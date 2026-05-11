Specs & FeaturesMileageColoursImages
1/13
DISCONTINUED

APRILIA SXR 160 [2020-2026]

₹1.32 Lakhs*
Review & Win ₹2000 Voucher
Review & Win ₹2000
Aprilia SXR 160 [2020-2026] is discontinued and no longer produced.
Compare
Photos
Specs
Colours
Variants

Aprilia SXR 160 [2020-2026] Alternatives

Aprilia SR 160

Aprilia SR 160

1.21 - 1.29 Lakhs
SXR 160 [2020-2026]vsSR 160
Hero Xoom 160

Hero Xoom 160

1.49 Lakhs
SXR 160 [2020-2026]vs Xoom 160
UPCOMING
Yamaha NMax 155

Yamaha NMax 155

1.3 - 1.37 Lakhs
View upcoming Bikes
Yamaha Aerox 155

Yamaha Aerox 155

1.4 - 1.43 Lakhs
SXR 160 [2020-2026]vsAerox 155
TVS Ntorq 150

TVS Ntorq 150

1.09 - 1.18 Lakhs
SXR 160 [2020-2026]vsNtorq 150
Vespa ZX 125

Vespa ZX 125

1.07 Lakhs
SXR 160 [2020-2026]vsZX 125

Aprilia SXR 160 [2020-2026] Key Specs

  • Engine iconEngine
    160 cc
  • Mileage iconMileage
    35 kmpl
  • Power iconPower
    11.09 ps
  • Speed iconSpeed
    93 kmph
  • MaxTorque iconMax Torque
    12.13 Nm
  • KerbWeight iconKerb Weight
    129 kg
View All SXR 160 [2020-2026] SpecsView specs icon

Aprilia SXR 160 [2020-2026] Variants

Aprilia SXR 160 [2020-2026] price starts at ₹ 1.32 Lakhs .
1 Variant Available
SXR 160 [2020-2026] STD
₹1.32 Lakhs*
160 cc
93 kmph
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
WhatsApp IconGet Variant Details

Aprilia SXR 160 [2020-2026] Latest Updates

Calendar icon11 May 2026
Aprilia Racing achieved a historic first podium lockout in MotoGP at Le Mans, with Jorge Martín winning the race.Read Full Story
Calendar icon23 Mar 2026
Aprilia Racing achieved a one-two finish at the Brazil Grand Prix, with Marco Bezzecchi winning and Jorge Martín finishing second.Read Full Story
Calendar icon6 Feb 2026
Amit Shah launched Bharat Taxi, India’s first cooperative ride-hailing platform, emphasizing driver ownership, safety, and fair earnings.Read Full Story
Calendar icon22 Dec 2025
The SMK Laminar open-face helmet combines style, comfort, and safety, meeting three global safety standards at an affordable price.Read Full Story
Calendar icon2 Nov 2025
The Korda Icon helmet offers stylish design, high safety standards, and comfort for urban riders at ₹8,499.Read Full Story

Aprilia SXR 160 [2020-2026] Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with SXR 160 [2020-2026].
Aprilia SXR 160 [2020-2026]
Aprilia SR 160
VS
Aprilia SXR 160 [2020-2026]Select model
Aprilia SR 160Select model
Select a feature you want to compare:
Seat View
Footspace View
Headlight View
Front Left View
Front Tyre View
Right View
plus iconView more
Swipe Left
Drag the handle left & right to view full image
Swipe Right
Preferred Banner

