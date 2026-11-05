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DUCATI Hypermotard 950

₹17.11 - 19.05 Lakhs*
*Ex-showroom price
4.3
194
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Ducati Hypermotard 950 Price:

Ducati Hypermotard 950 is priced at Rs. 17.11 - 19.05 Lakhs (ex-showroom Delhi).

How many variants are there for Ducati Hypermotard 950?

The Ducati Hypermotard 950 is available in 1 variant - RVE.

What are the Ducati Hypermotard 950 colour options?

Ducati Hypermotard 950 comes in three colour options: Graffiti Livery, Graffiti Livery Evo, Sp Special Livery.

What are the engine, performance, and specifications of Ducati Hypermotard 950?

Ducati Hypermotard 950 comes in petrol engine options, comes with 937 cc engine, and features a Sports Naked Bikes body type.

Which are the major rivals of Ducati Hypermotard 950?

Ducati Hypermotard 950 rivals are Ducati Streetfighter V2, Triumph Speed Triple 1200, Ducati Hypermotard 698 Mono, Indian FTR, KTM 890 Duke R, BMW S 1000 R.

What is the mileage of Ducati Hypermotard 950?

Ducati Hypermotard 950 comes with a mileage of 19.6 kmpl (Company claimed).

Ducati Hypermotard 950 Key Specs

  • Engine iconEngine
    937 cc
  • Mileage iconMileage
    19.6 kmpl
  • Power iconPower
    114.2 ps
  • Speed iconSpeed
    316 kmph
  • MaxTorque iconMax Torque
    96 Nm
  • KerbWeight iconKerb Weight
    200 kg
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Ducati Hypermotard 950 Variants

Ducati Hypermotard 950 price starts at ₹ 17.11 Lakhs .
1 Variant Available
Hypermotard 950 RVE
₹17.11 Lakhs*
937 cc
316 kmph
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Ducati Hypermotard 950 Latest Updates

Calendar icon5 Nov 2026
Nitin Gadkari warns that inadequate, poorly visible signage on Indian highways and expressways contributes significantly to major road accidents nationwide.Read Full Story
Calendar icon10 Jun 2026
The Bajaj Avenger Cruise 220 and Kawasaki Vulcan S offer comfortable, reliable rides for touring enthusiasts seeking long-distance performance.Read Full Story
Calendar icon6 May 2026
Ducati launches its Garage Contest for bike customization, with finalists displayed at World Ducati Week 2026.Read Full Story
Calendar icon10 Mar 2026
Global fuel prices are volatile due to Middle East tensions, impacting India’s oil imports while the government maintains retail prices.Read Full Story
Calendar icon3 Aug 2025
Dylect introduces the Sense 4K Max dashcam in India, enhancing vehicle safety with affordable, effective features for car owners.Read Full Story

Ducati Hypermotard 950 Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Hypermotard 950.
Ducati Hypermotard 950
Ducati Streetfighter V2
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Ducati Hypermotard 950 comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
Ducati Hypermotard 950
Ducati Hypermotard 950 image
Rs. 17.11 LakhsOnwards
4.3194
937 cc114.2 PS96 NmSports Naked Bikes200 kg-Double DiscDiscAlloy
Ducati Streetfighter V2Ducati Streetfighter V2 imageRs. 17.86 LakhsOnwards
4.4100
890 cc155.12 PS93.3 NmSports Naked Bikes, Sports Bikes200 kg-Double DiscDiscAlloyHypermotard 950VSStreetfighter V2
Triumph Speed Triple 1200Triumph Speed Triple 1200 imageRs. 17.95 LakhsOnwards-1160 cc180 PS125 NmSports Naked Bikes198 kg2090 mmDiscDiscAlloyHypermotard 950VSSpeed Triple 1200
Ducati Hypermotard 698 MonoDucati Hypermotard 698 Mono imageRs. 17.63 LakhsOnwards-659 cc77.4 PS63 NmSports Naked Bikes--DiscDiscSpokeHypermotard 950VSHypermotard 698 Mono
Indian FTRIndian FTR imageRs. 19.38 LakhsOnwards-1203 cc167.23 PS120 NmSports Naked Bikes232 kg2223 mmDouble DiscDiscAlloyHypermotard 950VSFTR
KTM 890 Duke RKTM 890 Duke R imageRs. 14.5 LakhsOnwards
4.4100
889 cc121 PS99 NmSports Bikes180 kg-DiscDiscAlloyHypermotard 950VS890 Duke R
Ducati SuperSport 950Ducati SuperSport 950 imageRs. 16.06 LakhsOnwards-937 cc110.1 PS93 NmSports Bikes210 kg2070 mmDiscDiscAlloyHypermotard 950VSSuperSport 950

Ducati Hypermotard 950 Images

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Ducati Hypermotard 950 Colours

Ducati Hypermotard 950 is available in the 3 Colours in India.

