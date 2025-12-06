|Variants
|On-Road Price
|Maruti Suzuki Victoris Lxi 1.5 MT
|₹ 12.51 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Lxi 1.5 CNG MT
|₹ 13.67 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Vxi 1.5 MT
|₹ 14.01 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Vxi 1.5 CNG MT
|₹ 15.17 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Vxi 1.5 6AT
|₹ 15.82 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi 1.5 MT
|₹ 16.06 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi (O) 1.5 MT
|₹ 16.65 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi 1.5 CNG MT
|₹ 17.21 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi 1.5 6AT
|₹ 17.90 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi Plus 1.5 MT
|₹ 18.03 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi (O) 1.5 6AT
|₹ 18.49 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi Plus (O) 1.5 MT
|₹ 18.70 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Vxi 1.5 eCVT
|₹ 19.35 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi Plus 1.5 6AT
|₹ 20.28 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi Plus (O) 1.5 6AT
|₹ 20.95 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi 1.5 eCVT
|₹ 20.99 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi (O) 1.5 eCVT
|₹ 21.67 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi Plus 1.5 6AT 4WD
|₹ 21.96 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi Plus (O) 1.5 6AT 4WD
|₹ 22.63 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi Plus 1.5 eCVT
|₹ 22.92 Lakhs
|Maruti Suzuki Victoris Zxi Plus (O) 1.5 eCVT
|₹ 23.52 Lakhs
|1 & above
0
|2 & above
1
|3 & above
7
|4 & above
15
|5 rating
35
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
