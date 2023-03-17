Launched in Feb 2021
Category Average: 95.91 kmph
KM 4000: 120.0 kmph
Category Average: 145.05 km
KM 4000: 150.0 km
Category Average: 4.1 hrs
KM 4000: 2.8 hrs
Category Average: 3.83 kwh
KM 4000: 4.4 kwh
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
|Body Type
|Sports Bikes
|Battery Capacity
|4.4 kWh
|Charging Point
|Yes
|Headlight
|Yes
|Range
|150 km
|Charging Time
|2 Hours 50 Minutes
Kabira Mobility KM 4000
₹1.37 Lakhs*
₹1.3 Lakhs*
₹1.5 Lakhs*
₹1.21 Lakhs*
₹1.52 Lakhs*
₹1.2 Lakhs*
₹1.2 Lakhs*
₹1.6 Lakhs*
₹1.63 Lakhs*
₹1.69 Lakhs*
₹1.71 Lakhs*
Charging Time
2 Hours 50 min
Charging Time
40 min
Charging Time
4 Hours
Charging Time
3 Hours
Charging Time
3-7 Hours
Charging Time
6 Hours
Charging Time
3 Hours
Charging Time
4-5 Hrs.
Charging Time
3 Hours 20 Minutes
Charging Time
3-7 Hrs.
Charging Time
6 Hours
Range
150 km
Range
100 km
Range
180 km
Range
80-150 km
Range
150 km
Range
187 km
Range
80-150 km
Range
129 km
Range
201 km
Range
140 km
Range
140 km
Max Torque
-
Max Torque
56 Nm
Max Torque
38 Nm (Motor)
Max Torque
170 Nm
Max Torque
-
Max Torque
330 Nm
Max Torque
-
Max Torque
-
Max Torque
192 Nm (Motor)
Max Torque
-
Max Torque
64 Nm (Motor)
Motor Power
5000 W
Motor Power
-
Motor Power
9000 W
Motor Power
3000 W
Motor Power
4000 W
Motor Power
1000 W
Motor Power
3 kW
Motor Power
6.37 kW
Motor Power
5000 W
Motor Power
3000 W
Motor Power
3000 W
Front Brake
Double Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Body Type
Sports Bikes
Body Type
Sports Bikes
Body Type
Sports Bikes
Body Type
Sports Bikes
Body Type
Sports Bikes
Body Type
Sports Bikes
Body Type
Sports Bikes
Body Type
Sports Bikes
Body Type
Sports Bikes
Body Type
Sports Bikes
Body Type
Sports Bikes
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*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Expected price