Mercedes-Benz EQB Key Specs
- Speed160 kmph
- Range423 km
- Charging7.3 hrs
- Battery Capacity66.5 - 70.5 kWh
- Boot Space465 litres
- Max Motor Performance288 bhp, 520 Nm
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|BODY TYPE
|AIRBAGS
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|ACCELERATION (0-100 KMPH)
|RANGE
|CHARGING TIME
|MAX MOTOR PERFORMANCE
|COMPARISON
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|BODY TYPE
|AIRBAGS
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|ACCELERATION (0-100 KMPH)
|RANGE
|CHARGING TIME
|MAX MOTOR PERFORMANCE
|COMPARISON
|Mercedes-Benz EQB
|Rs. 72.2 LakhsOnwards
|-
|SUV
|7
|-
|465 litres
|4684 mm
|1834 mm
|1701 mm
|-
|6.2 seconds
|423 km
|6 Hours 45 Minutes
|288 bhp, 520 Nm
|Mercedes-Benz EQA
|Rs. 67.2 LakhsOnwards
|SUV
|7
|-
|340 litres
|4463 mm
|2020 mm
|1608 mm
|5.8 metres
|8.6 seconds
|560 km
|7 Hours 15 Minutes
|188 bhp, 385 Nm
|EQBVSEQA
|BMW iX1
|Rs. 66.9 LakhsOnwards
|SUV
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5.6 seconds
|417 km
|6.3 hours
|308 bhp, 494 Nm
|EQBVSiX1
|Kia EV6
|Rs. 65.97 LakhsOnwards
|SUV
|8
|-
|-
|4695 mm
|1890 mm
|1570 mm
|-
|5.3 seconds
|663 km
|-
|321 bhp, 605 Nm
|EQBVSEV6
|Tesla Model Y
|Rs. 59.89 LakhsOnwards
|SUV
|-
|169 mm
|447 L
|4790 mm
|1982 mm
|1624 mm
|-
|-
|681 km
|-
|-
|EQBVSModel Y
|Volvo EX40
|Rs. 56.1 LakhsOnwards
|-
|SUV
|7
|-
|419 litres
|4440 mm
|1863 mm
|1647 mm
|-
|7.3 seconds
|475 km
|7 hours
|238 bhp, 420 Nm
|EQBVSEX40
Mercedes-Benz EQB is available in the 5 Colours in India.
|Max Power
|188-288 bhp
|Body Type
|SUV
|Airbags
|Yes
|Max Torque
|385-520 Nm
|Transmission
|Automatic
|Range
|423 km
|Charging Time
|7 Hours 15 Minutes
|Sunroof
|Yes
|Rear AC Vents
|Yes
|Battery Capacity
|66.5-70.5 kWh
|Keyless Entry
|Yes
|Max Motor Performance
|288 bhp, 520 Nm
|Max Speed
|160 kmph
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