PriceSpecs & FeaturesMileageColoursImages
1/11

APRILIA Tuono 660

₹17.44 Lakhs*
*Ex-showroom price
Review & Win ₹2000 Voucher
Review & Win ₹2000
Compare
Photos
Specs
Colours
Variants

Aprilia Tuono 660 Price:

Aprilia Tuono 660 is priced at Rs. 17.44 Lakhs (ex-showroom Delhi).

How many variants are there for Aprilia Tuono 660?

The Aprilia Tuono 660 is available in 1 variant - STD.

What are the Aprilia Tuono 660 colour options?

Aprilia Tuono 660 comes in two colour options: Puma Gray, Piranha Red.

What are the engine, performance, and specifications of Aprilia Tuono 660?

Aprilia Tuono 660 comes in petrol engine options, comes with 659 cc engine, and features a Sports Bikes body type.

Which are the major rivals of Aprilia Tuono 660?

Aprilia Tuono 660 rivals are Aprilia RS 660, Ducati Monster, Suzuki GSX R1000R, KTM 890 Duke R, Ducati Panigale V2, Kawasaki Ninja ZX-10R.

What is the mileage of Aprilia Tuono 660?

Aprilia Tuono 660 comes with a mileage of 20.4 kmpl (Company claimed).

Aprilia Tuono 660 Key Specs

  • Engine iconEngine
    659 cc
  • Mileage iconMileage
    20.4 kmpl
  • Power iconPower
    95.17 ps
  • Speed iconSpeed
    230 kmph
  • MaxTorque iconMax Torque
    67 Nm
  • KerbWeight iconKerb Weight
    183 kg
View All Tuono 660 SpecsView specs icon

Aprilia Tuono 660 Variants

Aprilia Tuono 660 price starts at ₹ 17.44 Lakhs .
1 Variant Available
Tuono 660 STD
₹17.44 Lakhs*
659 cc
230 kmph
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
WhatsApp IconGet Variant Details

Aprilia Tuono 660 Latest Updates

Calendar icon11 Aug 2026
Aprilia Racing achieved a podium lockout at the British Grand Prix, with Raul Fernandez winning. Jorge Martin and Marco Bezzecchi completed the podium, maintaining their strong championship standings.Read Full Story
Calendar icon16 Jun 2026
India has eliminated licensing barriers for radio spectrum, promoting self-driving technology and enhancing road safety amid high accident rates.Read Full Story
Calendar icon11 May 2026
Aprilia Racing achieved a historic podium sweep at Le Mans, with Jorge Martín winning, Bezzecchi second, and Ogura third.Read Full Story
Calendar icon9 Mar 2026
Daimler Truck Innovation Center India appoints Radhakrishnan Kodakkal as Managing Director, succeeding Raghavendra Vaidya to enhance engineering and technology capabilities.Read Full Story
Calendar icon22 Dec 2025
The SMK Laminar helmet offers stylish design, comfort, and high safety standards, making it ideal for daily commuting.Read Full Story

Aprilia Tuono 660 Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Tuono 660.
Aprilia Tuono 660
Aprilia RS 660
VS
Aprilia Tuono 660Select model
Aprilia RS 660Select model
Select a feature you want to compare:
Front Left View
Seat View
Front Tyre View
Exhaust View
Engine View
Front Right View
Headlight View
Fuel Tank View
Rear Tyre View
Right View
plus iconView more
Swipe Left
Drag the handle left & right to view full image
Swipe Right
Preferred Banner

Aprilia Tuono 660 comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
Aprilia Tuono 660
Aprilia Tuono 660 image
Rs. 17.44 LakhsOnwards-659 cc95.17 PS67 NmSports Bikes183 kg1995 mmDiscDiscAlloy
Aprilia RS 660Aprilia RS 660 imageRs. 17.74 LakhsOnwards-659 cc100 PS67 NmSports Bikes183 kg1995 mmDiscDiscAlloyTuono 660VSRS 660
KTM 890 Duke RKTM 890 Duke R imageRs. 14.5 LakhsOnwards-889 cc121 PS99 NmSports Bikes180 kg-DiscDiscAlloyTuono 660VS890 Duke R
Ducati Panigale V2Ducati Panigale V2 imageRs. 19.51 LakhsOnwards
4.4200
890 cc119 PS93.3 NmSuper Bikes, Sports Bikes200 kg2090 mmDiscDiscAlloyTuono 660VSPanigale V2
Kawasaki Ninja ZX-10RKawasaki Ninja ZX-10R imageRs. 20.79 LakhsOnwards
4.626
998 cc203 PS114.9 NmSuper Bikes, Sports Bikes207 kg2085 mmDouble DiscDiscAlloyTuono 660VSNinja ZX-10R
Kawasaki Ninja 1100SXKawasaki Ninja 1100SX imageRs. 14.42 LakhsOnwards
4.2100
1099 cc136 PS113 NmSuper Bikes, Sports Bikes238 kg2100 mmDisc DiscAlloyTuono 660VSNinja 1100SX

