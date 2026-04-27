Range Rover Velar [2017-2023] vs GLC [2019-2023] Comparison

KEY HIGHLIGHTS Range rover velar [2017-2023] Glc [2019-2023] Brand Land Rover Mercedes-Benz Price ₹ 79.87 Lakhs ₹ 58.6 Lakhs Mileage 13.1 to 15.2 kmpl - Engine Capacity 1997 cc 1950 cc Transmission Automatic Automatic Cylinders 4 4

In 2026 when choosing between the Land Rover Range Rover Velar [2017-2023] and Mercedes-Benz GLC [2019-2023], assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Land Rover Range Rover Velar [2017-2023] Price starts at Rs. 79.87 Lakhs (last recorded price) for 2.0 R-Dynamic S Petrol, Mercedes-Benz GLC [2019-2023] Price starts at Rs. 58.6 Lakhs (last recorded price) for 200 Progressive. Range Rover Velar [2017-2023]: 1997 cc engine, 13.1 to 15.2 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.