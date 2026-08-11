PriceSpecs & FeaturesMileageColoursImages
1/8

INDIAN Chieftain Dark Horse

₹32 - 40.92 Lakhs*
*Ex-showroom price
Review & Win ₹2000 Voucher
Review & Win ₹2000
Compare
Photos
Specs
Colours
Variants

Indian Chieftain Dark Horse Price:

Indian Chieftain Dark Horse is priced between Rs. 32 - 40.92 Lakhs (ex-showroom Delhi), depending on the variant selected.

How many variants are there for Indian Chieftain Dark Horse?

The Indian Chieftain Dark Horse is available in 2 variants - STD, PowerPlus 112.

What are the Indian Chieftain Dark Horse colour options?

Indian Chieftain Dark Horse comes in two colour options: Quartz Gray, Stealth Gray Azure.

What are the engine, performance, and specifications of Indian Chieftain Dark Horse?

Indian Chieftain Dark Horse comes in petrol engine options, comes with 1890 cc engine, and features a Tourer Bikes body type.

Which are the major rivals of Indian Chieftain Dark Horse?

Indian Chieftain Dark Horse rivals are Indian Springfield Dark Horse, Indian Chieftain Limited, Harley-Davidson Road Glide, Honda Gold Wing, BMW K 1600 Grand America, BMW K 1600 Bagger.

What is the mileage of Indian Chieftain Dark Horse?

Indian Chieftain Dark Horse comes with a mileage of 13.54 kmpl (Company claimed).

Indian Chieftain Dark Horse Key Specs

  • Engine iconEngine
    1890 cc
  • Mileage iconMileage
    13.54 kmpl
  • Power iconPower
    122 ps
  • Speed iconSpeed
    115 kmph
  • MaxTorque iconMax Torque
    171 Nm
  • KerbWeight iconKerb Weight
    383 kg
View All Chieftain Dark Horse SpecsView specs icon

Indian Chieftain Dark Horse Variants

Indian Chieftain Dark Horse price starts at ₹ 32 Lakhs and goes up to ₹ 40.92 Lakhs (Ex-showroom). Indian Chieftain Dark Horse comes in 2 variants. Indian Chieftain Dark Horse's top variant is PowerPlus 112.
2 Variants Available
Chieftain Dark Horse STD
₹32 Lakhs*
1890 cc
115 kmph
Chieftain Dark Horse PowerPlus 112
₹40.92 Lakhs*
1834 cc
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
WhatsApp IconGet Variant Details

Indian Chieftain Dark Horse Latest Updates

Calendar icon8 Jul 2026
Petroleum Minister Hardeep Singh Puri assures no E20 issues, with a cautious approach to E25 fuel rollout.Read Full Story
Calendar icon21 May 2026
The Indian government is assessing E25 fuel's feasibility and impacts on vehicles after introducing E20 to enhance energy security.Read Full Story
Calendar icon27 Apr 2026
Delhi Traffic Police booked over 11,800 motorists in a campaign targeting obstructive parking and wrong-side driving.Read Full Story
Calendar icon6 Mar 2026
Kia India launches Phase II of the 'Buckle Up' road safety initiative, expanding its outreach and educational efforts.Read Full Story
Calendar icon31 Dec 2025
Europe's emissions policy shift boosts platinum prices, signaling prolonged use of combustion engines and tighter emission standards in automotive supply chains.Read Full Story

Indian Chieftain Dark Horse Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Chieftain Dark Horse.
Indian Chieftain Dark Horse
Indian Springfield Dark Horse
VS
Indian Chieftain Dark HorseSelect model
Indian Springfield Dark HorseSelect model
Select a feature you want to compare:
Right View
Swipe Left
Drag the handle left & right to view full image
Swipe Right
Preferred Banner

