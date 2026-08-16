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Himalayan 440

Royal Enfield Himalayan 440 Images

Check out the latest images of Royal Enfield Himalayan 440. The images showcase the dynamic ...Read More

Royal Enfield Himalayan 440
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Royal Enfield Himalayan 440

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2.5 Lakhs* Onwards
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The Royal Enfield Classic 650 Twin stays true to its retro design and is powered by a 647 cc air-cooled engine paired to a 6-speed gearbox. The engine can offer up to 46.39 bhp of power and 52.3 Nm of peak torque. Royal Enfield will announced the price of the motorcycle in coming days.
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The new Royal Enfield Goan Classic 350 shared it's underpinnings with the Classic 350. Royal Enfield will announce the price of the motorcycle at the upcoming Motoverse Festival later this week.
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Royal Enfield will announce the prices of the 2024 Classic 350 on September 1, 2024. So far, the motorcycle has been revealed giving us a clear view of the changes made to it and the new equipment. However, bookings and test drives of the updated motorcycle will open on the same day as the launch date.
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