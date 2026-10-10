Yamaha NMax 155 Key Specs
- Engine155 cc
- Mileage35 kmpl
- Power15 ps
- Speed100 kmph
- Max Torque14.4 Nm
- Kerb Weight127 kg
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|Max Power
|15 PS
|Body Type
|Scooters
|Max Torque
|14.4 Nm
|Transmission
|Automatic
|Mileage
|35.0 kmpl
|Headlight
|Yes
|Engine
|155.0 cc
|Max Speed
|100 kmph
|Fuel Type
|Petrol
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