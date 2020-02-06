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PonyPriceSpecs & FeaturesImagesAlternativesVariantsDealersEMINews
Evolet Pony
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EVOLET Pony

Review & Win ₹2000
₹39,499 - 49,499**Ex-showroom price
Get on road priceDelhi
Photos
Specs
Colours
Variants
News
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Pony Key Specs

Speed

Category Average: 30.0 kmph

Pony: 25.0 kmph

Range

Category Average: 71.82 km

Pony: 80.0 km

Charging

Category Average: 5.05 hrs

Pony: 3.5 hrs

Battery

Category Average: 1.64 kwh

Pony: 1.4 kwh

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Evolet Pony Variants
Evolet Pony price starts at ₹ 39,499 and goes up to ₹ 49,499 (Ex-showroom). Evolet Pony comes in ...Read More
2 Variants Available
EZ₹39,499*
25 kmph
55 km/charge
Battery Capacity: 48 V, 24 Ah
Low Battery Indicator
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Classic₹49,499*
25 kmph
60 km/charge
Battery Capacity: 48 V, 24 Ah
Low Battery Indicator
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*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.

Evolet Pony Images

11 images
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Evolet Pony Colours

Evolet Pony is available in the 1 Colour in India.

Red

Evolet Pony Specifications and Features

Body TypeScooters
Battery Capacity1.4 kWh
Charging PointYes
Range80 km
HeadlightYes
Charging Time3-4 Hours
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Charging Time
-
Charging Time
8-10 Hours
Charging Time
-
Charging Time
6-7 Hours
Charging Time
6-7 Hours
Charging Time
4-5 Hours
Charging Time
7-8 Hours
Charging Time
4-6 Hours
Charging Time
-
Charging Time
-
Charging Time
-
Range
60-65 km
Range
55-60 km
Range
35 km
Range
60 km
Range
65 km
Range
100 km
Range
75 km
Range
150 km
Range
60 km
Range
60 km
Range
100 km
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Motor Power
-
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Disc
Front Brake
Drum
Front Brake
Drum
Front Brake
Disc
Front Brake
Drum
Front Brake
Drum
Front Brake
Disc
Front Brake
Drum
Front Brake
Disc
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Spoke
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
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*Disclaimer: Prices mentioned are ex-showroom prices and represent the starting price for the respective model.

Evolet Dealers in Delhi

Delhi
Mehar Motors, Najafgarh
WZ-1, Gopal Nagar,Opp. DTC Bus Terminal,Bahadurgarh Road,Delhi 110043
+91 - 9717809202
EV Desire, Rajapuri
K-1/8, Rajapuri,Opposite Sec-5,Dwarka,Near Nishant Garden,Delhi 110059
+91 - 8595743206
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Evolet Pony EMI

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₹ 39,499*
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25 kmph | 55-60 km/charge
₹39,499*
Classic
25 kmph | 60-65 km/charge
₹49,499*
EMI ₹615.64/ month
for 5 Years @ 10.5%* interest rate
Customise EMI

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