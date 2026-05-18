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Renault Duster On Road Price in Beed

4.5 out of 5
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10.49 - 18.71 Lakhs*
*On-Road Price
Delhi
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Duster Price in

Renault Duster on road price in Beed starts from Rs. 12.12 Lakhs. The on road price for Renault Duster top variant goes up to Rs. 21.27 Lakhs in Beed. Renault Duster comes with a choice of 1333 cc Petrol engine options. The lowest price model is Renault Duster Authentic 1.0L Turbo Petrol MT and the most priced model is Renault Duster Iconic Edition 1.3L Turbo Petrol Automatic (DCT). The Renault Duster on road price in Beed for 999 cc to 1333 cc cc engine ranges between Rs. 12.12 - 21.27 Lakhs. Visit your nearest Renault Duster dealers and showrooms in Beed for best offers. Duster on road price breakup in Beed includes: ex-showroom price + RTO + Insurance and other costs for all of its variants. When considering prices, the Duster is mainly compared to MG Hector price in Beed (Rs. 11.99 Lakhs), Volkswagen Taigun price in Beed (Rs. 10.99 Lakhs) and Skoda Kushaq price in Beed (Rs. 10.69 Lakhs).
Variants On-Road Price
Renault Duster Authentic 1.0L Turbo Petrol MT ₹ 12.12 Lakhs
Renault Duster Evolution 1.0L Turbo Petrol MT ₹ 13.48 Lakhs
Renault Duster Evolution 1.3L Turbo Petrol MT ₹ 15.03 Lakhs
Renault Duster Techno 1.0L Turbo Petrol MT ₹ 15.53 Lakhs
Renault Duster Techno 1.3L Turbo Petrol MT ₹ 16.53 Lakhs
Renault Duster Evolution 1.3L Turbo Petrol Automatic (DCT) ₹ 16.74 Lakhs
Renault Duster Techno Plus 1.3L Turbo Petrol MT ₹ 17.69 Lakhs
Renault Duster Techno 1.3L Turbo Petrol Automatic ₹ 18.37 Lakhs
Renault Duster Techno Plus 1.3L Turbo Petrol Automatic (DCT) ₹ 19.28 Lakhs
Renault Duster Iconic Edition 1.3L Turbo Petrol MT ₹ 19.56 Lakhs
Renault Duster Iconic Edition 1.3L Turbo Petrol Automatic (DCT) ₹ 21.27 Lakhs

Renault Duster Variant Wise Price List in

Fuel Type:
All
Transmission:
All

Duster Authentic 1.0L Turbo Petrol MT

₹12.12 Lakhs*On-Road Price
999 cc
Petrol
Manual
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Ex-Showroom-Price
10,49,000
RTO
1,16,900
Insurance
45,782
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Beed)
12,12,182
EMI@26,055/mo
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Duster Evolution 1.0L Turbo Petrol MT

₹13.48 Lakhs*On-Road Price
999 cc
Petrol
Manual
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Ex-Showroom-Price
11,69,000
RTO
1,28,900
Insurance
49,988
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Beed)
13,48,388
EMI@28,982/mo
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Duster Evolution 1.3L Turbo Petrol MT

₹15.03 Lakhs*On-Road Price
1333 cc
Petrol
Manual
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Ex-Showroom-Price
12,99,000
RTO
1,41,900
Insurance
61,829
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Beed)
15,03,229
EMI@32,310/mo
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Duster Techno 1.0L Turbo Petrol MT

₹15.53 Lakhs*On-Road Price
999 cc
Petrol
Manual
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Ex-Showroom-Price
13,49,000
RTO
1,46,900
Insurance
56,298
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Beed)
15,52,698
EMI@33,374/mo
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Duster Techno 1.3L Turbo Petrol MT

₹16.53 Lakhs*On-Road Price
1333 cc
Petrol
Manual
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Ex-Showroom-Price
14,49,000
RTO
1,46,900
Insurance
56,298
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Beed)
16,52,698
EMI@35,523/mo
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Duster Evolution 1.3L Turbo Petrol Automatic (DCT)

₹16.74 Lakhs*On-Road Price
1333 cc
Petrol
Automatic
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Ex-Showroom-Price
14,49,000
RTO
1,56,900
Insurance
67,350
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Beed)
16,73,750
EMI@35,975/mo
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Duster Techno Plus 1.3L Turbo Petrol MT

₹17.69 Lakhs*On-Road Price
1333 cc
Petrol
Manual
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Ex-Showroom-Price
15,29,000
RTO
1,68,900
Insurance
70,294
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Beed)
17,68,694
EMI@38,016/mo
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Duster Techno 1.3L Turbo Petrol Automatic

₹18.37 Lakhs*On-Road Price
1333 cc
Petrol
Automatic
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Ex-Showroom-Price
15,89,000
RTO
1,74,900
Insurance
72,502
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Beed)
18,36,902
EMI@39,482/mo
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Duster Techno Plus 1.3L Turbo Petrol Automatic (DCT)

₹19.28 Lakhs*On-Road Price
1333 cc
Petrol
Automatic
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Ex-Showroom-Price
16,69,000
RTO
1,82,900
Insurance
75,446
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Beed)
19,27,846
EMI@41,437/mo
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Duster Iconic Edition 1.3L Turbo Petrol MT

₹19.56 Lakhs*On-Road Price
1333 cc
Petrol
Manual
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Ex-Showroom-Price
16,99,000
RTO
1,81,900
Insurance
75,078
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Beed)
19,56,478
EMI@42,052/mo
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Duster Iconic Edition 1.3L Turbo Petrol Automatic (DCT)

₹21.27 Lakhs*On-Road Price
1333 cc
Petrol
Automatic
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Ex-Showroom-Price
18,49,000
RTO
1,96,900
Insurance
80,599
FasTag Charges
500
On-Road Price in Delhi
(Price not available in Beed)
21,26,999
EMI@45,718/mo
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