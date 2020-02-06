Category Average: 30.0 kmph
Pony: 25.0 kmph
Category Average: 71.82 km
Pony: 80.0 km
Category Average: 5.05 hrs
Pony: 3.5 hrs
Category Average: 1.64 kwh
Pony: 1.4 kwh
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
|Body Type
|Scooters
|Battery Capacity
|1.4 kWh
|Charging Point
|Yes
|Range
|80 km
|Headlight
|Yes
|Charging Time
|3-4 Hours
Evolet Pony
₹39,499*
₹44,385*
₹44,999*
₹42,924*
₹42,850*
₹48,540*
₹39,880*
₹35,999*
₹51,115*
₹51,750*
₹51,900*
Charging Time
-
Charging Time
8-10 Hours
Charging Time
-
Charging Time
6-7 Hours
Charging Time
6-7 Hours
Charging Time
4-5 Hours
Charging Time
7-8 Hours
Charging Time
4-6 Hours
Charging Time
-
Charging Time
-
Charging Time
-
Range
60-65 km
Range
55-60 km
Range
35 km
Range
60 km
Range
65 km
Range
100 km
Range
75 km
Range
150 km
Range
60 km
Range
60 km
Range
100 km
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Motor Power
-
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Drum
Front Brake
Drum
Front Brake
Disc
Front Brake
Drum
Front Brake
Drum
Front Brake
Disc
Front Brake
Drum
Front Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Spoke
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
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