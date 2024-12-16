|Variants
|On-Road Price
|Royal Enfield Goan Classic 350 Single Tone
|₹ 2.66 Lakhs
|Royal Enfield Goan Classic 350 Dual Tone
|₹ 2.70 Lakhs
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