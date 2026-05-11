Aprilia SXR 160 [2020-2026] Key Specs
- Engine160 cc
- Mileage35 kmpl
- Power11.09 ps
- Speed93 kmph
- Max Torque12.13 Nm
- Kerb Weight129 kg
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|Aprilia SXR 160 [2020-2026]
|Rs. 1.32 LakhsOnwards
|-
|160 cc
|10.9 PS
|11.6 Nm
|Scooters
|129 kg
|1960 mm
|Disc
|Drum
|Alloy
|Aprilia SR 160
|Rs. 1.21 LakhsOnwards
|160.03 cc
|11.27 PS
|13.44 Nm
|Scooters
|118 kg
|1985 mm
|Disc
|Drum
|Alloy
|SXR 160 [2020-2026]VSSR 160
|Hero Xoom 160
|Rs. 1.49 LakhsOnwards
|156 cc
|14.81 PS
|14 Nm
|Scooters
|142 kg
|1983 mm
|Disc
|Disc
|-
|SXR 160 [2020-2026]VS Xoom 160
|Yamaha Aerox 155
|Rs. 1.4 LakhsOnwards
|155 cc
|15 PS
|13.9 Nm
|Scooters
|126 kg
|1980 mm
|Disc
|Drum
|Alloy
|SXR 160 [2020-2026]VSAerox 155
|TVS Ntorq 150
|Rs. 1.09 LakhsOnwards
|149.7 cc
|13.2 PS
|14.2 Nm
|Scooters
|115 kg
|1861 mm
|Disc
|Drum
|Alloy
|SXR 160 [2020-2026]VSNtorq 150
|Vespa ZX 125
|Rs. 1.07 LakhsOnwards
|124.45 cc
|9.77 PS
|10.11 Nm
|Scooters
|115 kg
|1770 mm
|Disc
|Drum
|Steel Wheel
|SXR 160 [2020-2026]VSZX 125
Aprilia SXR 160 [2020-2026] is available in the 4 Colours in India.
|Max Power
|11.09 PS
|Body Type
|Scooters
|Max Torque
|12.13 Nm
|Charging Point
|Yes
|Mileage
|35 kmpl
|Transmission
|Automatic
|Mobile Connectivity
|Yes
|Headlight
|LED
|Engine
|160.0 cc
|Max Speed
|93 kmph
|Fuel Type
|Petrol
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