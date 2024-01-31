Best Mercedes-Benz Cars

In India, there are 36 Mercedes-Benz Cars that are featured on HT Auto, with the top picks being the Mercedes-Benz GLA, Mercedes-Benz GLS, Mercedes-Benz GLC, Mercedes-Benz EQS, Mercedes-Benz GLE. These models have an ex-showroom price starting at Rs. 51.8 Lakhs. To explore the on-road price, available offers, specifications, and additional features of these vehicles, feel free to check them out.

Best Mercedes-Benz Cars Price List (2026) in India

Model NameEx-Showroom Price
Mercedes-Benz GLA ₹ 51.8 - 55 Lakhs
Mercedes-Benz GLS ₹ 1.32 - 1.37 Cr
Mercedes-Benz GLC ₹ 77 Lakhs Onwards
Mercedes-Benz EQS ₹ 1.3 - 1.63 Cr
Mercedes-Benz GLE ₹ 99 Lakhs - 1.17 Cr

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36 New Mercedes-Benz Cars found

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Mercedes-Benz GLA Front Right View
1/20

Mercedes-Benz GLA

₹51.8 - 55 Lakhs
Engine
1950 cc
Fuel Type
Multiple
Transmission
Automatic
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Mercedes-Benz GLS Front Left Side
1/13

Mercedes-Benz GLS

5.0
2
₹1.32 - 1.37 Cr
Engine
2999 cc
Fuel Type
Multiple
Transmission
Automatic
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Mercedes-Benz GLC Front Left Side
1/12

Mercedes-Benz GLC

₹77 Lakhs Onwards
Engine
1999 cc
Fuel Type
Multiple
Transmission
Automatic
2 Variants Matching your Search Criteria
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Mercedes-Benz EQS Front Left Side
1/9

Mercedes-Benz EQS

₹1.3 - 1.63 Cr
Battery Capacity
107.8 kWh
Speed
210 kmph
Range
857 km
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Mercedes-Benz GLE Front Left Side
1/20

Mercedes-Benz GLE

0.0
99
₹99 Lakhs - 1.17 Cr
Engine
2999 cc
Fuel Type
Multiple
Transmission
Automatic
3 Variants Matching your Search Criteria
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Mercedes-Benz EQE Front Right Side 47%20%2825%29
1/10

Mercedes-Benz EQE

₹1.41 Cr
Battery Capacity
90.56 kWh
Speed
210 kmph
Range
550 km
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Mercedes-Benz AMG SL 55 Roadster Front Right Side
1/9

Mercedes-Benz AMG SL 55 Roadster

₹2.47 Cr
Engine
3982 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
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Mercedes-Benz G-Class Front Right View
1/17

Mercedes-Benz G-Class

₹2.9 Cr
Engine
2989 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
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Mercedes-Benz EQB Front Right Side
1/13

Mercedes-Benz EQB

₹72.2 - 78.9 Lakhs
Battery Capacity
70.5 kWh
Speed
160 kmph
Range
423 km
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Automatic CarsManual Cars
Mercedes-Benz A-Class Limousine Front Left Side
1/17

Mercedes-Benz A-Class Limousine

3.0
2
₹46.05 - 48.55 Lakhs
Engine
1950 cc
Fuel Type
Multiple
Transmission
Automatic
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Mercedes-Benz AMG A 45 S Left View
1/21

Mercedes-Benz AMG A 45 S

₹87 - 89.68 Lakhs
Engine
1991 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
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Mercedes-Benz CLE Cabriolet Front Left Side
1/13

Mercedes-Benz CLE Cabriolet

₹1.11 Cr
Engine
1999 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
1 Variant Matching your Search Criteria
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Mercedes-Benz C-Class Front Left View
1/12

Mercedes-Benz C-Class

₹59.9 - 65.6 Lakhs
Engine
1993 cc
Fuel Type
Multiple
Transmission
Automatic
4 Variants Matching your Search Criteria
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Mercedes-Benz AMG E53 PHEV Front Right View
1/20
JUST LAUNCHED

Mercedes-Benz AMG E53 PHEV

₹1.45 - 1.48 Cr
Engine
2999 cc
Fuel Type
Multiple
Transmission
Automatic
2 Variants Matching your Search Criteria
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Mercedes-Benz AMG C 43 Front Left Side
1/24

Mercedes-Benz AMG C 43

₹99.4 Lakhs
Engine
1991 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
1 Variant Matching your Search Criteria
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Mercedes-Benz AMG GLC43 Coupe Front Left Side
1/18

Mercedes-Benz AMG GLC43 Coupe

₹1.1 Cr
Engine
1991 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
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Mercedes-Benz Maybach EQS Front Left Side
1/16

Mercedes-Benz Maybach EQS

₹2.28 - 2.63 Cr
Battery Capacity
122 kWh
Speed
210 kmph
Range
611 km
2 Variants Matching your Search Criteria
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Mercedes-Benz AMG C 63 S E-Performance Front Left Side
1/20

Mercedes-Benz AMG C 63 S E-Performance

₹1.95 Cr
Engine
1991 cc
Fuel Type
Multiple
Transmission
Automatic
1 Variant Matching your Search Criteria
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Mercedes-Benz AMG GT 63 Front Left View
1/21

Mercedes-Benz AMG GT 63

₹3 - 3.65 Cr
Engine
3982 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
2 Variants Matching your Search Criteria
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Mercedes-Benz AMG GT 63 S E Performance Front Left View
1/10

Mercedes-Benz AMG GT 63 S E Performance

₹3.3 Cr
Engine
3982 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
1 Variant Matching your Search Criteria
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Mercedes-Benz AMG EQS Front Left Side
1/12

Mercedes-Benz AMG EQS

₹2.45 Cr
Battery Capacity
107.8 kWh
Speed
250 kmph
Range
526 km
1 Variant Matching your Search Criteria
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Mercedes-Benz S-Class Front Left View
1/4

Mercedes-Benz S-Class

₹2.2 - 2.38 Cr
Engine
2999 cc
Fuel Type
Multiple
Transmission
Automatic
2 Variants Matching your Search Criteria
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Mercedes-Benz E-Class Front Left Side
1/14

Mercedes-Benz E-Class

4.2
102
₹80 - 93.5 Lakhs
Engine
2999 cc
Fuel Type
Multiple
Transmission
Automatic
4 Variants Matching your Search Criteria
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Mercedes-Benz EQS SUV Front Left Side
1/16

Mercedes-Benz EQS SUV

5.0
1
₹1.33 - 1.48 Cr
Battery Capacity
122 kWh
Speed
210 kmph
Range
820 km
4 Variants Matching your Search Criteria
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Mercedes-Benz Maybach SL 680 Front Right Side
1/2

Mercedes-Benz Maybach SL 680

₹4.2 Cr
Engine
3982 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
1 Variant Matching your Search Criteria
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2 Upcoming Mercedes-Benz Cars

Mercedes-Benz E-Class Cabriolet Facelift Right Side View
UPCOMING

Mercedes-Benz E-Class Cabriolet Facelift

Expected Launch - Yet to be announced
₹80 - 84 Lakhs
Expected price
Engine
2996 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Manual
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Mercedes-Benz GLB 2024 Front Left Side
1/13
UPCOMING

Mercedes-Benz GLB 2024

Expected Launch - Yet to be announced
₹65 Lakhs Onwards
Expected price
Engine
1332 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
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