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AtriaPriceSpecs & FeaturesImagesAlternativesVariantsDealersEMINews
Hero Electric Atria Front Left View
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HERO ELECTRIC Atria

Launched in May 2023

Review & Win ₹2000
₹77,690**Ex-showroom price
Get on road priceDelhi
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Specs
Colours
Variants
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Atria Key Specs

Speed

Category Average: 42.36 kmph

Atria: 25.0 kmph

Range

Category Average: 88.5 km

Atria: 85.0 km

Charging

Category Average: 5.41 hrs

Atria: 4.5 hrs

Battery

Category Average: 1.82 kwh

Atria: 1.536 kwh

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Hero Electric Atria
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Hero Electric Atria Variants
Hero Electric Atria price starts at ₹ 77,690 .
1 Variant Available
LX₹77,690*
250 W
25 kmph
85 km
Seat Type: Single
Clock
Instrument Console: Digital
Battery Capacity: 1.536 kWh
Low Battery Indicator
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*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.

Hero Electric Atria Images

12 images
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Hero Electric Atria Colours

Hero Electric Atria is available in the 2 Colours in India.

Red
Grey

Hero Electric Atria Specifications and Features

Body TypeScooters
Battery Capacity1.536 kWh
Charging PointYes
HeadlightLED
Range85 km
Charging Time4-5 Hours
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₹79,800*
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Charging Time
4-5 Hrs.
Charging Time
6-7 Hours
Charging Time
8-9 Hrs.
Charging Time
6 Hours
Charging Time
4-5 Hours
Charging Time
-
Charging Time
5 Hours
Charging Time
4-8 Hrs.
Charging Time
-
Charging Time
3-4 Hrs.
Range
85 km
Range
80-90 Km
Range
70-100 km
Range
100 km
Range
130-150 km
Range
70 km
Range
90 km
Range
60-100 km
Range
60-70 km
Range
80-100 Km
Motor Power
250 W
Motor Power
-
Motor Power
250 W
Motor Power
249 W
Motor Power
-
Motor Power
1200 W
Motor Power
1 kW
Motor Power
1 kW
Motor Power
249 W
Motor Power
-
Front Brake
Drum
Front Brake
Disc
Front Brake
Drum
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy Wheels
Wheel Type
Alloy Wheel
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy Wheels
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*Disclaimer: Prices mentioned are ex-showroom prices and represent the starting price for the respective model.

Hero Electric Dealers in Delhi

Delhi
AMBIKA ENTERPRISES
Ambika Enterprises, Delhi 110001
+91 - 9871608495
Daksh Automobiles
1655-C Opp. Bharat Petroleum Pump,New., Delhi 110043
Lucky E-Bikes
652 Pana Udyan, Narela,40, Delhi 110040
+91 - 9268592431
New Golden Cycle Store
36/13 Ground Floor, Ashok Nagar, Behind Police Station Tilak Nagarwest, Delhi 110018
+91 - 9810807183
PELICAN TRADING PRIVATE LIMITED ()
S-19 Pir Pehladpur M.B Road, Delhi 110044
+91 - 8527833883
Sooper Bikes
B-13/3, Asaf Ali Road, New., Delhi 110002
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Hero Electric Atria EMI

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LX
250 W | 25 kmph | 85 km
₹ 77,690*
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LX
250 W | 25 kmph | 85 km
₹77,690*
EMI ₹1268.97/ month
for 5 Years @ 10.5%* interest rate
Customise EMI

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