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MERCEDES-BENZ A-Class Limousine

₹46.05 - 48.55 Lakhs*
*Ex-showroom price
3.7
2
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Mercedes-Benz A-Class Limousine Price:

Mercedes-Benz A-Class Limousine is priced between Rs. 46.05 - 48.55 Lakhs (ex-showroom Delhi), depending on the variant selected.

How many variants are there for Mercedes-Benz A-Class Limousine?

The Mercedes-Benz A-Class Limousine is available in 2 variants - 200, 200d.

What are the Mercedes-Benz A-Class Limousine colour options?

Mercedes-Benz A-Class Limousine comes in five colour options: Mountain Grey, Polar White, Spectral Blue, Cosmos Black, Iridium Silver.

What are the engine, performance, and specifications of Mercedes-Benz A-Class Limousine?

Mercedes-Benz A-Class Limousine comes in both petrol and diesel engine options, with a range of engine capacities from 1332- 1950 cc, and features a Sedan body type.

Which are the major rivals of Mercedes-Benz A-Class Limousine?

Mercedes-Benz A-Class Limousine rivals are Skoda Octavia RS, Audi A4, Skoda New Superb, Toyota Camry, BYD Seal.

What is the mileage of Mercedes-Benz A-Class Limousine?

Mercedes-Benz A-Class Limousine gives a mileage in the range 17.5 - 21.3 kmpl (Company claimed).

What is the Seating Capacity of Mercedes-Benz A-Class Limousine?

Mercedes-Benz A-Class Limousine offers a 5 Seater configuration.

Mercedes-Benz A-Class Limousine Key Specs

  • Engine iconEngine
    1332 - 1950 cc
  • Mileage iconMileage
    17.5 - 21.3 kmpl
  • Power iconPower
    147 - 161 bhp
  • Fuel iconFuel
    Petrol | Diesel
  • BootSpace iconBoot Space
    395 litres
  • MaxTorque iconMax Torque
    270 - 320 Nm
  • DriveTrain iconDrive Train
    FWD
  • KerbWeight iconKerb Weight
    1490 kg
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Mercedes-Benz A-Class Limousine Videos

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Mercedes-Benz A-Class Limousine Variants

Mercedes-Benz A-Class Limousine price starts at ₹ 46.05 Lakhs and goes up to ₹ 48.55 Lakhs (Ex-showroom). Mercedes-Benz A-Class Limousine comes in 2 variants. Mercedes-Benz A-Class Limousine's top variant is 200d.
Filter variants by:
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Petrol
Diesel
Automatic
2 Variants Available
A-Class Limousine 200
₹46.05 Lakhs*
1332 cc
Petrol
Automatic
A-Class Limousine 200d
₹48.55 Lakhs*
1950 cc
Diesel
Automatic
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Mercedes-Benz A-Class Limousine Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with A-Class Limousine.
Mercedes-Benz A-Class Limousine
Skoda Octavia RS
VS
Mercedes-Benz A-Class LimousineSelect model
Skoda Octavia RSSelect model
Select a feature you want to compare:
Wheel
Rear Right Side
Side Mirror Body
Rear Seats
Headlight
Front Left Side
Grille
Gear Shifter
Steering Wheel
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Mercedes-Benz A-Class Limousine comparison with similar Cars

CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONAIRBAGSGROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONAIRBAGSGROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
Mercedes-Benz A-Class Limousine
Mercedes-Benz A-Class Limousine image
Rs. 46.05 LakhsOnwards
3.72
147 bhp320 NmAutomatic7-395454917961446-
Skoda Octavia RSSkoda Octavia RS imageRs. 49.99 LakhsOnwards-261 bhp370 NmAutomatic10-600-1555 litres4709 mm1829 mm1457 mm-A-Class LimousineVSOctavia RS
Audi A4Audi A4 imageRs. 46.41 LakhsOnwards-201 bhp320 NmAutomatic8--4762 mm1847 mm1433 mm5.8 metresA-Class LimousineVSA4
Toyota CamryToyota Camry imageRs. 48.5 LakhsOnwards
4.6204
184 bhp221 NmAutomatic9--4920 mm1840 mm1455 mm5.7 metresA-Class LimousineVSCamry
BYD SealBYD Seal imageRs. 41 LakhsOnwards
4.73
523 bhp670 Nm-8145 mm400 litres4800 mm1875 mm1460 mm5.7 metresA-Class LimousineVSSeal

