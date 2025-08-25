Indian Scout Sixty Bobber is priced at Rs. 12.99 Lakhs (ex-showroom Delhi).
The Indian Scout Sixty Bobber is available in 1 variant - STD.
Indian Scout Sixty Bobber comes in one colour options: Black.
Indian Scout Sixty Bobber comes in petrol engine options, comes with 1000 cc engine, and features a Cruiser Bikes body type.
Indian Scout Sixty Bobber rivals are Harley-Davidson Nightster, Triumph Bonneville Speedmaster, Suzuki V-Strom 1050, Triumph Bonneville Bobber, Triumph Speed Twin 1200, KTM 350 EXC-F.
|Body Type
|Cruiser Bikes
|Max Torque
|88 Nm
|Transmission
|Manual
|Headlight
|LED
|Engine
|1000 cc
|Max Speed
|140 kmph
|Fuel Type
|Petrol
Indian Scout Sixty Bobber
Indian Scout Sixty Bobber
₹12.99 Lakhs*
₹13.39 Lakhs*
₹12.05 Lakhs*
₹12.05 Lakhs*
₹12.75 Lakhs*
₹12.96 Lakhs*
Power
-
Power
89.7 PS
Power
78 PS
Power
78 PS
Power
105 PS
Power
-
Torque
87 Nm
Torque
95 Nm
Torque
106 Nm
Torque
106 Nm
Torque
112 Nm
Torque
-
Engine
999 cc
Engine
975 cc
Engine
1200 cc
Engine
1200 cc
Engine
1200 cc
Engine
349.7 cc
Kerb Weight
243 kg
Kerb Weight
225 kg
Kerb Weight
-
Kerb Weight
251 kg
Kerb Weight
216 kg
Kerb Weight
107 kg
Length
2206 mm
Length
2265 mm
Length
-
Length
2220 mm
Length
-
Length
-
Front Brake
Disc
Front Brake
-
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Spoke
Wheel Type
Spoke
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Spoke
Body Type
Cruiser Bikes
Body Type
Cruiser Bikes
Body Type
Cruiser Bikes
Body Type
Cruiser Bikes
Body Type
Cruiser Bikes
Body Type
Dirt Bikes, Off Road Bikes
