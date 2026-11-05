Ducati Hypermotard 950 Key Specs
- Engine937 cc
- Mileage19.6 kmpl
- Power114.2 ps
- Speed316 kmph
- Max Torque96 Nm
- Kerb Weight200 kg
Ducati Hypermotard 950 is priced at Rs. 17.11 - 19.05 Lakhs (ex-showroom Delhi).
The Ducati Hypermotard 950 is available in 1 variant - RVE.
Ducati Hypermotard 950 comes in three colour options: Graffiti Livery, Graffiti Livery Evo, Sp Special Livery.
Ducati Hypermotard 950 comes in petrol engine options, comes with 937 cc engine, and features a Sports Naked Bikes body type.
Ducati Hypermotard 950 rivals are Ducati Streetfighter V2, Triumph Speed Triple 1200, Ducati Hypermotard 698 Mono, Indian FTR, KTM 890 Duke R, BMW S 1000 R.
Ducati Hypermotard 950 comes with a mileage of 19.6 kmpl (Company claimed).
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|Ducati Hypermotard 950
|Rs. 17.11 LakhsOnwards
|937 cc
|114.2 PS
|96 Nm
|Sports Naked Bikes
|200 kg
|-
|Double Disc
|Disc
|Alloy
|Ducati Streetfighter V2
|Rs. 17.86 LakhsOnwards
|890 cc
|155.12 PS
|93.3 Nm
|Sports Naked Bikes, Sports Bikes
|200 kg
|-
|Double Disc
|Disc
|Alloy
|Hypermotard 950VSStreetfighter V2
|Triumph Speed Triple 1200
|Rs. 17.95 LakhsOnwards
|-
|1160 cc
|180 PS
|125 Nm
|Sports Naked Bikes
|198 kg
|2090 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|Hypermotard 950VSSpeed Triple 1200
|Ducati Hypermotard 698 Mono
|Rs. 17.63 LakhsOnwards
|-
|659 cc
|77.4 PS
|63 Nm
|Sports Naked Bikes
|-
|-
|Disc
|Disc
|Spoke
|Hypermotard 950VSHypermotard 698 Mono
|Indian FTR
|Rs. 19.38 LakhsOnwards
|-
|1203 cc
|167.23 PS
|120 Nm
|Sports Naked Bikes
|232 kg
|2223 mm
|Double Disc
|Disc
|Alloy
|Hypermotard 950VSFTR
|KTM 890 Duke R
|Rs. 14.5 LakhsOnwards
|889 cc
|121 PS
|99 Nm
|Sports Bikes
|180 kg
|-
|Disc
|Disc
|Alloy
|Hypermotard 950VS890 Duke R
|Ducati SuperSport 950
|Rs. 16.06 LakhsOnwards
|-
|937 cc
|110.1 PS
|93 Nm
|Sports Bikes
|210 kg
|2070 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|Hypermotard 950VSSuperSport 950
Ducati Hypermotard 950 is available in the 3 Colours in India.
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AI generated summary
The Ducati Hypermotard 950 excels in performance, handling, and design, with superb electronics but faces high costs, heat issues, limited range, and high seat height concerns.
|Max Power
|114.2 PS
|Body Type
|Sports Naked Bikes
|Charging Point
|Yes
|Max Torque
|96 Nm
|Mileage
|19.6 kmpl
|Transmission
|Manual
|Mobile Connectivity
|Yes
|Traction Control
|Yes
|Headlight
|LED
|Engine
|937 cc
|Max Speed
|316 Kmph
|Fuel Type
|Petrol
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