Aprilia SXR 160 [2020-2026] comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
Aprilia SXR 160 [2020-2026]
Aprilia SXR 160 [2020-2026] image
Rs. 1.32 LakhsOnwards-160 cc10.9 PS11.6 NmScooters129 kg1960 mmDiscDrumAlloy
Aprilia SR 160Aprilia SR 160 imageRs. 1.21 LakhsOnwards
4.1191
160.03 cc11.27 PS13.44 NmScooters118 kg1985 mmDiscDrumAlloySXR 160 [2020-2026]VSSR 160
Hero Xoom 160Hero Xoom 160 imageRs. 1.49 LakhsOnwards
4.49
156 cc14.81 PS14 NmScooters142 kg1983 mmDiscDisc-SXR 160 [2020-2026]VS Xoom 160
Yamaha Aerox 155Yamaha Aerox 155 imageRs. 1.4 LakhsOnwards
4.83
155 cc15 PS13.9 NmScooters126 kg1980 mmDiscDrumAlloySXR 160 [2020-2026]VSAerox 155
TVS Ntorq 150TVS Ntorq 150 imageRs. 1.09 LakhsOnwards
51
149.7 cc13.2 PS14.2 NmScooters115 kg1861 mmDiscDrumAlloySXR 160 [2020-2026]VSNtorq 150
Vespa ZX 125Vespa ZX 125 imageRs. 1.07 LakhsOnwards
4.415
124.45 cc9.77 PS10.11 NmScooters115 kg1770 mmDiscDrumSteel WheelSXR 160 [2020-2026]VSZX 125

Aprilia SXR 160 [2020-2026] Images

Aprilia SXR 160 [2020-2026] Image 1
Aprilia SXR 160 [2020-2026] Image 2
Aprilia SXR 160 [2020-2026] Image 3
Aprilia SXR 160 [2020-2026] Image 4
Aprilia SXR 160 [2020-2026] Image 5
Aprilia SXR 160 [2020-2026] Image 6

Aprilia SXR 160 [2020-2026] Colours

Aprilia SXR 160 [2020-2026] is available in the 4 Colours in India.

Black

Aprilia SXR 160 [2020-2026] Related News

Yamaha Aerox is currently the most popular maxi-scooter in India. The SXR 160 is the flagship scooter for Aprilia.&nbsp;
Yamaha Aerox 155 vs Aprilia SXR 160: Specs, features and price compared
30 Aug 2022
The R 1300 GS Adventure uses a 1,300 cc boxer engine.
3 ADV bikes I would choose over an SUV for road trips
17 Aug 2026
Mahindra Racing secures third place in 2026 Formula E Constructors’ Championship
Mahindra Racing secures third place in 2026 Formula E Constructors’ Championship
17 Aug 2026
Formula E, an all-electric world championship, made its India debut in February 2023 with the Hyderabad E-Prix, but the race was dropped the following year after a change in government in Telangana.
Formula E keen to return but wants India to make first move
17 Aug 2026
Mahindra BE 6 Sporteq is available with 59 kWh, 70 kWh and 79 kWh battery pack options.
Want to buy Mahindra BE 6 Sporteq? Here’s your complete monthly EMI guide
17 Aug 2026
Cosmetically, the Pulsar N160 SS looks very similar to the N160.
Bajaj Pulsar N160 SS review: More performance, more technology
17 Aug 2026
View all
 Aprilia SXR 160 [2020-2026] Related News

Aprilia SXR 160 [2020-2026] Specifications and Features

Max Power11.09 PS
Body TypeScooters
Max Torque12.13 Nm
Charging PointYes
Mileage35 kmpl
TransmissionAutomatic
Mobile ConnectivityYes
HeadlightLED
Engine160.0 cc
Max Speed93 kmph
Fuel TypePetrol
View all SXR 160 [2020-2026] specs and features

Popular Aprilia Bikes

  • Popular
  • Upcoming
View all  Aprilia Bikes

Popular Scooters

ADMS DB

ADMS DB

1.33 Lakhs
DB Price in Delhi
ADMS EVA

ADMS EVA

1.35 Lakhs
EVA Price in Delhi
ADMS GTR

ADMS GTR

79,800
GTR Price in Delhi
ADMS Maevel

ADMS Maevel

97,000
Maevel Price in Delhi
ADMS Mantra

ADMS Mantra

57,999
Mantra Price in Delhi

View all  Popular Scooters

view all specs and features
HomeNew BikesAprilia BikesAprilia SXR 160 [2020-2026]