Mercedes-Benz A-Class Limousine Images

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Mercedes-Benz A-Class Limousine Image 2
Mercedes-Benz A-Class Limousine Image 3
Mercedes-Benz A-Class Limousine Image 4
Mercedes-Benz A-Class Limousine Image 5
Mercedes-Benz A-Class Limousine Image 6

Mercedes-Benz A-Class Limousine Colours

Mercedes-Benz A-Class Limousine is available in the 5 Colours in India.

Mountain Grey
Polar White
Spectral Blue
Cosmos Black
Iridium Silver
Mountain grey

Mercedes-Benz A-Class Limousine Alternatives

Skoda Octavia RS

Skoda Octavia RS

49.99 Lakhs
A-Class LimousinevsOctavia RS
Audi A4

Audi A4

46.41 - 55.27 Lakhs
A-Class LimousinevsA4
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Skoda New Superb

Skoda New Superb

55 - 60 Lakhs
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Toyota Camry

Toyota Camry

48.5 Lakhs Onwards
A-Class LimousinevsCamry
BYD Seal

BYD Seal

41 - 53.15 Lakhs
A-Class LimousinevsSeal

Mercedes-Benz A-Class Limousine User Reviews & Ratings

3.5Engine & Performance
4Features
3.5Safety
3.5Design
3.5Value For Money
4Comfort
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Mercedes-Benz A-Class Limousine User Reviews & Ratings

What Users says
check circle icon

AI generated summary

Users praise the model for its luxurious features and powerful performance, but note that maintenance costs can be high due to expensive parts.

What Got Better?

  • check circle iconPowerful performance
  • check circle iconHigh level of luxury
  • check circle iconPremium quality materials
  • check circle iconCutting-edge technology
  • check circle iconExcellent customer service

What Could Have Been Better?

  • warning iconExpensive parts
  • warning iconHigh maintenance costs
  • warning iconBraking may not be as strong for heavy use
  • warning iconLimited availability of service centers
  • warning iconInfotainment system can be complex
Mercedes vehicles have demonstrated unwavering
high level of luxury, premium quality, cutting-edge technology, and a strong emphasis on design and craftsmanship, offering a refined driving experience with a focus on comfort and status, often accompanied by excellent customer service throughout the ownership journey; with features like advanced driver assistance systems, intuitive infotainment systems, and meticulously crafted interiors that set it apart from other car brands.
By: Sahil (Jan 25, 2025)
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Perfect Car
I have driven this car many times and really love its power. The braking is also good, but the parts are quite expensive.
By: Ramim Ahmed (Jan 17, 2025)
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Mercedes-Benz A-Class Limousine Specifications and Features

Max Power147-161 bhp
Rear AC VentsYes
Body TypeSedan
AirbagsYes
Max Torque270-320 Nm
Keyless EntryYes
Mileage17.5 - 21.3 kmpl
TransmissionAutomatic
Engine1332- 1950 cc
Fuel TypePetrol,Diesel
SunroofYes
Max Speed227-230 kmph
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Mercedes-Benz A-Class Limousine Mileage

Mercedes-Benz A-Class Limousine in India is available in Petrol & Diesel variants. Average mileage of Mercedes-Benz A-Class Limousine's petrol variant is 17.5 (As claimed by the brand in ideal road conditions). Mercedes-Benz A-Class Limousine 200 comes with a litres fuel tank.

Select Variant:
200
Fuel Type
Transmission
Mileage
Petrol
Automatic
17.5

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