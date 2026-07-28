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MERCEDES-BENZ AMG A 45 S

₹87 - 89.68 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Mercedes-Benz AMG A 45 S Price:

Mercedes-Benz AMG A 45 S is priced between Rs. 87 - 89.68 Lakhs (ex-showroom Delhi), depending on the variant selected.

How many variants are there for Mercedes-Benz AMG A 45 S?

The Mercedes-Benz AMG A 45 S is available in 2 variants - Aero Track Edition 4Matic Plus, 4Matic Plus.

What are the engine, performance, and specifications of Mercedes-Benz AMG A 45 S?

Mercedes-Benz AMG A 45 S comes in petrol engine options, comes with 1991 cc engine, and features a Hatchback body type.

What is the mileage of Mercedes-Benz AMG A 45 S?

Mercedes-Benz AMG A 45 S comes with a mileage of 12 kmpl (Company claimed).

What is the Seating Capacity of Mercedes-Benz AMG A 45 S?

Mercedes-Benz AMG A 45 S offers a 5 Seater configuration.

Mercedes-Benz AMG A 45 S Key Specs

  • Engine iconEngine
    1991 cc
  • Mileage iconMileage
    12 kmpl
  • Power iconPower
    421 bhp
  • Fuel iconFuel
    Petrol
  • BootSpace iconBoot Space
    370 litres
  • MaxTorque iconMax Torque
    500 Nm
  • DriveTrain iconDrive Train
    AWD
View All AMG A 45 S SpecsView specs icon

Mercedes-Benz AMG A 45 S Variants

Mercedes-Benz AMG A 45 S price starts at ₹ 87 Lakhs and goes up to ₹ 89.68 Lakhs (Ex-showroom). Mercedes-Benz AMG A 45 S comes in 2 variants. Mercedes-Benz AMG A 45 S's top variant is 4Matic Plus.
2 Variants Available
AMG A 45 S Aero Track Edition 4Matic Plus
₹87 Lakhs*
1991 cc
Petrol
Automatic
AMG A 45 S 4Matic Plus
₹89.68 Lakhs*
1991 cc
Petrol
Automatic
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Mercedes-Benz AMG A 45 S Latest Updates

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Mercedes-Benz AMG A 45 S Images

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Mercedes-Benz AMG A 45 S Specifications and Features

Rear AC VentsYes
Max Power421 bhp @ 6750 rpm
Body TypeHatchback
AirbagsYes
Max Torque500 Nm @ 5000 rpm
Keyless EntryYes
Mileage12 kmpl
TransmissionAutomatic
Engine1991 cc
Max Speed270 Kmph
SunroofYes
Fuel TypePetrol
View all AMG A 45 S specs and features

Mercedes-Benz AMG A 45 S Mileage

Mercedes-Benz AMG A 45 S in India is available in Petrol variant. Average mileage of Mercedes-Benz AMG A 45 S's petrol variant is 12 kmpl (As claimed by the brand in ideal road conditions). Mercedes-Benz AMG A 45 S 4Matic Plus comes with a 51 litres fuel tank.

Select Variant:
4Matic Plus
Fuel Type
Transmission
Mileage
Petrol
Automatic
12 kmpl

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