Triumph Speed Triple 1200 Key Specs
- Engine1160 cc
- Mileage17.8 kmpl
- Power180 ps
- Speed230 kmph
- Max Torque125 Nm
- Kerb Weight198 kg
Triumph Speed Triple 1200 is priced at Rs. 17.95 Lakhs (ex-showroom Delhi).
The Triumph Speed Triple 1200 is available in 1 variant - RS.
Triumph Speed Triple 1200 comes in four colour options: Sapphire Black, Matt Baja Orange, Matt Silver Ice, Carnival Red.
Triumph Speed Triple 1200 comes in petrol engine options, comes with 1160.0 cc engine, and features a Sports Naked Bikes body type.
Triumph Speed Triple 1200 rivals are Ducati Hypermotard 950, Ducati Streetfighter V2, Suzuki GSX R1000R, Ducati Hypermotard 698 Mono, Indian FTR, KTM 890 Duke R.
Triumph Speed Triple 1200 comes with a mileage of 17.8 kmpl (Company claimed).
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|Triumph Speed Triple 1200
|Rs. 17.95 LakhsOnwards
|-
|1160 cc
|180 PS
|125 Nm
|Sports Naked Bikes
|198 kg
|2090 mm
|Disc
|Disc
|Alloy
|Ducati Hypermotard 950
|Rs. 17.11 LakhsOnwards
|937 cc
|114.2 PS
|96 Nm
|Sports Naked Bikes
|200 kg
|-
|Double Disc
|Disc
|Alloy
|Speed Triple 1200VSHypermotard 950
|Ducati Streetfighter V2
|Rs. 17.86 LakhsOnwards
|-
|890 cc
|155.12 PS
|93.3 Nm
|Sports Naked Bikes, Sports Bikes
|200 kg
|-
|Double Disc
|Disc
|Alloy
|Speed Triple 1200VSStreetfighter V2
|Ducati Hypermotard 698 Mono
|Rs. 17.63 LakhsOnwards
|-
|659 cc
|77.4 PS
|63 Nm
|Sports Naked Bikes
|-
|-
|Disc
|Disc
|Spoke
|Speed Triple 1200VSHypermotard 698 Mono
|Indian FTR
|Rs. 19.38 LakhsOnwards
|-
|1203 cc
|167.23 PS
|120 Nm
|Sports Naked Bikes
|232 kg
|2223 mm
|Double Disc
|Disc
|Alloy
|Speed Triple 1200VSFTR
|KTM 890 Duke R
|Rs. 14.5 LakhsOnwards
|-
|889 cc
|121 PS
|99 Nm
|Sports Bikes
|180 kg
|-
|Disc
|Disc
|Alloy
|Speed Triple 1200VS890 Duke R
Triumph Speed Triple 1200 is available in the 4 Colours in India.
|Max Power
|180 PS @ 10750 rpm
|Body Type
|Sports Naked Bikes
|Max Torque
|125 Nm @ 9000 rpm
|Mileage
|17.8 kmpl
|Transmission
|Manual
|Traction Control
|Yes
|Headlight
|LED
|Engine
|1160.0 cc
|Max Speed
|230 kmph
|Fuel Type
|Petrol
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