Mercedes-Benz GLC [2019-2023] Key Specs
- Engine1950 - 1991 cc
- FuelPetrol | Diesel
- Boot Space580 litres
- Drive TrainAWD
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|BODY TYPE
|AIRBAGS
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|BODY TYPE
|AIRBAGS
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|Mercedes-Benz GLC [2019-2023]
|Rs. 58.6 LakhsOnwards
|-
|192 bhp
|400 Nm
|Automatic
|SUV
|7
|201
|580
|4658
|1890
|1644
|5.9
|Volvo XC60
|Rs. 68.9 LakhsOnwards
|-
|247 bhp
|360 Nm
|Automatic
|SUV
|6
|-
|483 litres
|4708 mm
|1902 mm
|1655 mm
|5.7 metres
|GLC [2019-2023]VSXC60
|BMW X1 LWB
|Rs. 49.9 LakhsOnwards
|-
|154 bhp
|230 Nm
|Automatic
|SUV
|8
|-
|540 L
|4616 mm
|1641 mm
|2104 mm
|-
|GLC [2019-2023]VSX1 LWB
|Audi Q5
|Rs. 65.55 LakhsOnwards
|261 bhp
|370 Nm
|Automatic
|SUV
|8
|-
|520 litres
|4682 mm mm
|1893 mm
|1655 mm
|-
|GLC [2019-2023]VSQ5
|Audi Q3
|Rs. 43.67 LakhsOnwards
|-
|192 bhp
|320 Nm
|Automatic
|SUV
|6
|-
|355 litres
|4482 mm
|1849 mm
|1607 mm
|5.5 metres
|GLC [2019-2023]VSQ3
|Jeep Grand Cherokee
|Rs. 63 LakhsOnwards
|268 bhp
|400 Nm
|Automatic
|SUV
|8
|-
|-
|4914 mm
|1979 mm
|1792 mm
|-
|GLC [2019-2023]VSGrand Cherokee
|Rear AC Vents
|Yes
|Airbags
|Yes
|Body Type
|SUV
|Keyless Entry
|Yes
|Transmission
|Automatic
|Engine
|1950 - 1991 cc
|Fuel Type
|Petrol,Diesel
|Sunroof
|Yes
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