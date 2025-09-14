In 2026, when choosing between the Kia EV6 and Mercedes-Benz EQB, assess both models based on Price, Size, range, battery pack, charging speed, Boot Space,Features, and Colours. Kia EV6 Price starts at Rs. 65.97 Lakhs (ex-showroom price) for GT Line AWD, Mercedes-Benz EQB Price starts at Rs. 72.2 Lakhs (ex-showroom price) for 250 Plus. EV6 gets a battery pack of up to 84 kWh. EQB gets a battery pack of up to 70.5 kWh. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
EV6 vs EQB Comparison
|KEY HIGHLIGHTS
|Ev6
|Eqb
|Brand
|Kia
|Mercedes-Benz
|Price
|₹ 65.97 Lakhs
|₹ 72.2 Lakhs
|Range
|663 km/charge
|423 km/charge
|Battery Capacity
|84 kWh
|70.5 kWh
|Charging Time
|73 Minutes((50 kW DC Charger)(10-80%)
|7 Hours 15 Minutes(11 kW AC Charger)