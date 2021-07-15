TemerarioPriceSpecs & FeaturesImages
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LAMBORGHINI Temerario Mileage

₹6 Cr*
*Ex-showroom price
5.0
2
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Variants

Lamborghini Temerario Variants Wise Mileage

Lamborghini Temerario price starts at ₹ 6 Cr .
1 Variant Available
Temerario V8 Hybrid
3995 cc
Hybrid (Electric + Petrol)
Automatic
₹6 Cr*
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Lamborghini Temerario Alternatives

McLaren 750S

McLaren 750S

5.91 Cr
Mileage: 10.5 kmpl
Temerariovs750S
Ferrari 812

Ferrari 812

5.2 Cr
Mileage: 6.7 kmpl
Temerariovs812
Lamborghini Huracan STO

Lamborghini Huracan STO

4.99 Cr
Mileage: 7.1 kmpl
TemerariovsHuracan STO
McLaren 720S

McLaren 720S

4.65 - 5.04 Cr
Mileage: 8.2 kmpl
Temerariovs720S

Lamborghini Temerario Visual Comparison

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