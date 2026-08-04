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TRIUMPH Speed Triple 1200

₹17.95 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Triumph Speed Triple 1200 Price:

Triumph Speed Triple 1200 is priced at Rs. 17.95 Lakhs (ex-showroom Delhi).

How many variants are there for Triumph Speed Triple 1200?

The Triumph Speed Triple 1200 is available in 1 variant - RS.

What are the Triumph Speed Triple 1200 colour options?

Triumph Speed Triple 1200 comes in four colour options: Sapphire Black, Matt Baja Orange, Matt Silver Ice, Carnival Red.

What are the engine, performance, and specifications of Triumph Speed Triple 1200?

Triumph Speed Triple 1200 comes in petrol engine options, comes with 1160.0 cc engine, and features a Sports Naked Bikes body type.

Which are the major rivals of Triumph Speed Triple 1200?

Triumph Speed Triple 1200 rivals are Ducati Hypermotard 950, Ducati Streetfighter V2, Suzuki GSX R1000R, Ducati Hypermotard 698 Mono, Indian FTR, KTM 890 Duke R.

What is the mileage of Triumph Speed Triple 1200?

Triumph Speed Triple 1200 comes with a mileage of 17.8 kmpl (Company claimed).

Triumph Speed Triple 1200 Key Specs

  • Engine iconEngine
    1160 cc
  • Mileage iconMileage
    17.8 kmpl
  • Power iconPower
    180 ps
  • Speed iconSpeed
    230 kmph
  • MaxTorque iconMax Torque
    125 Nm
  • KerbWeight iconKerb Weight
    198 kg
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Triumph Speed Triple 1200 Videos

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Triumph Speed Triple 1200 Variants

Triumph Speed Triple 1200 price starts at ₹ 17.95 Lakhs .
1 Variant Available
Speed Triple 1200 RS
₹17.95 Lakhs*
1160 cc
230 kmph
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Triumph Speed Triple 1200 Latest Updates

Calendar icon4 Aug 2026
India's state-run fuel retailers saw a significant rise in petrol and diesel sales in July 2026 due to below-normal monsoon rainfall increasing demand from motorists and agriculture.Read Full Story
Calendar icon10 Jun 2026
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Calendar icon5 May 2026
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Calendar icon6 Apr 2026
A fuel contamination incident in Greater Noida led to vehicle malfunctions and protests at a petrol pump.Read Full Story
Calendar icon11 Feb 2026
Team Camber Racing from SRMIST achieved a remarkable clean sweep at Formula Bharat 2026, excelling in all categories.Read Full Story

Triumph Speed Triple 1200 Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Speed Triple 1200.
Triumph Speed Triple 1200
Ducati Hypermotard 950
VS
Triumph Speed Triple 1200Select model
Ducati Hypermotard 950Select model
Select a feature you want to compare:
Engine View
Headlight View
Rear Tyre View
Taillight View
Rear Right View
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Triumph Speed Triple 1200 comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
Triumph Speed Triple 1200
Triumph Speed Triple 1200 image
Rs. 17.95 LakhsOnwards-1160 cc180 PS125 NmSports Naked Bikes198 kg2090 mmDiscDiscAlloy
Ducati Hypermotard 950Ducati Hypermotard 950 imageRs. 17.11 LakhsOnwards
4.4100
937 cc114.2 PS96 NmSports Naked Bikes200 kg-Double DiscDiscAlloySpeed Triple 1200VSHypermotard 950
Ducati Streetfighter V2Ducati Streetfighter V2 imageRs. 17.86 LakhsOnwards-890 cc155.12 PS93.3 NmSports Naked Bikes, Sports Bikes200 kg-Double DiscDiscAlloySpeed Triple 1200VSStreetfighter V2
Ducati Hypermotard 698 MonoDucati Hypermotard 698 Mono imageRs. 17.63 LakhsOnwards-659 cc77.4 PS63 NmSports Naked Bikes--DiscDiscSpokeSpeed Triple 1200VSHypermotard 698 Mono
Indian FTRIndian FTR imageRs. 19.38 LakhsOnwards-1203 cc167.23 PS120 NmSports Naked Bikes232 kg2223 mmDouble DiscDiscAlloySpeed Triple 1200VSFTR
KTM 890 Duke RKTM 890 Duke R imageRs. 14.5 LakhsOnwards-889 cc121 PS99 NmSports Bikes180 kg-DiscDiscAlloySpeed Triple 1200VS890 Duke R

Triumph Speed Triple 1200 Images

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Triumph Speed Triple 1200 Colours

Triumph Speed Triple 1200 is available in the 4 Colours in India.

Sapphire Black
Matt Baja Orange
Matt Silver Ice
Carnival Red
Sapphire black

Triumph Speed Triple 1200 Alternatives

Ducati Hypermotard 950

Ducati Hypermotard 950

17.11 - 19.05 Lakhs
Speed Triple 1200vsHypermotard 950
Ducati Streetfighter V2

Ducati Streetfighter V2

17.86 - 19.88 Lakhs
Speed Triple 1200vsStreetfighter V2
UPCOMING
Suzuki GSX R1000R

Suzuki GSX R1000R

19.8 - 19.94 Lakhs
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Ducati Hypermotard 698 Mono

Ducati Hypermotard 698 Mono

17.63 - 18.7 Lakhs
Speed Triple 1200vsHypermotard 698 Mono
Indian FTR

Indian FTR

19.38 - 22.03 Lakhs
Speed Triple 1200vsFTR
KTM 890 Duke R

KTM 890 Duke R

14.5 Lakhs
Speed Triple 1200vs890 Duke R

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Triumph Speed Triple 1200 Specifications and Features

Max Power180 PS @ 10750 rpm
Body TypeSports Naked Bikes
Max Torque125 Nm @ 9000 rpm
Mileage17.8 kmpl
TransmissionManual
Traction ControlYes
HeadlightLED
Engine1160.0 cc
Max Speed 230 kmph
Fuel TypePetrol
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