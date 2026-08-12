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MERCEDES-BENZ EQS

₹1.3 - 1.63 Cr*
*Ex-showroom price
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Mercedes-Benz EQS Key Specs

  • Speed iconSpeed
    210 kmph
  • Range iconRange
    857 km
  • Charging iconCharging
    6.4 hrs
  • BatteryCapacity iconBattery Capacity
    107.8 kWh
  • MaxMotorPerformance iconMax Motor Performance
    516 bhp, 855 Nm
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Mercedes-Benz EQS Videos

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Mercedes-Benz EQS Variants

Mercedes-Benz EQS price starts at ₹ 1.3 Cr and goes up to ₹ 1.63 Cr (Ex-showroom). Mercedes-Benz EQS comes in 2 variants. Mercedes-Benz EQS's top variant is 580 4MATIC.
2 Variants Available
EQS Celebration Edition
₹1.3 Cr*
107.8 kWh
210 Kmph
857 Km
EQS 580 4MATIC
₹1.63 Cr*
107.8 kWh
210 kmph
857 km
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Mercedes-Benz EQS Latest Updates

Calendar icon12 Aug 2026
Mercedes-Benz India launched an AI-powered vehicle scanner for inspections and opened a new service facility in Mumbai.Read Full Story
Calendar icon10 Aug 2026
Mercedes-Benz India launches 'Dream Days' campaign offering festive finance benefits, trade-in options, and special programs on select models until October.Read Full Story
Calendar icon19 Jul 2026
Several electric MPVs, including Kia Carens Clavis EV, BYD eMax 7, VinFast VF MPV 7, and MG M9, offer varied ranges, seating capacities, and prices.Read Full Story
Calendar icon11 Jun 2026
Electric vehicle ownership involves understanding costs related to battery health, charging options, and insurance for long-term savings.Read Full Story
Calendar icon15 May 2026
VinFast, Hyundai, Tata, Maruti Suzuki, and MG launch new electric SUVs in India, offering various features and pricing options.Read Full Story

Mercedes-Benz EQS Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with EQS.
Mercedes-Benz EQS
BMW i5
VS
Mercedes-Benz EQSSelect model
BMW i5Select model
Select a feature you want to compare:
Grille
Dashboard
Steering Wheel
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Mercedes-Benz EQS comparison with similar Cars

CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSAIRBAGSGROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSACCELERATION (0-100 KMPH)RANGECHARGING TIMEMOTOR POWERMAX MOTOR PERFORMANCECOMPARISON
CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSAIRBAGSGROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSACCELERATION (0-100 KMPH)RANGECHARGING TIMEMOTOR POWERMAX MOTOR PERFORMANCECOMPARISON
Mercedes-Benz EQS
Mercedes-Benz EQS image
Rs. 1.3 CrOnwards-9--5216 mm1926 mm1512 mm5.6 metres4.3 seconds857 km6 Hours 25 Minutes-516 bhp, 855 Nm
BMW i5BMW i5 imageRs. 1.2 CrOnwards
4.81
6-490 litres5060 mm1900 mm1505 mm-3.8 seconds516 km4 hours 15 min.--EQSVSi5
Audi e-tron GTAudi e-tron GT imageRs. 1.72 CrOnwards-7---1964 mm1418 mm-3.3 seconds401 km8 Hours 30 Minutes390 kW637 bhp, 830 NmEQSVSe-tron GT
Lexus ESLexus ES imageRs. 89.99 LakhsOnwards
4.81
10122 mm-5145 mm1920 mm1575 mm-5.5s580 km28 Minutes--EQSVSES

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Mercedes-Benz EQS Images

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Mercedes-Benz EQS Colours

Mercedes-Benz EQS is available in the 5 Colours in India.

High Tech Silver
Graphite Grey
Diamond White Bright
Sodalite Blue
Obsidian Black
High tech silver

Mercedes-Benz EQS Alternatives

BMW i5

BMW i5

1.2 Cr
EQSvsi5
Audi e-tron GT

Audi e-tron GT

1.72 - 1.95 Cr
EQSvse-tron GT
Lexus ES

Lexus ES

89.99 Lakhs
EQSvsES

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The 2027 Mercedes-Benz EQS brings major upgrades in range, charging and in-car technology while retaining its signature design.
2027 Mercedes-Benz EQS sedan unveiled; Gets 926 km range and steer-by-wire tech
14 Apr 2026
The Mercedes Benz EQS sedan is the flagship EV offering from the German carmaker
Mercedes Benz rethinks EQS strategy, will Combine EV and ICE S-Class models: Report
7 Jul 2025
This is sixth recall from Mercedes-Benz in India this year and third related to a potential fire risk
Mercedes-Benz S-Class, EQS, GLC, & SL 55 AMG recalled in India for potential fire risk
20 Jun 2025
The Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC 'Celebration Edition' retains its overall shape while adding fine detailing to set it apart
Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC 'Celebration Edition' launched in India at 1.30 crore. Check details
16 Jun 2025
Unlike traditional lithium-ion batteries that use liquid electrolytes, the new battery that is being used in the Mercedes Benz EQS, uses such a polymer electrolyte in its place.
This Mercedes-Benz EQS can offer 1,000 km range on single charge. Here's how
25 Feb 2025
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Mercedes-Benz EQS Specifications and Features

Max Power516 bhp
Body TypeSedan
AirbagsYes
Max Torque855 Nm
TransmissionAutomatic
Range857 km
Charging Time6 Hours 25 Minutes
SunroofYes
Rear AC VentsYes
Battery Capacity107.8 kWh
Keyless EntryYes
Max Motor Performance516 bhp, 855 Nm
Max Speed210 kmph
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