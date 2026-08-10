Earth Energy EV Evolve Z Key Specs
- Speed95 kmph
- Range100 km
- Charging2.8 hrs
- Battery Capacity2.88 kWh
- Motor Power3 kW
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|MAX TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|MAX TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|COMPARISON
|Earth Energy EV Evolve Z
|Rs. 1.3 LakhsOnwards
|-
|56 Nm
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|-
|Disc
|Disc
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|Disc
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|Alloy
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|Evolve ZVSRorr EZ
Earth Energy EV Evolve Z is available in the 1 Colour in India.
|Max Power
|3 kW
|Body Type
|Sports Bikes
|Battery Capacity
|2.88 kWh
|Max Torque
|56 Nm
|Charging Point
|Yes
|Transmission
|Automatic
|Range
|100 km
|Headlight
|Yes
|Charging Time
|2 Hours 50 Minutes
|Max Speed
|95 kmph
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