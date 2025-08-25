PriceSpecs & FeaturesImages
Indian Scout Sixty Bobber Right View1/10
JUST LAUNCHED

INDIAN Scout Sixty Bobber

12.99 Lakhs**Ex-showroom price
Review & Win ₹2000 Voucher
Review & Win ₹2000
Photos
Specs
Colours
Variants
News
EMI @ ₹26339/month
Get EMI Offers

Indian Scout Sixty Bobber Price:

Indian Scout Sixty Bobber is priced at Rs. 12.99 Lakhs (ex-showroom Delhi).

How many variants are there for Indian Scout Sixty Bobber ?

The Indian Scout Sixty Bobber is available in 1 variant - STD.

What are the Indian Scout Sixty Bobber colour options?

Indian Scout Sixty Bobber comes in one colour options: Black.

What are the engine, performance, and specifications of Indian Scout Sixty Bobber ?

Indian Scout Sixty Bobber comes in petrol engine options, comes with 1000 cc engine, and features a Cruiser Bikes body type.

Which are the major rivals of Indian Scout Sixty Bobber ?

Indian Scout Sixty Bobber rivals are Harley-Davidson Nightster, Triumph Bonneville Speedmaster, Suzuki V-Strom 1050, Triumph Bonneville Bobber, Triumph Speed Twin 1200, KTM 350 EXC-F.

Scout Sixty Bobber Key Specs

Info
Engine

Category Average: 1000.0 cc

Tooltip
Tooltip

Scout Sixty Bobber : 1000.0 cc

Category average
Info
Speed

Category Average: 187.0 kmph

Tooltip
Tooltip

Scout Sixty Bobber : 140.0 kmph

Category average

View all Scout Sixty Bobber Specs and Features

view all specs and features
Personal Finance Widget

Indian Scout Sixty Bobber Variants

Indian Scout Sixty Bobber price starts at ₹ 12.99 Lakhs .
1 Variant Available
Scout Sixty Bobber STD
₹12.99 Lakhs*
999 cc
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
WhatsApp IconGet Variants Details

Indian Scout Sixty Bobber Images

Indian Scout Sixty Bobber Image 1
Indian Scout Sixty Bobber Image 2
Indian Scout Sixty Bobber Image 3
Indian Scout Sixty Bobber Image 4
Indian Scout Sixty Bobber Image 5
Indian Scout Sixty Bobber Image 6
Indian Scout Sixty Bobber Image 7
Indian Scout Sixty Bobber Image 8
Indian Scout Sixty Bobber Image 9
Indian Scout Sixty Bobber Image 10

Indian Scout Sixty Bobber Specifications and Features

Body TypeCruiser Bikes
Max Torque88 Nm
TransmissionManual
HeadlightLED
Engine1000 cc
Max Speed140 kmph
Fuel TypePetrol
View all Scout Sixty Bobber specs and features

Indian Scout Sixty Bobber comparison with similar bikes

Indian Scout Sixty Bobber
Harley-Davidson Nightster
Triumph Bonneville Speedmaster
Triumph Bonneville Bobber
Triumph Speed Twin 1200
KTM 350 EXC-F
Indian Scout Sixty Bobber
Indian Scout Sixty Bobber
Harley-Davidson Nightster
Harley-Davidson Nightster
Triumph Bonneville Speedmaster
Triumph Bonneville Speedmaster
Triumph Bonneville Bobber
Triumph Bonneville Bobber
Triumph Speed Twin 1200
Triumph Speed Twin 1200
KTM 350 EXC-F
KTM 350 EXC-F
₹12.99 Lakhs*
₹13.39 Lakhs*
₹12.05 Lakhs*
₹12.05 Lakhs*
₹12.75 Lakhs*
₹12.96 Lakhs*
Power
-
Power
89.7 PS
Power
78 PS
Power
78 PS
Power
105 PS
Power
-
Torque
87 Nm
Torque
95 Nm
Torque
106 Nm
Torque
106 Nm
Torque
112 Nm
Torque
-
Engine
999 cc
Engine
975 cc
Engine
1200 cc
Engine
1200 cc
Engine
1200 cc
Engine
349.7 cc
Kerb Weight
243 kg
Kerb Weight
225 kg
Kerb Weight
-
Kerb Weight
251 kg
Kerb Weight
216 kg
Kerb Weight
107 kg
Length
2206 mm
Length
2265 mm
Length
-
Length
2220 mm
Length
-
Length
-
Front Brake
Disc
Front Brake
-
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Spoke
Wheel Type
Spoke
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Spoke
Body Type
Cruiser Bikes
Body Type
Cruiser Bikes
Body Type
Cruiser Bikes
Body Type
Cruiser Bikes
Body Type
Cruiser Bikes
Body Type
Dirt Bikes, Off Road Bikes
Currently viewingScout Sixty Bobber  vs NightsterScout Sixty Bobber  vs Bonneville SpeedmasterScout Sixty Bobber  vs Bonneville BobberScout Sixty Bobber  vs Speed Twin 1200Scout Sixty Bobber  vs 350 EXC-F

Popular Indian Bikes

  • Popular
  • Upcoming
View all  Indian Bikes

News

View all
  News

Top Luxury Bikes

  • Yamaha MT 15 Version 2.0

    • Yamaha MT 15 Version 2.0

    ₹1.7 - 1.8 Lakhs
  • Royal Enfield Hunter 350

    • Royal Enfield Hunter 350

    ₹1.5 - 1.82 Lakhs
  • Hero Splendor Plus XTEC

    • Hero Splendor Plus XTEC

    ₹83,251 - 86,551
  • KTM 390 Duke

    • KTM 390 Duke

    ₹2.97 Lakhs
  • Hero Xtreme 125R

    • Hero Xtreme 125R

    ₹98,425 - 1.02 Lakhs
  • TVS Ronin

    • TVS Ronin

    ₹1.35 - 1.73 Lakhs
    View allPopular Luxury Bikes

    Indian Scout Sixty Bobber FAQs

    Indian Scout Sixty Bobber comes in a single variant which is the STD.
    The Indian Scout Sixty Bobber boasts a 1000 cc engine.
    The Indian Scout Sixty Bobber offers a single variant. The variant, STD is priced at Rs. 12.99 Lakhs (ex-showroom).

    Popular Cruiser Bikes

    Bajaj Avenger 220 Street

    Bajaj Avenger 220 Street

    1.43 LakhsEx-Showroom
    Check OffersCheck Offers
    Avenger 220 Street Price in Delhi
    Bajaj Avenger Cruise 220

    Bajaj Avenger Cruise 220

    1.45 LakhsEx-Showroom
    Check OffersCheck Offers
    Avenger Cruise 220 Price in Delhi
    UPCOMING
    Benelli Leoncino 250

    Benelli Leoncino 250

    2.7 - 2.9 LakhsEx-Showroom
    Alert Me When Launched Alert Me When Launched
    View upcoming Bikes
    BMW R 12

    BMW R 12

    19.9 LakhsEx-Showroom
    Check OffersCheck Offers
    R 12 Price in Delhi
    BMW R 12 nine T

    BMW R 12 nine T

    21.1 LakhsEx-Showroom
    Check OffersCheck Offers
    R 12 nine T Price in Delhi

    View all  Popular Cruiser Bikes

    view all specs and features
    Cars & BikesNew bikesIndian bikesIndian Scout Sixty Bobber