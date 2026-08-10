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DISCONTINUED

HARLEY-DAVIDSON Street Glide Special [2021-2022]

₹37.49 Lakhs*
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Harley-Davidson Street Glide Special [2021-2022] is discontinued and no longer produced.
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Harley-Davidson Street Glide Special [2021-2022] Alternatives

Indian Roadmaster

Indian Roadmaster

43.49 - 46.77 Lakhs
Street Glide Special [2021-2022]vsRoadmaster
Indian Springfield

Indian Springfield

41.96 Lakhs
Street Glide Special [2021-2022]vsSpringfield
Indian Chieftain Dark Horse

Indian Chieftain Dark Horse

32 - 40.92 Lakhs
Street Glide Special [2021-2022]vsChieftain Dark Horse
Honda Gold Wing

Honda Gold Wing

39.9 - 44.3 Lakhs
Street Glide Special [2021-2022]vsGold Wing
BMW K 1600 GTL

BMW K 1600 GTL

35.62 Lakhs
Street Glide Special [2021-2022]vsK 1600 GTL
BMW R 18 Transcontinental

BMW R 18 Transcontinental

34.73 Lakhs
Street Glide Special [2021-2022]vsR 18 Transcontinental

Harley-Davidson Street Glide Special [2021-2022] Key Specs

  • Engine iconEngine
    1868 cc
  • Mileage iconMileage
    16.3 kmpl
  • Power iconPower
    93.8 ps
  • Speed iconSpeed
    177 kmph
  • MaxTorque iconMax Torque
    158 Nm
  • KerbWeight iconKerb Weight
    375 kg
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Harley-Davidson Street Glide Special [2021-2022] Variants

Harley-Davidson Street Glide Special [2021-2022] price starts at ₹ 37.49 Lakhs .
1 Variant Available
Street Glide Special [2021-2022] STD
₹37.49 Lakhs*
1868 cc
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Harley-Davidson Street Glide Special [2021-2022] Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Street Glide Special [2021-2022].
Harley-Davidson Street Glide Special [2021-2022]
Indian Roadmaster
VS
Harley-Davidson Street Glide Special [2021-2022]Select model
Indian RoadmasterSelect model
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Front Tyre View
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Harley-Davidson Street Glide Special [2021-2022] comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
Harley-Davidson Street Glide Special [2021-2022]
Harley-Davidson Street Glide Special [2021-2022] image
Rs. 37.49 LakhsOnwards-1868 cc93.8 PS158 NmCruiser Bikes, Tourer Bikes375 kg2425 mmDiscDiscCast Aluminum
Indian RoadmasterIndian Roadmaster imageRs. 43.49 LakhsOnwards-1890 cc74 PS171 NmAdventure Tourer Bikes412 kg2656 mmDouble DiscDiscAlloyStreet Glide Special [2021-2022]VSRoadmaster
Indian SpringfieldIndian Springfield imageRs. 41.96 LakhsOnwards-1890 cc-171 NmCruiser Bikes375 kg2583 mmDouble DiscDiscAlloyStreet Glide Special [2021-2022]VSSpringfield
Indian Chieftain Dark HorseIndian Chieftain Dark Horse imageRs. 32 LakhsOnwards-1834 cc127.74 PS180.32 NmTourer Bikes383 kg2503 mmDouble DiscDiscAlloyStreet Glide Special [2021-2022]VSChieftain Dark Horse
Honda Gold WingHonda Gold Wing imageRs. 39.9 LakhsOnwards
4.5100
1833 cc126.4 PS170 NmTourer Bikes393 kg----Street Glide Special [2021-2022]VSGold Wing
BMW K 1600 GTLBMW K 1600 GTL imageRs. 35.62 LakhsOnwards-1649 cc160.4 PS180 NmSports Tourer Bikes358 kg2489 mmDiscDisc-Street Glide Special [2021-2022]VSK 1600 GTL
Harley-Davidson Road GlideHarley-Davidson Road Glide imageRs. 42.3 LakhsOnwards-1923 cc93.8 PS175 NmSuper Bikes, Cruiser Bikes, Tourer Bikes387 kg2410 mmDiscDiscCast AluminumStreet Glide Special [2021-2022]VSRoad Glide

Harley-Davidson Street Glide Special [2021-2022] Images

Harley-Davidson Street Glide Special [2021-2022] Image 1
Harley-Davidson Street Glide Special [2021-2022] Image 2
Harley-Davidson Street Glide Special [2021-2022] Image 3
Harley-Davidson Street Glide Special [2021-2022] Image 4
Harley-Davidson Street Glide Special [2021-2022] Image 5
Harley-Davidson Street Glide Special [2021-2022] Image 6

Harley-Davidson Street Glide Special [2021-2022] Colours

Harley-Davidson Street Glide Special [2021-2022] is available in the 5 Colours in India.

Baja orange

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Harley-Davidson Street Glide Special [2021-2022] Specifications and Features

Max Power93.8 PS
Body TypeCruiser Bikes, Tourer Bikes
Max Torque158 Nm
TransmissionManual
Mileage16.3 kmpl
HeadlightLED
Engine1868.0 cc
Fuel TypePetrol
Max Speed177 Kmph
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