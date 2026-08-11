Indian Chieftain Dark Horse Key Specs
- Engine1890 cc
- Mileage13.54 kmpl
- Power122 ps
- Speed115 kmph
- Max Torque171 Nm
- Kerb Weight383 kg
Indian Chieftain Dark Horse is priced between Rs. 32 - 40.92 Lakhs (ex-showroom Delhi), depending on the variant selected.
The Indian Chieftain Dark Horse is available in 2 variants - STD, PowerPlus 112.
Indian Chieftain Dark Horse comes in two colour options: Quartz Gray, Stealth Gray Azure.
Indian Chieftain Dark Horse comes in petrol engine options, comes with 1890 cc engine, and features a Tourer Bikes body type.
Indian Chieftain Dark Horse rivals are Indian Springfield Dark Horse, Indian Chieftain Limited, Harley-Davidson Road Glide, Honda Gold Wing, BMW K 1600 Grand America, BMW K 1600 Bagger.
Indian Chieftain Dark Horse comes with a mileage of 13.54 kmpl (Company claimed).
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|Indian Chieftain Dark Horse
|Rs. 32 LakhsOnwards
|-
|1834 cc
|127.74 PS
|180.32 Nm
|Tourer Bikes
|383 kg
|2503 mm
|Double Disc
|Disc
|Alloy
|Indian Springfield Dark Horse
|Rs. 29.56 LakhsOnwards
|-
|1890 cc
|-
|171 Nm
|Tourer Bikes
|376 kg
|2583 mm
|Double Disc
|Disc
|Alloy
|Chieftain Dark HorseVSSpringfield Dark Horse
|Indian Chieftain Limited
|Rs. 34.26 LakhsOnwards
|-
|1890 cc
|-
|171 Nm
|Tourer Bikes
|373 kg
|2506 mm
|Double Disc
|Disc
|Alloy
|Chieftain Dark HorseVSChieftain Limited
|Harley-Davidson Road Glide
|Rs. 42.3 LakhsOnwards
|-
|1923 cc
|93.8 PS
|175 Nm
|Super Bikes, Cruiser Bikes, Tourer Bikes
|387 kg
|2410 mm
|Disc
|Disc
|Cast Aluminum
|Chieftain Dark HorseVSRoad Glide
|Honda Gold Wing
|Rs. 39.9 LakhsOnwards
|1833 cc
|126.4 PS
|170 Nm
|Tourer Bikes
|393 kg
|-
|-
|-
|-
|Chieftain Dark HorseVSGold Wing
|BMW K 1600 Grand America
|Rs. 33 LakhsOnwards
|-
|1649 cc
|160.4 PS
|180 Nm
|Tourer Bikes
|367 kg
|2470 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|Chieftain Dark HorseVSK 1600 Grand America
|BMW K 1600 GTL
|Rs. 35.62 LakhsOnwards
|-
|1649 cc
|160.4 PS
|180 Nm
|Sports Tourer Bikes
|358 kg
|2489 mm
|Disc
|Disc
|-
|Chieftain Dark HorseVSK 1600 GTL
Indian Chieftain Dark Horse is available in the 2 Colours in India.
|Max Power
|122 PS
|Body Type
|Tourer Bikes
|Max Torque
|171 Nm
|Mileage
|13.54 kmpl
|Transmission
|Manual
|Headlight
|LED
|Engine
|1890 cc
|Max Speed
|115 kmph
|Fuel Type
|Petrol
Popular Indian Bikes
*Ex-showroom price
Indian Chief Bobber Dark Horse
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price