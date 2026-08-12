Mercedes-Benz EQS Key Specs
- Speed210 kmph
- Range857 km
- Charging6.4 hrs
- Battery Capacity107.8 kWh
- Max Motor Performance516 bhp, 855 Nm
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|AIRBAGS
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|ACCELERATION (0-100 KMPH)
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|MAX MOTOR PERFORMANCE
|COMPARISON
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|AIRBAGS
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|ACCELERATION (0-100 KMPH)
|RANGE
|CHARGING TIME
|MOTOR POWER
|MAX MOTOR PERFORMANCE
|COMPARISON
|Mercedes-Benz EQS
|Rs. 1.3 CrOnwards
|-
|9
|-
|-
|5216 mm
|1926 mm
|1512 mm
|5.6 metres
|4.3 seconds
|857 km
|6 Hours 25 Minutes
|-
|516 bhp, 855 Nm
|BMW i5
|Rs. 1.2 CrOnwards
|6
|-
|490 litres
|5060 mm
|1900 mm
|1505 mm
|-
|3.8 seconds
|516 km
|4 hours 15 min.
|-
|-
|EQSVSi5
|Audi e-tron GT
|Rs. 1.72 CrOnwards
|-
|7
|-
|-
|-
|1964 mm
|1418 mm
|-
|3.3 seconds
|401 km
|8 Hours 30 Minutes
|390 kW
|637 bhp, 830 Nm
|EQSVSe-tron GT
|Lexus ES
|Rs. 89.99 LakhsOnwards
|10
|122 mm
|-
|5145 mm
|1920 mm
|1575 mm
|-
|5.5s
|580 km
|28 Minutes
|-
|-
|EQSVSES
Mercedes-Benz EQS is available in the 5 Colours in India.
|Max Power
|516 bhp
|Body Type
|Sedan
|Airbags
|Yes
|Max Torque
|855 Nm
|Transmission
|Automatic
|Range
|857 km
|Charging Time
|6 Hours 25 Minutes
|Sunroof
|Yes
|Rear AC Vents
|Yes
|Battery Capacity
|107.8 kWh
|Keyless Entry
|Yes
|Max Motor Performance
|516 bhp, 855 Nm
|Max Speed
|210 kmph
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