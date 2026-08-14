Specs & FeaturesMileageImages
1/3
DISCONTINUED

MERCEDES-BENZ AMG E53

₹1.02 Cr*
Review & Win ₹2000 Voucher
Review & Win ₹2000
Mercedes-Benz AMG E53 is discontinued and no longer produced.
Photos
Shorts
News
Variants
Specs

Mercedes-Benz AMG E53 Alternatives

Audi RS5

Audi RS5

1.07 Cr
AMG E53vsRS5
Mercedes-Benz E-Class

Mercedes-Benz E-Class

80 - 93.5 Lakhs
AMG E53vsE-Class
Mercedes-Benz AMG C 43

Mercedes-Benz AMG C 43

99.4 Lakhs
AMG E53vsAMG C 43
Lexus ES

Lexus ES

89.99 Lakhs
AMG E53vsES
BMW i5

BMW i5

1.2 Cr
AMG E53vsi5

Mercedes-Benz AMG E53 Key Specs

  • Engine iconEngine
    2999 cc
  • Mileage iconMileage
    11.7 kmpl
  • Power iconPower
    429 bhp
  • Fuel iconFuel
    Petrol
  • BootSpace iconBoot Space
    371 litres
  • MaxTorque iconMax Torque
    520 Nm
  • DriveTrain iconDrive Train
    AWD
  • KerbWeight iconKerb Weight
    1969 kg
View All AMG E53 SpecsView specs icon

Mercedes-Benz AMG E53 Videos

  • Quick Shorts
Mercedes-AMG E53: How Is It So Fuel Efficient?
Play Icon

Mercedes-AMG E53: How Is It So Fuel Efficient?

Mercedes-Benz AMG E53 Variants

Mercedes-Benz AMG E53 price starts at ₹ 1.02 Cr .
1 Variant Available
AMG E53 4MATIC Plus
₹1.02 Cr*
2999 cc
Petrol
Automatic
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
WhatsApp IconGet Variant Details
Preferred Banner

Mercedes-Benz AMG E53 comparison with similar Cars

CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONAIRBAGSGROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONAIRBAGSGROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
Mercedes-Benz AMG E53
Mercedes-Benz AMG E53 image
Rs. 1.02 CrOnwards-429 bhp520 NmAutomatic7114371495318521447-
Audi RS5Audi RS5 imageRs. 1.07 CrOnwards
51
444 bhp600 NmAutomatic6-465478318661409-AMG E53VSRS5
Mercedes-Benz E-ClassMercedes-Benz E-Class imageRs. 80 LakhsOnwards
4.5102
375 bhp500 NmAutomatic---5092 mm-1493 mm-AMG E53VSE-Class
Mercedes-Benz AMG C 43Mercedes-Benz AMG C 43 imageRs. 99.4 LakhsOnwards-402 bhp500 NmAutomatic7-455 litres4791 mm1824 mm1437 mm5.9 metresAMG E53VSAMG C 43
Lexus ESLexus ES imageRs. 89.99 LakhsOnwards
4.81
338 bhp438 Nm-10122 mm-5145 mm1920 mm1575 mm-AMG E53VSES
BMW i5BMW i5 imageRs. 1.2 CrOnwards
4.81
601 bhp795 Nm-6-490 litres5060 mm1900 mm1505 mm-AMG E53VSi5

Mercedes-Benz AMG E53 Images

Mercedes-Benz AMG E53 Image 1
Mercedes-Benz AMG E53 Image 2
Mercedes-Benz AMG E53 Image 3

News

Mahindra Scorpio Lifestyler
Mahindra Scorpio Lifestyer pick up unveiled: Getaway's spiritual successor to take on Hilux, D-Max
14 Aug 2026
Mahindra Lifestyler takes the Scorpio N’s rugged DNA into a larger lifestyle pickup format with a dedicated cargo bed.
Mahindra Scorpio N Pick Up Live Launch And Latest Updates: Prices, Features, Variants, Colours, and Specs
14 Aug 2026
Ferrari CZ26 is a 986bhp one-off Ferrari built around an SF90
Ferrari CZ26 is a 986bhp one-off Ferrari built around an SF90
14 Aug 2026
Mahindra Blazo i-Trk launched with 320 hp engine, up to 10% higher fuel efficiency
Mahindra Blazo i-Trk launched with 320 hp engine, up to 10% higher fuel efficiency
14 Aug 2026
Studds ‘Colour of Honour’ Nardo Grey helmets launched, limited to only 1947 units
Studds ‘Colour of Honour’ Nardo Grey helmets launched, limited to only 1947 units
14 Aug 2026
View all
  News

Mercedes-Benz AMG E53 Specifications and Features

Rear AC VentsYes
Max Power429 bhp
AirbagsYes
Body TypeSedan
Max Torque520 Nm
Keyless EntryYes
Mileage11.7 kmpl
TransmissionAutomatic
Engine2999.0 cc
SunroofYes
Fuel TypePetrol
Max Speed250 kmph
View all AMG E53 specs and features

Mercedes-Benz AMG E53 Mileage

Mercedes-Benz AMG E53 in India is available in Petrol variant. Average mileage of Mercedes-Benz AMG E53's petrol variant is 11.76 (As claimed by the brand in ideal road conditions). Mercedes-Benz AMG E53 4MATIC Plus comes with a 66 litres fuel tank.

Select Variant:
4MATIC Plus
Fuel Type
Transmission
Mileage
Petrol
Automatic
11.76

Popular Mercedes-Benz Cars

  • Popular
  • Upcoming
View all  Mercedes-Benz Cars

Top Luxury Cars

Land Rover Defender

Land Rover Defender

₹1.07 - 2.62 Cr
Land Rover Range Rover

Land Rover Range Rover

₹2.4 - 4.66 Cr
Toyota Vellfire

Toyota Vellfire

₹1.2 - 1.3 Cr
Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser

₹2.18 - 2.25 Cr
Mercedes-Benz GLA

Mercedes-Benz GLA

₹51.8 - 55 Lakhs
Porsche 911

Porsche 911

₹2.11 - 3.82 Cr
View allPopular Luxury Cars

Popular Sedan Cars

UPCOMING
Audi A5

Audi A5

50 Lakhs Onwards
View upcoming Cars
Audi A8 L

Audi A8 L

1.34 - 1.63 Cr
A8 L Price in Delhi
UPCOMING
Audi New A6

Audi New A6

70 Lakhs Onwards
View upcoming Cars
UPCOMING
Audi New A3

Audi New A3

39 - 45 Lakhs
View upcoming Cars
Audi S5 Sportback

Audi S5 Sportback

80.49 Lakhs
S5 Sportback Price in Delhi

View all  Popular Sedan Cars

view all specs and features
HomeNew CarsMercedes-Benz CarsMercedes-Benz AMG E53