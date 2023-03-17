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Kabira Mobility KM 4000 Front Left View
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KABIRA MOBILITY KM 4000

Launched in Feb 2021

Review & Win ₹2000
₹1.37 Lakhs**Ex-showroom price
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KM 4000 Key Specs

Speed

Category Average: 95.91 kmph

KM 4000: 120.0 kmph

Range

Category Average: 145.05 km

KM 4000: 150.0 km

Charging

Category Average: 4.1 hrs

KM 4000: 2.8 hrs

Battery

Category Average: 3.83 kwh

KM 4000: 4.4 kwh

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About Kabira Mobility KM 4000

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Kabira Mobility KM 4000
Tork Motors Kratos
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Kabira Mobility KM 4000 Variants
Kabira Mobility KM 4000 price starts at ₹ 1.37 Lakhs .
1 Variant Available
STD₹1.37 Lakhs*
120 kmph
150 km/charge
Mobile Application
Clock
Motor IP Rating: IP67
Battery Capacity: 4.4 kWh
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*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.

Kabira Mobility KM 4000 Images

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Kabira Mobility KM 4000 Specifications and Features

Body TypeSports Bikes
Battery Capacity4.4 kWh
Charging PointYes
HeadlightYes
Range150 km
Charging Time2 Hours 50 Minutes
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Charging Time
2 Hours 50 min
Charging Time
40 min
Charging Time
4 Hours
Charging Time
3 Hours
Charging Time
3-7 Hours
Charging Time
6 Hours
Charging Time
3 Hours
Charging Time
4-5 Hrs.
Charging Time
3 Hours 20 Minutes
Charging Time
3-7 Hrs.
Charging Time
6 Hours
Range
150 km
Range
100 km
Range
180 km
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80-150 km
Range
150 km
Range
187 km
Range
80-150 km
Range
129 km
Range
201 km
Range
140 km
Range
140 km
Max Torque
-
Max Torque
56 Nm
Max Torque
38 Nm (Motor)
Max Torque
170 Nm
Max Torque
-
Max Torque
330 Nm
Max Torque
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Max Torque
-
Max Torque
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Max Torque
-
Max Torque
64 Nm (Motor)
Motor Power
5000 W
Motor Power
-
Motor Power
9000 W
Motor Power
3000 W
Motor Power
4000 W
Motor Power
1000 W
Motor Power
3 kW
Motor Power
6.37 kW
Motor Power
5000 W
Motor Power
3000 W
Motor Power
3000 W
Front Brake
Double Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Body Type
Sports Bikes
Body Type
Sports Bikes
Body Type
Sports Bikes
Body Type
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Body Type
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Body Type
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*Disclaimer: Prices mentioned are ex-showroom prices and represent the starting price for the respective model.

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Kabira Mobility KM 4000 EMI

Select Variant:
STD
120 kmph | 150 km/charge
₹ 1.37 Lakhs*
Select Variant
STD
120 kmph | 150 km/charge
₹1.37 Lakhs*
EMI ₹2135.16/ month
for 5 Years @ 10.5%* interest rate
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