Harley-Davidson Bikes Price List (December 2022) in India Harley-Davidson Bike Models Ex-ShowRoom Price Harley-Davidson Harley Davidson Road Glide Special ₹ 34.99 Lakhs Harley-Davidson Harley Davidson Softail ₹ 15.25 Lakhs Harley-Davidson Harley Davidson Street Glide Special ₹ 31.99 Lakhs Harley-Davidson Edt 600R Electricbike ₹ 6 Lakhs Harley-Davidson Harley Davidson Heritage Classic ₹ 21.49 Lakhs Harley-Davidson Harley Davidson Iron 883 ₹ 9.26 - 10.11 Lakhs Harley-Davidson Harley Davidson Road King ₹ 26.99 Lakhs Harley-Davidson Custom1250 ₹ 16 - 17 Lakhs Harley-Davidson 350 ₹ 2.5 Lakhs Harley-Davidson Harley Davidson Forty Eight ₹ 10.61 - 11.75 Lakhs

There are a total of 23 Harley-Davidson bike models currently on sale in India and Harley-Davidson bike price starts at Rs. 2,50,000 in India.