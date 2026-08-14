Mercedes-Benz AMG A35 Limousine Key Specs
- Engine1991 cc
- Mileage13.3 kmpl
- Power301 bhp
- FuelPetrol
- Boot Space405 litres
- Max Torque400 Nm
- Drive TrainAWD
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|BODY TYPE
|AIRBAGS
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|BODY TYPE
|AIRBAGS
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|Mercedes-Benz AMG A35 Limousine
|Rs. 57.6 LakhsOnwards
|-
|301 bhp
|400 Nm
|Automatic
|Coupe
|7
|405
|4549
|1796
|1446
|-
|Audi Q3 Sportback
|Rs. 53.55 LakhsOnwards
|193 bhp
|320 Nm
|Automatic
|Coupe
|-
|530 litres
|4518 mm
|1843 mm
|1558 mm
|5.5 metres
|AMG A35 LimousineVSQ3 Sportback
|BMW 2 Series Gran Coupe
|Rs. 46.9 LakhsOnwards
|-
|154 bhp
|230 Nm
|Automatic
|Coupe
|6
|430 litres
|4546 mm
|1800 mm
|1445 mm
|-
|AMG A35 LimousineVS2 Series Gran Coupe
|Mercedes-Benz GLA
|Rs. 51.8 LakhsOnwards
|-
|188 bhp
|400 Nm
|Automatic
|SUV
|7
|435 litres
|4436 mm
|2020 mm
|1611 mm
|6 metres
|AMG A35 LimousineVSGLA
|Audi Q3
|Rs. 43.67 LakhsOnwards
|-
|192 bhp
|320 Nm
|Automatic
|SUV
|6
|355 litres
|4482 mm
|1849 mm
|1607 mm
|5.5 metres
|AMG A35 LimousineVSQ3
|BMW X1
|Rs. 50.9 LakhsOnwards
|147 bhp
|360 Nm
|Automatic
|SUV
|6
|476 litres
|4500 mm
|1845 mm
|1630 mm
|-
|AMG A35 LimousineVSX1
|Max Power
|301 bhp
|Rear AC Vents
|Yes
|Airbags
|Yes
|Body Type
|Coupe
|Max Torque
|400 Nm
|Keyless Entry
|Yes
|Mileage
|13.3 kmpl
|Transmission
|Automatic
|Engine
|1991 cc
|Sunroof
|Yes
|Fuel Type
|Petrol
|Max Speed
|250 kmph
Mercedes-Benz AMG A35 Limousine in India is available in Petrol variant. Average mileage of Mercedes-Benz AMG A35 Limousine's petrol variant is 13.39 (As claimed by the brand in ideal road conditions). Mercedes-Benz AMG A35 Limousine 4MATIC comes with a 51 litres fuel tank.
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