Graaffiti Livery
Graaffiti Livery Evo
Sp Special Livery
Graffiti livery

Ducati Hypermotard 950 Alternatives

Ducati Streetfighter V2

Ducati Streetfighter V2

17.86 - 19.88 Lakhs
Hypermotard 950vsStreetfighter V2
Triumph Speed Triple 1200

Triumph Speed Triple 1200

17.95 Lakhs
Hypermotard 950vsSpeed Triple 1200
Ducati Hypermotard 698 Mono

Ducati Hypermotard 698 Mono

17.63 - 18.7 Lakhs
Hypermotard 950vsHypermotard 698 Mono
Indian FTR

Indian FTR

19.38 - 22.03 Lakhs
Hypermotard 950vsFTR
KTM 890 Duke R

KTM 890 Duke R

14.5 Lakhs
Hypermotard 950vs890 Duke R
BMW S 1000 R

BMW S 1000 R

21.27 Lakhs
Hypermotard 950vsS 1000 R

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Ducati Hypermotard 950 User Reviews & Ratings

4.5Engine & Performance
4.4Features
4.4Safety
4.6Design
3.9Value For Money
4Comfort
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Ducati Hypermotard 950 User Reviews & Ratings

What Users says
check circle icon

AI generated summary

The Ducati Hypermotard 950 excels in performance, handling, and design, with superb electronics but faces high costs, heat issues, limited range, and high seat height concerns.

What Got Better?

  • check circle iconExplosive torque and sharp handling
  • check circle iconVersatile ride modes and electronic aids
  • check circle iconPremium construction and iconic design
  • check circle iconQuickshifter and smooth gear changes
  • check circle iconConfident braking with Bosch cornering ABS

What Could Have Been Better?

  • warning iconHigh maintenance and ownership costs
  • warning iconSevere heat issues in city traffic
  • warning iconHigh seat height uncomfortable for average riders
  • warning iconLimited fuel tank range
  • warning iconLack of wind protection at high speeds
Horrible city experience
Extremely disappointed with ducati hypermotard 950 purchase. The engine heats up tremendously in city traffic making it unrideable. Suspension is so stiff that every pothole hurts spine badly. Pillion cannot ride at all. Service center cost for basic maintenance is huge trap. Overall very disappointing experience for high price paid.
By: Bhaskar Chakrabarti (Aug 31, 2026)
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Zero pillion comfort
Performance of ducati hypermotard 950 is strong but practical usability is very low. Seat is hard like rock. Pillion comfort is completely missing, family member cannot sit even for short distance trips. Small fuel tank requires frequent stops. Extreme wind blast above 110 kmph speed makes highway touring tiring.
By: Subhashis Ghosh (Aug 31, 2026)
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Nightmare ownership cost
Regret buying ducati hypermotard 950! Spare parts take forever to arrive at service center. Maintenance and desmo service costs are outrageously expensive in India. The seat is rock hard and causes severe back pain on longer rides. Fuel efficiency is terrible at 13 kmpl in city. Completely impractical bike for Indian road conditions.
By: Indranil Sengupta (Aug 31, 2026)
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Total waste money
Worst buying decision ever! ducati hypermotard 950 has severe heating issues in Indian climate. Extremely stiff ride quality makes commuting painful experience. Zero wind protection on highways. Dealership service quality is poor and parts pricing is extortionate. Do not recommend this motorcycle to anyone looking for usability.
By: Biswajit Das (Aug 31, 2026)
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Unforgiving ergonomics
ducati hypermotard 950 has aggressive riding stance which causes wrist and lower back pain after just 40 minutes of riding. Stiff rear suspension setup amplifies every bump on Indian roads. Wind blast is severe on highways. Extremely overpriced motorcycle considering low daily practicality and high service costs.
By: Sourendra Banerjee (Aug 31, 2026)
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Ducati Hypermotard 950 Specifications and Features

Max Power114.2 PS
Body TypeSports Naked Bikes
Charging PointYes
Max Torque96 Nm
Mileage19.6 kmpl
TransmissionManual
Mobile ConnectivityYes
Traction ControlYes
HeadlightLED
Engine937 cc
Max Speed316 Kmph
Fuel TypePetrol
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