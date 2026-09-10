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DISCONTINUED

MERCEDES-BENZ GLC [2019-2023]

₹58.6 - 64.3 Lakhs*
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Mercedes-Benz GLC [2019-2023] is discontinued and no longer produced.
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Mercedes-Benz GLC [2019-2023] Alternatives

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Mercedes-Benz GLC [2019-2023] Key Specs

  • Engine iconEngine
    1950 - 1991 cc
  • Fuel iconFuel
    Petrol | Diesel
  • BootSpace iconBoot Space
    580 litres
  • DriveTrain iconDrive Train
    AWD
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Mercedes-Benz GLC [2019-2023] Variants

Mercedes-Benz GLC [2019-2023] price starts at ₹ 58.6 Lakhs and goes up to ₹ 64.3 Lakhs (Ex-showroom). Mercedes-Benz GLC [2019-2023] comes in 2 variants. Mercedes-Benz GLC [2019-2023]'s top variant is 220d 4MATIC Progressive.
Filter variants by:
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Petrol
Diesel
Automatic
2 Variants Available
GLC [2019-2023] 200 Progressive
₹58.6 Lakhs*
1991 cc
Petrol
Automatic
GLC [2019-2023] 220d 4MATIC Progressive
₹64.3 Lakhs*
1950 cc
Diesel
Automatic
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Mercedes-Benz GLC [2019-2023] Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with GLC [2019-2023].
Mercedes-Benz GLC [2019-2023]
Volvo XC60
VS
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Mercedes-Benz GLC [2019-2023] comparison with similar Cars

CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONBODY TYPEAIRBAGSGROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONBODY TYPEAIRBAGSGROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
Mercedes-Benz GLC [2019-2023]
Mercedes-Benz GLC [2019-2023] image
Rs. 58.6 LakhsOnwards-192 bhp400 NmAutomaticSUV72015804658189016445.9
Volvo XC60Volvo XC60 imageRs. 68.9 LakhsOnwards-247 bhp360 NmAutomaticSUV6-483 litres4708 mm1902 mm1655 mm5.7 metresGLC [2019-2023]VSXC60
BMW X1 LWBBMW X1 LWB imageRs. 49.9 LakhsOnwards-154 bhp230 NmAutomaticSUV8-540 L4616 mm1641 mm2104 mm-GLC [2019-2023]VSX1 LWB
Audi Q5Audi Q5 imageRs. 65.55 LakhsOnwards
52
261 bhp370 NmAutomaticSUV8-520 litres4682 mm mm1893 mm1655 mm-GLC [2019-2023]VSQ5
Audi Q3Audi Q3 imageRs. 43.67 LakhsOnwards-192 bhp320 NmAutomaticSUV6-355 litres4482 mm1849 mm1607 mm5.5 metresGLC [2019-2023]VSQ3
Jeep Grand CherokeeJeep Grand Cherokee imageRs. 63 LakhsOnwards
4.799
268 bhp400 NmAutomaticSUV8--4914 mm1979 mm1792 mm-GLC [2019-2023]VSGrand Cherokee

Mercedes-Benz GLC [2019-2023] Images

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Mercedes-Benz GLC [2019-2023] Specifications and Features

Rear AC VentsYes
AirbagsYes
Body TypeSUV
Keyless EntryYes
TransmissionAutomatic
Engine1950 - 1991 cc
Fuel TypePetrol,Diesel
SunroofYes
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