Aprilia Tuono 660 Images

Aprilia Tuono 660 Image 1
Aprilia Tuono 660 Image 2
Aprilia Tuono 660 Image 3
Aprilia Tuono 660 Image 4
Aprilia Tuono 660 Image 5
Aprilia Tuono 660 Image 6

Aprilia Tuono 660 Colours

Aprilia Tuono 660 is available in the 2 Colours in India.

Puma Gray
Piranha Red
Puma gray

Aprilia Tuono 660 Alternatives

Aprilia RS 660

Aprilia RS 660

17.74 Lakhs
Tuono 660vsRS 660
Ducati Monster

Ducati Monster

13.99 - 14.45 Lakhs
Tuono 660vsMonster
UPCOMING
Suzuki GSX R1000R

Suzuki GSX R1000R

19.8 - 19.94 Lakhs
View upcoming Bikes
KTM 890 Duke R

KTM 890 Duke R

14.5 Lakhs
Tuono 660vs890 Duke R
Ducati Panigale V2

Ducati Panigale V2

19.51 - 21.53 Lakhs
Tuono 660vsPanigale V2
Kawasaki Ninja ZX-10R

Kawasaki Ninja ZX-10R

20.79 Lakhs
Tuono 660vsNinja ZX-10R

Aprilia Tuono 660 Related News

The 2024 Aprilia RS 660 and Tuono 660 are now on sale, alongside the newly launched Tuareg 660 in India
2024 Aprilia RS 660 and Tuono 660 launched in India, priced at 17.44 lakh
17 Apr 2024
2026 Aprilia Tuono 457 Special Edition
Aprilia Tuono 457 Special Edition Review: Better Than Before?
11 Aug 2026
Nitin Gadkari flags off Porter's 10,000th electric truck
Nitin Gadkari flags off Porter's 10,000th electric truck
11 Aug 2026
The 2026 Ducati Monster arrives in India with an 890 cc V2 engine, lighter construction and revised styling.
2026 Ducati Monster: 5 things to know before you put your money down
11 Aug 2026
Launching the Oowah electric scooter, BGauss targets younger urban riders with a stylish vehicle featuring a 145 km range from a removable 3.0 kWh battery.
BGauss Oowah electric scooter launched with 145 km range, removable battery
11 Aug 2026
Bajaj will sell the Pulsar N160 in three colour schemes.
Bajaj Pulsar N160 S, N160 SS: What’s new with the updated 160 cc bikes?
11 Aug 2026
View all
 Aprilia Tuono 660 Related News

Aprilia Tuono 660 Specifications and Features

Max Power95.17 PS
Body TypeSports Bikes
Max Torque67 Nm
Mileage20.4 kmpl
TransmissionManual
Traction ControlYes
HeadlightLED
Engine659 cc
Fuel TypePetrol
Max Speed230 kmph
View all Tuono 660 specs and features

Popular Aprilia Bikes

  • Popular
  • Upcoming
View all  Aprilia Bikes

Top Luxury Bikes

BMW CE-04

BMW CE-04

₹15.25 Lakhs
Kawasaki Ninja ZX-10R

Kawasaki Ninja ZX-10R

₹20.79 Lakhs
Kawasaki Z900

Kawasaki Z900

₹9.99 Lakhs
BMW S 1000 RR

BMW S 1000 RR

₹23.25 - 28.9 Lakhs
Kawasaki Ninja ZX-4R
Honda CBR650R

Honda CBR650R

₹11.16 Lakhs
View allPopular Luxury Bikes

Popular Sports Bikes

Aprilia Tuono 457

Aprilia Tuono 457

3.99 Lakhs
Tuono 457 Price in Delhi
Bajaj Pulsar 180

Bajaj Pulsar 180

1.22 Lakhs
Pulsar 180 Price in Delhi
Bajaj Pulsar N125

Bajaj Pulsar N125

94,707 - 98,707
Pulsar N125 Price in Delhi
Bajaj Pulsar RS200

Bajaj Pulsar RS200

1.71 Lakhs
Pulsar RS200 Price in Delhi
Birla DMG

Birla DMG

2.37 - 3.05 Lakhs
DMG Price in Delhi

View all  Popular Sports Bikes

view all specs and features