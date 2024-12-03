Launched in May 2023
Category Average: 42.36 kmph
Atria: 25.0 kmph
Category Average: 88.5 km
Atria: 85.0 km
Category Average: 5.41 hrs
Atria: 4.5 hrs
Category Average: 1.82 kwh
Atria: 1.536 kwh
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
|Body Type
|Scooters
|Battery Capacity
|1.536 kWh
|Charging Point
|Yes
|Headlight
|LED
|Range
|85 km
|Charging Time
|4-5 Hours
Hero Electric Atria
₹77,690*
₹74,629*
₹64,990*
₹62,964*
₹56,890*
₹76,000*
₹75,000*
₹79,800*
₹75,499*
₹79,900*
Charging Time
4-5 Hrs.
Charging Time
6-7 Hours
Charging Time
8-9 Hrs.
Charging Time
6 Hours
Charging Time
4-5 Hours
Charging Time
-
Charging Time
5 Hours
Charging Time
4-8 Hrs.
Charging Time
-
Charging Time
3-4 Hrs.
Range
85 km
Range
80-90 Km
Range
70-100 km
Range
100 km
Range
130-150 km
Range
70 km
Range
90 km
Range
60-100 km
Range
60-70 km
Range
80-100 Km
Motor Power
250 W
Motor Power
-
Motor Power
250 W
Motor Power
249 W
Motor Power
-
Motor Power
1200 W
Motor Power
1 kW
Motor Power
1 kW
Motor Power
249 W
Motor Power
-
Front Brake
Drum
Front Brake
Disc
Front Brake
Drum
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy Wheels
Wheel Type
Alloy Wheel
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy Wheels
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