turbo Petrol MT
|₹ 15.68 Lakhs
|Renault Duster Techno 1.3L Turbo Petrol MT
|₹ 16.91 Lakhs
|Renault Duster Evolution 1.3L Turbo Petrol Automatic (DCT)
|₹ 16.91 Lakhs
|Renault Duster Techno Plus 1.3L Turbo Petrol MT
|₹ 17.83 Lakhs
|Renault Duster Techno 1.3L Turbo Petrol Automatic
|₹ 18.53 Lakhs
|Renault Duster Techno Plus 1.3L Turbo Petrol Automatic (DCT)
|₹ 19.45 Lakhs
|Renault Duster Iconic Edition 1.3L Turbo Petrol MT
|₹ 19.79 Lakhs
|Renault Duster Iconic Launch Edition 1.3L Turbo Petrol MT
|₹ 19.57 Lakhs
|Renault Duster Iconic Edition 1.3L Turbo Petrol Automatic (DCT)
|₹ 21.53 Lakhs
|Renault Duster Iconic Launch Edition 1.3L Turbo Petrol Automatic (DCT)
|₹ 21.30 Lakhs
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