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EARTH ENERGY EV Evolve Z

₹1.3 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Earth Energy EV Evolve Z Key Specs

  • Speed iconSpeed
    95 kmph
  • Range iconRange
    100 km
  • Charging iconCharging
    2.8 hrs
  • BatteryCapacity iconBattery Capacity
    2.88 kWh
  • MotorPower iconMotor Power
    3 kW
View All Evolve Z SpecsView specs icon

Earth Energy EV Evolve Z Variants

Earth Energy EV Evolve Z price starts at ₹ 1.3 Lakhs .
1 Variant Available
Evolve Z STD
₹1.3 Lakhs*
7.2 PS
100 km/charge
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Earth Energy EV Evolve Z Latest Updates

Calendar icon1 Jul 2026
India will implement CAFE norms for motorcycles and scooters in April 2028, enhancing fuel efficiency regulations.Read Full Story
Calendar icon22 Apr 2026
Delhi's draft EV policy seeks to boost electric vehicle adoption, but automakers raise concerns over feasibility and economic impact.Read Full Story

Earth Energy EV Evolve Z Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Evolve Z.
Earth Energy EV Evolve Z
Revolt Motors RVX
VS
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Susupension View
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Earth Energy EV Evolve Z comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSMAX TORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPERANGECHARGING TIMEMOTOR POWERCOMPARISON
Earth Energy EV Evolve Z
Earth Energy EV Evolve Z image
Rs. 1.3 LakhsOnwards-56 NmSports Bikes-DiscDiscAlloy100 km40 min-
Okaya EV Ferrato DisruptorOkaya EV Ferrato Disruptor imageRs. 1.55 LakhsOnwards
4.5102
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Avore EX1Avore EX1 imageRs. 1.25 LakhsOnwards--Sports Naked Bikes-DiscDiscAlloy160 km-7.5 kWEvolve ZVSEX1
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170 NmSports Bikes108 kgDiscDiscAlloy150 km3 Hours 30 Minutes3000 WEvolve ZVSRV400
Revolt Motors RV400 BRZRevolt Motors RV400 BRZ imageRs. 1.3 LakhsOnwards
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-Sports Bikes115 kgDiscDiscAlloy80-150 km3 Hours3 kWEvolve ZVSRV400 BRZ
Oben Rorr EZOben Rorr EZ imageRs. 99,999Onwards
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Earth Energy EV Evolve Z
Hero Xtreme 160R 4V
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Earth Energy EV Evolve ZSelect model
Select Petrol Bike
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100 km4000 km
 / kWh
₹4 / kWh₹30 / kWh

Earth Energy EV Evolve Z Images

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Earth Energy EV Evolve Z Colours

Earth Energy EV Evolve Z is available in the 1 Colour in India.

Grey

Earth Energy EV Evolve Z Alternatives

Okaya EV Ferrato Disruptor

Okaya EV Ferrato Disruptor

1.55 Lakhs
Evolve ZvsFerrato Disruptor
Avore EX1

Avore EX1

1.25 Lakhs
Evolve ZvsEX1
Revolt Motors RVX

Revolt Motors RVX

1.24 Lakhs
Evolve ZvsRVX
Revolt Motors RV400

Revolt Motors RV400

1.4 Lakhs Onwards
Evolve ZvsRV400
Revolt Motors RV400 BRZ

Revolt Motors RV400 BRZ

1.3 Lakhs
Evolve ZvsRV400 BRZ
Odysse Electric Evoqis

Odysse Electric Evoqis

1.18 - 1.71 Lakhs
Evolve ZvsEvoqis

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Earth Energy EV Evolve Z Specifications and Features

Max Power3 kW
Body TypeSports Bikes
Battery Capacity2.88 kWh
Max Torque56 Nm
Charging PointYes
TransmissionAutomatic
Range100 km
HeadlightYes
Charging Time2 Hours 50 Minutes
Max Speed95 kmph
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