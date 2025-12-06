|Variants
|On-Road Price
|Maruti Suzuki Victoris Lxi 1.5 MT
|₹ 13 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Lxi 1.5 CNG MT
|₹ 14.22 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Vxi 1.5 MT
|₹ 14.58 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Vxi 1.5 CNG MT
|₹ 15.80 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Vxi 1.5 6AT
|₹ 16.48 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi 1.5 MT
|₹ 16.74 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi (O) 1.5 MT
|₹ 17.36 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi 1.5 CNG MT
|₹ 17.95 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi 1.5 6AT
|₹ 18.67 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi Plus 1.5 MT
|₹ 18.81 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi (O) 1.5 6AT
|₹ 19.29 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi Plus (O) 1.5 MT
|₹ 19.51 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Vxi 1.5 eCVT
|₹ 20.20 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi Plus 1.5 6AT
|₹ 21.18 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi Plus (O) 1.5 6AT
|₹ 21.89 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi 1.5 eCVT
|₹ 21.92 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi (O) 1.5 eCVT
|₹ 22.64 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi Plus 1.5 6AT 4WD
|₹ 22.95 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi Plus (O) 1.5 6AT 4WD
|₹ 23.65 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi Plus 1.5 eCVT
|₹ 23.96 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi Plus (O) 1.5 eCVT
|₹ 24.59 Lakhs
|1 & above
0
|2 & above
1
|3 & above
7
|4 & above
15
|5 rating
35