Indian Chieftain Dark Horse comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
Indian Chieftain Dark Horse
Indian Chieftain Dark Horse image
Rs. 32 LakhsOnwards-1834 cc127.74 PS180.32 NmTourer Bikes383 kg2503 mmDouble DiscDiscAlloy
Indian Springfield Dark HorseIndian Springfield Dark Horse imageRs. 29.56 LakhsOnwards-1890 cc-171 NmTourer Bikes376 kg2583 mmDouble DiscDiscAlloyChieftain Dark HorseVSSpringfield Dark Horse
Indian Chieftain LimitedIndian Chieftain Limited imageRs. 34.26 LakhsOnwards-1890 cc-171 NmTourer Bikes373 kg2506 mmDouble DiscDiscAlloyChieftain Dark HorseVSChieftain Limited
Harley-Davidson Road GlideHarley-Davidson Road Glide imageRs. 42.3 LakhsOnwards-1923 cc93.8 PS175 NmSuper Bikes, Cruiser Bikes, Tourer Bikes387 kg2410 mmDiscDiscCast AluminumChieftain Dark HorseVSRoad Glide
Honda Gold WingHonda Gold Wing imageRs. 39.9 LakhsOnwards
4.5100
1833 cc126.4 PS170 NmTourer Bikes393 kg----Chieftain Dark HorseVSGold Wing
BMW K 1600 Grand AmericaBMW K 1600 Grand America imageRs. 33 LakhsOnwards-1649 cc160.4 PS180 NmTourer Bikes367 kg2470 mmDiscDiscAlloyChieftain Dark HorseVSK 1600 Grand America
BMW K 1600 GTLBMW K 1600 GTL imageRs. 35.62 LakhsOnwards-1649 cc160.4 PS180 NmSports Tourer Bikes358 kg2489 mmDiscDisc-Chieftain Dark HorseVSK 1600 GTL

Indian Chieftain Dark Horse Images

Indian Chieftain Dark Horse Image 1
Indian Chieftain Dark Horse Image 2
Indian Chieftain Dark Horse Image 3
Indian Chieftain Dark Horse Image 4
Indian Chieftain Dark Horse Image 5
Indian Chieftain Dark Horse Image 6

Indian Chieftain Dark Horse Colours

Indian Chieftain Dark Horse is available in the 2 Colours in India.

Quartz Gray
Stealth Gray Azure
Quartz gray

Indian Chieftain Dark Horse Alternatives

Indian Springfield Dark Horse

Indian Springfield Dark Horse

29.56 - 41.96 Lakhs
Chieftain Dark HorsevsSpringfield Dark Horse
Indian Chieftain Limited

Indian Chieftain Limited

34.26 - 34.4 Lakhs
Chieftain Dark HorsevsChieftain Limited
Harley-Davidson Road Glide

Harley-Davidson Road Glide

42.3 Lakhs
Chieftain Dark HorsevsRoad Glide
Honda Gold Wing

Honda Gold Wing

39.9 - 44.3 Lakhs
Chieftain Dark HorsevsGold Wing
BMW K 1600 Grand America

BMW K 1600 Grand America

33 Lakhs
Chieftain Dark HorsevsK 1600 Grand America
BMW K 1600 Bagger

BMW K 1600 Bagger

35.62 - 37.5 Lakhs
Chieftain Dark HorsevsK 1600 Bagger

News

Raul Fernandez, Jorge Martín and Marco Bezzecchi completed an Aprilia 1-2-3 at the Silverstone MotoGP round.
Aprilia riders sweep Silverstone podium; Raul Fernandez takes MotoGP victory
11 Aug 2026
Hero MotoCorp's focus is shifting to rural demand, market-share gains in premium motorcycles and scooters, and its EV strategy.
Premium motorcycles, electric scooters fuel Hero MotoCorp's Q1 FY27 performance
11 Aug 2026
Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
Hero set to launch first electric motorcycle next year, set to expand Vida production capacity
10 Aug 2026
Kia Syros EV HTX 51.4 kWh combines the longest claimed range with practical features aimed at everyday driving.
If I was buying the Kia Syros EV, this is the variant I would pick
10 Aug 2026
The 390 Duke uses a single-cylinder engine that is liquid cooled.
3 bikes I would buy if I was upgrading from KTM 390 Duke
10 Aug 2026
View all
  News

Indian Chieftain Dark Horse Specifications and Features

Max Power122 PS
Body TypeTourer Bikes
Max Torque171 Nm
Mileage13.54 kmpl
TransmissionManual
HeadlightLED
Engine1890 cc
Max Speed115 kmph
Fuel TypePetrol
View all Chieftain Dark Horse specs and features

Popular Indian Bikes

  • Popular
View all  Indian Bikes

Top Luxury Bikes

BMW CE-04

BMW CE-04

₹15.25 Lakhs
Kawasaki Ninja ZX-10R

Kawasaki Ninja ZX-10R

₹20.79 Lakhs
Kawasaki Z900

Kawasaki Z900

₹9.99 Lakhs
BMW S 1000 RR

BMW S 1000 RR

₹23.25 - 28.9 Lakhs
Kawasaki Ninja ZX-4R
Honda CBR650R

Honda CBR650R

₹11.16 Lakhs
View allPopular Luxury Bikes
HomeNew BikesIndian BikesIndian Chieftain Dark Horse