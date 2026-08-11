Specs & FeaturesMileageImages
1/6
DISCONTINUED

INDIAN Chieftain Elite [2023-2024]

₹38 Lakhs* Onwards
Review & Win ₹2000 Voucher
Review & Win ₹2000
Indian Chieftain Elite [2023-2024] is discontinued and no longer produced.
Compare
Photos
Specs
News
Variants

Indian Chieftain Elite [2023-2024] Alternatives

Indian Roadmaster

Indian Roadmaster

43.49 - 46.77 Lakhs
Chieftain Elite [2023-2024]vsRoadmaster
Indian Springfield

Indian Springfield

41.96 Lakhs
Chieftain Elite [2023-2024]vsSpringfield
Indian Chieftain Dark Horse

Indian Chieftain Dark Horse

32 - 40.92 Lakhs
Chieftain Elite [2023-2024]vsChieftain Dark Horse
Honda Gold Wing

Honda Gold Wing

39.9 - 44.3 Lakhs
Chieftain Elite [2023-2024]vsGold Wing
BMW K 1600 GTL

BMW K 1600 GTL

35.62 Lakhs
Chieftain Elite [2023-2024]vsK 1600 GTL
BMW R 18 Transcontinental

BMW R 18 Transcontinental

34.73 Lakhs
Chieftain Elite [2023-2024]vsR 18 Transcontinental

Indian Chieftain Elite [2023-2024] Variants

Indian Chieftain Elite [2023-2024] price starts at ₹ 38 Lakhs and goes up to ₹ 38 Lakhs (Ex-showroom). Indian Chieftain Elite [2023-2024] comes in 2 variants. Indian Chieftain Elite [2023-2024]'s top variant is Heavy Metal Smoke.
2 Variants Available
UPCOMING
Chieftain Elite [2023-2024] STD BS6
₹38 Lakhs*
1811 cc
Chieftain Elite [2023-2024] Heavy Metal Smoke
₹38 Lakhs*
1890 cc
120 kmph
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price (expected price for upcoming models) for the respective model in the selected city.
WhatsApp IconGet Variant Details

Indian Chieftain Elite [2023-2024] Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with Chieftain Elite [2023-2024].
Indian Chieftain Elite [2023-2024]
Indian Roadmaster
VS
Indian Chieftain Elite [2023-2024]Select model
Indian RoadmasterSelect model
Select a feature you want to compare:
Seat View
Windshield View
Swipe Left
Drag the handle left & right to view full image
Swipe Right
Preferred Banner

Indian Chieftain Elite [2023-2024] comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
Indian Chieftain Elite [2023-2024]
Indian Chieftain Elite [2023-2024] image
Rs. 38 LakhsOnwards-1811 cc85PS161.6 NmCruiser Bikes, Tourer Bikes388 kg2506 mmDiscDiscAlloy
Indian RoadmasterIndian Roadmaster imageRs. 43.49 LakhsOnwards-1890 cc74 PS171 NmAdventure Tourer Bikes412 kg2656 mmDouble DiscDiscAlloyChieftain Elite [2023-2024]VSRoadmaster
Indian SpringfieldIndian Springfield imageRs. 41.96 LakhsOnwards-1890 cc-171 NmCruiser Bikes375 kg2583 mmDouble DiscDiscAlloyChieftain Elite [2023-2024]VSSpringfield
Indian Chieftain Dark HorseIndian Chieftain Dark Horse imageRs. 32 LakhsOnwards-1834 cc127.74 PS180.32 NmTourer Bikes383 kg2503 mmDouble DiscDiscAlloyChieftain Elite [2023-2024]VSChieftain Dark Horse
Honda Gold WingHonda Gold Wing imageRs. 39.9 LakhsOnwards
4.5100
1833 cc126.4 PS170 NmTourer Bikes393 kg----Chieftain Elite [2023-2024]VSGold Wing
BMW K 1600 GTLBMW K 1600 GTL imageRs. 35.62 LakhsOnwards-1649 cc160.4 PS180 NmSports Tourer Bikes358 kg2489 mmDiscDisc-Chieftain Elite [2023-2024]VSK 1600 GTL
Harley-Davidson Street GlideHarley-Davidson Street Glide imageRs. 39.3 LakhsOnwards-1923 cc108.77 PS175 NmSuper Bikes, Cruiser Bikes, Tourer Bikes368 kg2410 mmDiscDiscCast AluminumChieftain Elite [2023-2024]VSStreet Glide

Indian Chieftain Elite [2023-2024] Images

Indian Chieftain Elite [2023-2024] Image 1
Indian Chieftain Elite [2023-2024] Image 2
Indian Chieftain Elite [2023-2024] Image 3
Indian Chieftain Elite [2023-2024] Image 4
Indian Chieftain Elite [2023-2024] Image 5
Indian Chieftain Elite [2023-2024] Image 6

News

2026 Aprilia Tuono 457 Special Edition
Aprilia Tuono 457 Special Edition Review: Better Than Before?
11 Aug 2026
Nitin Gadkari flags off Porter's 10,000th electric truck
Nitin Gadkari flags off Porter's 10,000th electric truck
11 Aug 2026
The 2026 Ducati Monster arrives in India with an 890 cc V2 engine, lighter construction and revised styling.
2026 Ducati Monster: 5 things to know before you put your money down
11 Aug 2026
Launching the Oowah electric scooter, BGauss targets younger urban riders with a stylish vehicle featuring a 145 km range from a removable 3.0 kWh battery.
BGauss Oowah electric scooter launched with 145 km range, removable battery
11 Aug 2026
Bajaj will sell the Pulsar N160 in three colour schemes.
Bajaj Pulsar N160 S, N160 SS: What’s new with the updated 160 cc bikes?
11 Aug 2026
View all
  News

Indian Chieftain Elite [2023-2024] Specifications and Features

Body TypeCruiser Bikes, Tourer Bikes
Max Torque171 Nm
Mileage18.0 kmpl
TransmissionManual
Mobile ConnectivityBluetooth
HeadlightLED
Engine1890 cc
Max Speed115-120 kmph
Fuel TypePetrol
View all Chieftain Elite [2023-2024] specs and features

Popular Indian Bikes

  • Popular
View all  Indian Bikes

Top Luxury Bikes

BMW CE-04

BMW CE-04

₹15.25 Lakhs
Kawasaki Ninja ZX-10R

Kawasaki Ninja ZX-10R

₹20.79 Lakhs
Kawasaki Z900

Kawasaki Z900

₹9.99 Lakhs
BMW S 1000 RR

BMW S 1000 RR

₹23.25 - 28.9 Lakhs
Kawasaki Ninja ZX-4R
Honda CBR650R

Honda CBR650R

₹11.16 Lakhs
View allPopular Luxury Bikes

Popular Cruiser Bikes

Bajaj Avenger 220 Street

Bajaj Avenger 220 Street

1.3 Lakhs
Avenger 220 Street Price in Delhi
Bajaj Avenger Cruise 220

Bajaj Avenger Cruise 220

1.37 Lakhs
Avenger Cruise 220 Price in Delhi
UPCOMING
Benelli Leoncino 250

Benelli Leoncino 250

2.7 - 2.9 Lakhs
View upcoming Bikes
BMW R 12

BMW R 12

21.48 Lakhs
R 12 Price in Delhi
BMW R 12 nine T

BMW R 12 nine T

22.55 Lakhs
R 12 nine T Price in Delhi

View all  Popular Cruiser Bikes

view all specs and features
HomeNew BikesIndian BikesIndian Chieftain Elite [2023-2024]