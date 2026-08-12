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MERCEDES-BENZ EQB

₹72.2 - 78.9 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Specs
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Variants

Mercedes-Benz EQB Key Specs

  • Speed iconSpeed
    160 kmph
  • Range iconRange
    423 km
  • Charging iconCharging
    7.3 hrs
  • BatteryCapacity iconBattery Capacity
    66.5 - 70.5 kWh
  • BootSpace iconBoot Space
    465 litres
  • MaxMotorPerformance iconMax Motor Performance
    288 bhp, 520 Nm
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Mercedes-Benz EQB Videos

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Mercedes-Benz EQB Variants

Mercedes-Benz EQB price starts at ₹ 72.2 Lakhs and goes up to ₹ 78.9 Lakhs (Ex-showroom). Mercedes-Benz EQB comes in 2 variants. Mercedes-Benz EQB's top variant is 350 4MATIC.
2 Variants Available
EQB 250 Plus
₹72.2 Lakhs*
70.5 kWh
!60 kmph kmph
423 km
EQB 350 4MATIC
₹78.9 Lakhs*
66.5 kWh
160 kmph
423 km
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Mercedes-Benz EQB Latest Updates

Calendar icon12 Aug 2026
Mercedes-Benz India introduces AI-powered vehicle scanner for service inspections, launches Service Select for older cars, and opens a new service facility in Mumbai.Read Full Story
Calendar icon10 Aug 2026
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Calendar icon15 May 2026
VinFast launches VF6 electric SUV in India, featuring advanced technology, competitive pricing, and impressive driving range alongside rival models.Read Full Story

Mercedes-Benz EQB Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with EQB.
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Mercedes-Benz EQB comparison with similar Cars

CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSBODY TYPEAIRBAGSGROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSACCELERATION (0-100 KMPH)RANGECHARGING TIMEMAX MOTOR PERFORMANCECOMPARISON
CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSBODY TYPEAIRBAGSGROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSACCELERATION (0-100 KMPH)RANGECHARGING TIMEMAX MOTOR PERFORMANCECOMPARISON
Mercedes-Benz EQB
Mercedes-Benz EQB image
Rs. 72.2 LakhsOnwards-SUV7-465 litres4684 mm1834 mm1701 mm-6.2 seconds423 km6 Hours 45 Minutes288 bhp, 520 Nm
Mercedes-Benz EQAMercedes-Benz EQA imageRs. 67.2 LakhsOnwards
51
SUV7-340 litres4463 mm2020 mm1608 mm 5.8 metres 8.6 seconds560 km7 Hours 15 Minutes188 bhp, 385 NmEQBVSEQA
BMW iX1BMW iX1 imageRs. 66.9 LakhsOnwards
4.5223
SUV8------5.6 seconds417 km6.3 hours308 bhp, 494 NmEQBVSiX1
Kia EV6Kia EV6 imageRs. 65.97 LakhsOnwards
4.5165
SUV8--4695 mm1890 mm1570 mm-5.3 seconds663 km-321 bhp, 605 NmEQBVSEV6
Tesla Model YTesla Model Y imageRs. 59.89 LakhsOnwards
4.31
SUV-169 mm447 L4790 mm1982 mm1624 mm--681 km--EQBVSModel Y
Volvo EX40Volvo EX40 imageRs. 56.1 LakhsOnwards-SUV7-419 litres4440 mm1863 mm1647 mm-7.3 seconds475 km7 hours238 bhp, 420 NmEQBVSEX40

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Mercedes-Benz EQB Images

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Mercedes-Benz EQB Colours

Mercedes-Benz EQB is available in the 5 Colours in India.

Cosmos Black
Rose Gold
Digital White
Mountain Grey
Iridium Silver
Cosmos black

Mercedes-Benz EQB Alternatives

Mercedes-Benz EQA

Mercedes-Benz EQA

67.2 Lakhs
EQBvsEQA
BMW iX1

BMW iX1

66.9 Lakhs
EQBvsiX1
Kia EV6

Kia EV6

65.97 Lakhs
EQBvsEV6
Tesla Model Y

Tesla Model Y

59.89 - 61.99 Lakhs
EQBvsModel Y
Volvo EX40

Volvo EX40

56.1 Lakhs
EQBvsEX40
BYD Sealion 7

BYD Sealion 7

49.4 - 54.9 Lakhs
EQBvsSealion 7

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Mercedes-Benz EQB Specifications and Features

Max Power188-288 bhp
Body TypeSUV
AirbagsYes
Max Torque385-520 Nm
TransmissionAutomatic
Range423 km
Charging Time7 Hours 15 Minutes
SunroofYes
Rear AC VentsYes
Battery Capacity66.5-70.5 kWh
Keyless EntryYes
Max Motor Performance288 bhp, 520 Nm
Max Speed160 kmph
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