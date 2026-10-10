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UPCOMING

YAMAHA NMax 155

Exp. Launch on 15 Jan 2027
₹1.3 - 1.37 Lakhs*
5.0
2
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Yamaha NMax 155 Key Specs

  • Engine iconEngine
    155 cc
  • Mileage iconMileage
    35 kmpl
  • Power iconPower
    15 ps
  • Speed iconSpeed
    100 kmph
  • MaxTorque iconMax Torque
    14.4 Nm
  • KerbWeight iconKerb Weight
    127 kg
View All NMax 155 SpecsView specs icon

Yamaha NMax 155 Variants

Yamaha NMax 155 price is expected to start at ₹ 1.3 Lakhs .
1 Variant Available
UPCOMING
NMax 155 STD
₹1.3 Lakhs*
155 cc
*Disclaimer: The prices are expected prices for the upcoming variants.
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Yamaha NMax 155 Latest Updates

Calendar icon1 Jul 2026
Yamaha files design patent for NMax 155 in India, evaluating market entry with premium features and maxi-scooter design.Read Full Story
Calendar icon10 Feb 2026
The Indian Racing Festival will debut a Formula Street Race in Goa on February 14-15, featuring diverse international drivers.Read Full Story
Calendar icon20 Nov 2025
A summary of new middleweight motorcycles in India, featuring advancements in technology, performance, and pricing.Read Full Story

Yamaha NMax 155 Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with NMax 155.
Yamaha NMax 155
Yamaha Aerox 155
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Yamaha NMax 155 Images

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Yamaha NMax 155 User Opinions & Ratings

5Engine & Performance
5Features
5Safety
5Design
5Value For Money
5Comfort
Write an Opinion
Perfect highway cruiser
Looking good pro look best look I really need this scooty and i am really excited to ride i can't wait.
By: Regan Rai (Oct 16, 2024)
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It's just awesome scooter
I'm speechless about the look and style. I've been waiting for a long time, and now the wait is finally over. I'm extremely happy with this scooter.
By: Mangesh Patil (Oct 6, 2024)
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Yamaha NMax 155 Specifications and Features

Max Power15 PS
Body TypeScooters
Max Torque14.4 Nm
TransmissionAutomatic
Mileage35.0 kmpl
HeadlightYes
Engine155.0 cc
Max Speed100 kmph
Fuel TypePetrol
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