Mercedes-Benz AMG A 45 S Key Specs
- Engine1991 cc
- Mileage12 kmpl
- Power421 bhp
- FuelPetrol
- Boot Space370 litres
- Max Torque500 Nm
- Drive TrainAWD
Mercedes-Benz AMG A 45 S is priced between Rs. 87 - 89.68 Lakhs (ex-showroom Delhi), depending on the variant selected.
The Mercedes-Benz AMG A 45 S is available in 2 variants - Aero Track Edition 4Matic Plus, 4Matic Plus.
Mercedes-Benz AMG A 45 S comes in petrol engine options, comes with 1991 cc engine, and features a Hatchback body type.
Mercedes-Benz AMG A 45 S comes with a mileage of 12 kmpl (Company claimed).
Mercedes-Benz AMG A 45 S offers a 5 Seater configuration.
|Rear AC Vents
|Yes
|Max Power
|421 bhp @ 6750 rpm
|Body Type
|Hatchback
|Airbags
|Yes
|Max Torque
|500 Nm @ 5000 rpm
|Keyless Entry
|Yes
|Mileage
|12 kmpl
|Transmission
|Automatic
|Engine
|1991 cc
|Max Speed
|270 Kmph
|Sunroof
|Yes
|Fuel Type
|Petrol
Mercedes-Benz AMG A 45 S in India is available in Petrol variant. Average mileage of Mercedes-Benz AMG A 45 S's petrol variant is 12 kmpl (As claimed by the brand in ideal road conditions). Mercedes-Benz AMG A 45 S 4Matic Plus comes with a 51 litres fuel tank.
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