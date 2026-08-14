Mercedes-Benz AMG E53 Key Specs
- Engine2999 cc
- Mileage11.7 kmpl
- Power429 bhp
- FuelPetrol
- Boot Space371 litres
- Max Torque520 Nm
- Drive TrainAWD
- Kerb Weight1969 kg
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|AIRBAGS
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|AIRBAGS
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|Mercedes-Benz AMG E53
|Rs. 1.02 CrOnwards
|-
|429 bhp
|520 Nm
|Automatic
|7
|114
|371
|4953
|1852
|1447
|-
|Audi RS5
|Rs. 1.07 CrOnwards
|444 bhp
|600 Nm
|Automatic
|6
|-
|465
|4783
|1866
|1409
|-
|AMG E53VSRS5
|Mercedes-Benz E-Class
|Rs. 80 LakhsOnwards
|375 bhp
|500 Nm
|Automatic
|-
|-
|-
|5092 mm
|-
|1493 mm
|-
|AMG E53VSE-Class
|Mercedes-Benz AMG C 43
|Rs. 99.4 LakhsOnwards
|-
|402 bhp
|500 Nm
|Automatic
|7
|-
|455 litres
|4791 mm
|1824 mm
|1437 mm
|5.9 metres
|AMG E53VSAMG C 43
|Lexus ES
|Rs. 89.99 LakhsOnwards
|338 bhp
|438 Nm
|-
|10
|122 mm
|-
|5145 mm
|1920 mm
|1575 mm
|-
|AMG E53VSES
|BMW i5
|Rs. 1.2 CrOnwards
|601 bhp
|795 Nm
|-
|6
|-
|490 litres
|5060 mm
|1900 mm
|1505 mm
|-
|AMG E53VSi5
|Rear AC Vents
|Yes
|Max Power
|429 bhp
|Airbags
|Yes
|Body Type
|Sedan
|Max Torque
|520 Nm
|Keyless Entry
|Yes
|Mileage
|11.7 kmpl
|Transmission
|Automatic
|Engine
|2999.0 cc
|Sunroof
|Yes
|Fuel Type
|Petrol
|Max Speed
|250 kmph
Mercedes-Benz AMG E53 in India is available in Petrol variant. Average mileage of Mercedes-Benz AMG E53's petrol variant is 11.76 (As claimed by the brand in ideal road conditions). Mercedes-Benz AMG E53 4MATIC Plus comes with a 66 litres fuel tank.
Popular Mercedes-Benz Cars
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
*Ex-showroom price
View all Popular Sedan Cars