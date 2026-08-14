Mercedes-Benz A-Class Limousine Key Specs
- Engine1332 - 1950 cc
- Mileage17.5 - 21.3 kmpl
- Power147 - 161 bhp
- FuelPetrol | Diesel
- Boot Space395 litres
- Max Torque270 - 320 Nm
- Drive TrainFWD
- Kerb Weight1490 kg
Mercedes-Benz A-Class Limousine is priced between Rs. 46.05 - 48.55 Lakhs (ex-showroom Delhi), depending on the variant selected.
The Mercedes-Benz A-Class Limousine is available in 2 variants - 200, 200d.
Mercedes-Benz A-Class Limousine comes in five colour options: Mountain Grey, Polar White, Spectral Blue, Cosmos Black, Iridium Silver.
Mercedes-Benz A-Class Limousine comes in both petrol and diesel engine options, with a range of engine capacities from 1332- 1950 cc, and features a Sedan body type.
Mercedes-Benz A-Class Limousine rivals are Skoda Octavia RS, Audi A4, Skoda New Superb, Toyota Camry, BYD Seal.
Mercedes-Benz A-Class Limousine gives a mileage in the range 17.5 - 21.3 kmpl (Company claimed).
Mercedes-Benz A-Class Limousine offers a 5 Seater configuration.
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|AIRBAGS
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|AIRBAGS
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|Mercedes-Benz A-Class Limousine
|Rs. 46.05 LakhsOnwards
|147 bhp
|320 Nm
|Automatic
|7
|-
|395
|4549
|1796
|1446
|-
|Skoda Octavia RS
|Rs. 49.99 LakhsOnwards
|-
|261 bhp
|370 Nm
|Automatic
|10
|-
|600-1555 litres
|4709 mm
|1829 mm
|1457 mm
|-
|A-Class LimousineVSOctavia RS
|Audi A4
|Rs. 46.41 LakhsOnwards
|-
|201 bhp
|320 Nm
|Automatic
|8
|-
|-
|4762 mm
|1847 mm
|1433 mm
|5.8 metres
|A-Class LimousineVSA4
|Toyota Camry
|Rs. 48.5 LakhsOnwards
|184 bhp
|221 Nm
|Automatic
|9
|-
|-
|4920 mm
|1840 mm
|1455 mm
|5.7 metres
|A-Class LimousineVSCamry
|BYD Seal
|Rs. 41 LakhsOnwards
|523 bhp
|670 Nm
|-
|8
|145 mm
|400 litres
|4800 mm
|1875 mm
|1460 mm
|5.7 metres
|A-Class LimousineVSSeal
Mercedes-Benz A-Class Limousine is available in the 5 Colours in India.
AI generated summary
Users praise the model for its luxurious features and powerful performance, but note that maintenance costs can be high due to expensive parts.
|Max Power
|147-161 bhp
|Rear AC Vents
|Yes
|Body Type
|Sedan
|Airbags
|Yes
|Max Torque
|270-320 Nm
|Keyless Entry
|Yes
|Mileage
|17.5 - 21.3 kmpl
|Transmission
|Automatic
|Engine
|1332- 1950 cc
|Fuel Type
|Petrol,Diesel
|Sunroof
|Yes
|Max Speed
|227-230 kmph
Mercedes-Benz A-Class Limousine in India is available in Petrol & Diesel variants. Average mileage of Mercedes-Benz A-Class Limousine's petrol variant is 17.5 (As claimed by the brand in ideal road conditions). Mercedes-Benz A-Class Limousine 200 comes with a litres fuel tank.
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