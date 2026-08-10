Harley-Davidson Street Glide Special [2021-2022] Key Specs
- Engine1868 cc
- Mileage16.3 kmpl
- Power93.8 ps
- Speed177 kmph
- Max Torque158 Nm
- Kerb Weight375 kg
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|Harley-Davidson Street Glide Special [2021-2022]
|Rs. 37.49 LakhsOnwards
|-
|1868 cc
|93.8 PS
|158 Nm
|Cruiser Bikes, Tourer Bikes
|375 kg
|2425 mm
|Disc
|Disc
|Cast Aluminum
|Indian Roadmaster
|Rs. 43.49 LakhsOnwards
|-
|1890 cc
|74 PS
|171 Nm
|Adventure Tourer Bikes
|412 kg
|2656 mm
|Double Disc
|Disc
|Alloy
|Street Glide Special [2021-2022]VSRoadmaster
|Indian Springfield
|Rs. 41.96 LakhsOnwards
|-
|1890 cc
|-
|171 Nm
|Cruiser Bikes
|375 kg
|2583 mm
|Double Disc
|Disc
|Alloy
|Street Glide Special [2021-2022]VSSpringfield
|Indian Chieftain Dark Horse
|Rs. 32 LakhsOnwards
|-
|1834 cc
|127.74 PS
|180.32 Nm
|Tourer Bikes
|383 kg
|2503 mm
|Double Disc
|Disc
|Alloy
|Street Glide Special [2021-2022]VSChieftain Dark Horse
|Honda Gold Wing
|Rs. 39.9 LakhsOnwards
|1833 cc
|126.4 PS
|170 Nm
|Tourer Bikes
|393 kg
|-
|-
|-
|-
|Street Glide Special [2021-2022]VSGold Wing
|BMW K 1600 GTL
|Rs. 35.62 LakhsOnwards
|-
|1649 cc
|160.4 PS
|180 Nm
|Sports Tourer Bikes
|358 kg
|2489 mm
|Disc
|Disc
|-
|Street Glide Special [2021-2022]VSK 1600 GTL
|Harley-Davidson Road Glide
|Rs. 42.3 LakhsOnwards
|-
|1923 cc
|93.8 PS
|175 Nm
|Super Bikes, Cruiser Bikes, Tourer Bikes
|387 kg
|2410 mm
|Disc
|Disc
|Cast Aluminum
|Street Glide Special [2021-2022]VSRoad Glide
Harley-Davidson Street Glide Special [2021-2022] is available in the 5 Colours in India.
|Max Power
|93.8 PS
|Body Type
|Cruiser Bikes, Tourer Bikes
|Max Torque
|158 Nm
|Transmission
|Manual
|Mileage
|16.3 kmpl
|Headlight
|LED
|Engine
|1868.0 cc
|Fuel Type
|Petrol
|Max Speed
|177 Kmph
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