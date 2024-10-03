KIA Sonet [2023-2024] Mileage

Kia Sonet [2023-2024] price starts at ₹ 7.79 Lakhs
and goes up to ₹ 14.89 Lakhs (Ex-showroom). Kia Sonet [2023-2024]
comes in 28 variants. Kia Sonet [2023-2024]'s top variant is GTX Plus 1.5 Diesel AT Dual Tone.
28 Variants Available
Sonet [2023-2024] HTE 1.2 Petrol MT
1197 cc
Petrol
Manual
₹7.79 Lakhs*
Sonet [2023-2024] HTK 1.2 Petrol MT
1197 cc
Petrol
Manual
₹8.7 Lakhs*
Sonet [2023-2024] HTK Plus 1.2 Petrol MT
1197 cc
Petrol
Manual
₹9.64 Lakhs*
Sonet [2023-2024] HTE 1.5 Diesel iMT
1493 cc
Diesel
Manual
₹9.95 Lakhs*
Sonet [2023-2024] HTK Plus 1.0 Turbo Petrol iMT
998 cc
Petrol
Manual
₹10.49 Lakhs*
Sonet [2023-2024] HTK 1.5 Diesel iMT
1493 cc
Diesel
Manual
₹10.69 Lakhs*
Sonet [2023-2024] HTK Plus 1.5 Diesel iMT
1493 cc
Diesel
Manual
₹11.39 Lakhs*
Sonet [2023-2024] HTX 1.0 Turbo Petrol iMT
998 cc
Petrol
Manual
₹11.45 Lakhs*
Sonet [2023-2024] Aurochs Edition 1.0 Petrol iMT
998 cc
Petrol
Manual
₹11.85 Lakhs*
Sonet [2023-2024] HTX 1.0 Turbo Petrol DCT
998 cc
Petrol
Automatic
₹11.99 Lakhs*
Sonet [2023-2024] HTX 1.5 Diesel iMT
1493 cc
Diesel
Manual
₹12.25 Lakhs*
Sonet [2023-2024] Aurochs Edition 1.0 Petrol 7DCT
998 cc
Petrol
Automatic
₹12.39 Lakhs*
Sonet [2023-2024] Aurochs Edition 1.5 Diesel iMT
1493 cc
Diesel
Manual
₹12.65 Lakhs*
Sonet [2023-2024] HTX Plus 1.0 Turbo Petrol iMT
998 cc
Petrol
Manual
₹12.75 Lakhs*
Sonet [2023-2024] HTX Plus 1.0 Turbo Petrol iMT Dual Tone
998 cc
Petrol
Manual
₹12.85 Lakhs*
Sonet [2023-2024] HTX 1.5 Diesel AT
1493 cc
Diesel
Automatic
₹13.05 Lakhs*
Sonet [2023-2024] GTX Plus 1.0 Turbo Petrol iMT
998 cc
Petrol
Manual
₹13.09 Lakhs*
Sonet [2023-2024] GTX Plus 1.0 Turbo Petrol iMT Dual Tone
998 cc
Petrol
Manual
₹13.19 Lakhs*
Sonet [2023-2024] Aurochs Edition 1.5 Diesel AT
1493 cc
Diesel
Automatic
₹13.45 Lakhs*
Sonet [2023-2024] HTX Plus 1.5 Diesel iMT
1493 cc
Diesel
Manual
₹13.55 Lakhs*
Sonet [2023-2024] HTX Plus 1.5 Diesel iMT Dual Tone
1493 cc
Diesel
Manual
₹13.65 Lakhs*
Sonet [2023-2024] GTX Plus 1.0 Turbo Petrol DCT
998 cc
Petrol
Automatic
₹13.69 Lakhs*
Sonet [2023-2024] GTX Plus 1.0 Turbo Petrol DCT Dual Tone
998 cc
Petrol
Automatic
₹13.79 Lakhs*
Sonet [2023-2024] X Line 1.0 Turbo Petrol DCT
998 cc
Petrol
Automatic
₹13.89 Lakhs*
Sonet [2023-2024] GTX Plus 1.5 Diesel iMT
1493 cc
Diesel
Manual
₹13.89 Lakhs*
Sonet [2023-2024] GTX Plus 1.5 Diesel iMT Dual Tone
1493 cc
Diesel
Manual
₹13.99 Lakhs*
Sonet [2023-2024] GTX Plus 1.5 Diesel AT
1493 cc
Diesel
Automatic
₹14.69 Lakhs*
Sonet [2023-2024] GTX Plus 1.5 Diesel AT Dual Tone
1493 cc
Diesel
Automatic
₹14.79 Lakhs*
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.