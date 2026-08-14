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DISCONTINUED

MERCEDES-BENZ AMG A35 Limousine

₹57.6 Lakhs*
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Mercedes-Benz AMG A35 Limousine is discontinued and no longer produced.
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Mercedes-Benz AMG A35 Limousine Key Specs

  • Engine iconEngine
    1991 cc
  • Mileage iconMileage
    13.3 kmpl
  • Power iconPower
    301 bhp
  • Fuel iconFuel
    Petrol
  • BootSpace iconBoot Space
    405 litres
  • MaxTorque iconMax Torque
    400 Nm
  • DriveTrain iconDrive Train
    AWD
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Mercedes-Benz AMG A35 Limousine Videos

  • Full Videos

Mercedes-Benz AMG A35 Limousine Variants

Mercedes-Benz AMG A35 Limousine price starts at ₹ 57.6 Lakhs .
1 Variant Available
AMG A35 Limousine 4MATIC
₹57.6 Lakhs*
1991 cc
Petrol
Automatic
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Mercedes-Benz AMG A35 Limousine Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with AMG A35 Limousine.
Mercedes-Benz AMG A35 Limousine
Audi Q3 Sportback
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Mercedes-Benz AMG A35 Limousine comparison with similar Cars

CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONBODY TYPEAIRBAGSBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONBODY TYPEAIRBAGSBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
Mercedes-Benz AMG A35 Limousine
Mercedes-Benz AMG A35 Limousine image
Rs. 57.6 LakhsOnwards-301 bhp400 NmAutomaticCoupe7405454917961446-
Audi Q3 SportbackAudi Q3 Sportback imageRs. 53.55 LakhsOnwards
3.81
193 bhp320 NmAutomaticCoupe-530 litres4518 mm1843 mm1558 mm5.5 metresAMG A35 LimousineVSQ3 Sportback
BMW 2 Series Gran CoupeBMW 2 Series Gran Coupe imageRs. 46.9 LakhsOnwards-154 bhp230 NmAutomaticCoupe6430 litres4546 mm1800 mm1445 mm-AMG A35 LimousineVS2 Series Gran Coupe
Mercedes-Benz GLAMercedes-Benz GLA imageRs. 51.8 LakhsOnwards-188 bhp400 NmAutomaticSUV7435 litres4436 mm2020 mm1611 mm6 metresAMG A35 LimousineVSGLA
Audi Q3Audi Q3 imageRs. 43.67 LakhsOnwards-192 bhp320 NmAutomaticSUV6355 litres4482 mm1849 mm1607 mm5.5 metresAMG A35 LimousineVSQ3
BMW X1BMW X1 imageRs. 50.9 LakhsOnwards
4.5101
147 bhp360 NmAutomaticSUV6476 litres4500 mm1845 mm1630 mm-AMG A35 LimousineVSX1

Mercedes-Benz AMG A35 Limousine Images

Mercedes-Benz AMG A35 Limousine Image 1

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Mercedes-Benz AMG A35 Limousine Specifications and Features

Max Power301 bhp
Rear AC VentsYes
AirbagsYes
Body TypeCoupe
Max Torque400 Nm
Keyless EntryYes
Mileage13.3 kmpl
TransmissionAutomatic
Engine1991 cc
SunroofYes
Fuel TypePetrol
Max Speed250 kmph
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Mercedes-Benz AMG A35 Limousine Mileage

Mercedes-Benz AMG A35 Limousine in India is available in Petrol variant. Average mileage of Mercedes-Benz AMG A35 Limousine's petrol variant is 13.39 (As claimed by the brand in ideal road conditions). Mercedes-Benz AMG A35 Limousine 4MATIC comes with a 51 litres fuel tank.

Select Variant:
4MATIC
Fuel Type
Transmission
Mileage
Petrol
Automatic
13.39

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