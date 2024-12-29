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Kia Seltos [2019-2023] vs Mahindra Marazzo

In 2026 when choosing between the Kia Seltos [2019-2023] and Mahindra Marazzo, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel, Mahindra Marazzo Price starts at Rs. 14.06 Lakhs (ex-showroom price) for M2 8 STR. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. Marazzo: 1497 cc engine, 17.3 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Seltos [2019-2023] vs Marazzo Comparison
KEY HIGHLIGHTS Seltos [2019-2023] Marazzo
BrandKiaMahindra
Price₹ 9.95 Lakhs₹ 14.06 Lakhs
Mileage21 kmpl17.3 kmpl
Engine Capacity1493 cc1497 cc
TransmissionAutomatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport ModeManual
Cylinders44

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Seltos [2019-2023]
Kia Seltos [2019-2023]
HTE 1.5 Diesel
₹10.52 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Marazzo
Mahindra Marazzo
M2 8 STR
₹14.06 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Kia Seltos [2019-2023] Visual Comparison

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Specification
Engine Type
1.5L CRDI VGT1.5L Turbocharged I4
Alternate Fuel
Not ApplicableNot Applicable
Driving Range
1050779.85 km
Max Torque (Nm@rpm)
250 Nm @ 1500 rpm300 Nm @ 1750 rpm
Transmission
Manual - 6 GearsManual - 6 Gears
Mileage (ARAI)
2117.33 kmpl
Drivetrain
FWDFWD
Max Power (bhp@rpm)
113 bhp @ 4000 rpm121 bhp @ 3500 rpm
Turbocharger/Supercharger
TurbochargedTurbocharged
Fuel Type
Diesel-
Emission Standard
BS 6BS 6
Engine
1493 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1497 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Minimum Turning Radius
5.35.25
Rear Brake Type
DiscDisc
Spare Wheel
SteelSteel
Front Tyres
205 / 65 R16215 / 65 R16
Wheels
Steel RimsSteel Rims
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscDisc
Rear Suspension
Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil SpringTwist Beam
Front Suspension
McPherson Strut with Coil SpringDouble Wishbone
Rear Tyres
205 / 65 R16215 / 65 R16
Ground Clearance
190-
Length
43154585 mm
Wheelbase
26102760 mm
Height
16201774 mm
Width
18001866 mm
Bootspace
433190 litres
No of Seating Rows
23
Seating Capacity
58 Person
Doors
55
Fuel Tank Capacity
5045 liters
Features
Steering Adjustment
TiltTilt
Cabin-Boot Access
YesYes
Cruise Control
NoNo
Heater
YesYes
Parking Sensors
RearRear
Keyless Start/ Button Start
NoNo
Parking Assist
NoNo
Vanity Mirrors on Sun Visors
Co-Driver OnlyCo-Driver Only
Air Conditioner
Yes (Manual)Yes (Manual)
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal OnlyManual - Internal Only
12V Power Outlets
11
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed ControlSingle Zone, Common Fan Speed Control
Rear AC
Vents Behind Front ArmrestBlower, Vents on Roof , Common Fan Speed Control
Adjustable Cluster Brightness
YesNo
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
DynamicDynamic
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
AnalogueAnalogue
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
Analogue - DigitalAnalogue - Digital
Average Speed
YesYes
Heads Up Display (HUD)
No-
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Seat Adjustment
No4 Way
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
KeylessWith Key
Rub - Strips
BlackNo
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Chrome Finish Exhaust pipe
No-
Roof Mounted Antenna
YesNo
Body Kit
NoCladding - Black/Grey
Sunroof / Moonroof
NoNo
Adjustable ORVM
Internally AdjustableInternally Adjustable
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Turn Indicators on ORVM
NoYes
Rear Defogger
NoNo
One Touch -Down
NoNo
Rain-sensing Wipers
No-
Exterior Door Handles
Body ColouredBlack
Interior Door Handles
ChromeChrome
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body ColouredBlack
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Rear Windshield Blind
No-
Boot-lid Opener
Electric Tailgate ReleaseElectric Tailgate Release
Rear Wiper
NoNo
One Touch - Up
NoNo
Side Window Blinds
No-
Driver Armrest Storage
YesYes
Sunglass Holder
YesNo
Cooled Glove Box
No-
Cup Holders
Front OnlyFront & Rear
Warranty (Years)
33 Years
Battery Warranty (Kilometres)
NoNo
Warranty (Kilometres)
Unlimited100000 km
Cornering Headlights
NoNo
Headlights
Halogen ProjectorHalogen
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
HalogenHalogen
Daytime Running Lights
No-
Glove Box Lamp
NoNo
Cabin Lamps
Front and RearFront and Rear
Follow me home headlamps
NoNo
Puddle Lamps
No-
Rear Reading Lamp
YesYes
Lights on Vanity Mirrors
NoNo
Ambient Interior Lighting
NoNo
Automatic Head Lamps
NoNo
CD Player
No-
Steering mounted controls
YesNo
Wireless Charger
No-
Smart Connectivity
Android Auto (No), Apple Car Play (No)Android Auto (No), Apple Car Play (No)
iPod Compatibility
YesNo
Bluetooth Compatibility
Audio StreamingNo
Speakers
4No
Integrated (in-dash) Music System
YesNo
AM/FM Radio
YesNo
Head Unit Size
2 DinNot Available
MP3 Playback
YesNo
USB Compatibility
YesNo
GPS Navigation System
NoNo
Voice Command
NoNo
Aux Compatibility
YesNo
Display
Digital DisplayNo
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
No-
Remote AC On/Off Via app
No-
Over The Air (OTA) Updates
No-
Remote Sunroof Open/Close Via app
No-
Check Vehicle Status Via App
NoNo
Remote Car Lock/Unlock Via app
No-
Geo-Fence
NoNo
Find My Car
No-
Emergency Call
No-
Differential Lock
No-
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
NoNo
Hill Hold Control
NoNo
Electronic Stability Program (ESP)
NoNo
Hill Descent Control
No-
Brake Assist (BA)
NoNo
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
NoNo
Airbags
2 Airbags (Driver, Passenger)2 Airbags (Driver, Passenger)
Middle rear three-point seatbelt
NoNo
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
NoYes
Emergency Brake Light Flashing
No-
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
3 Star (Global NCAP)4 Star (Global NCAP)
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
No-
Seat Upholstery
FabricFabric
Interiors
Single ToneDual Tone
Driver Armrest
YesYes
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Rear Armrest
NoYes
Split Rear Seat
NoNo
Driver Seat Adjustment
8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Interior Colours
BlackBlack and Beige
Ventilated Seats
No-
Rear Passenger Seats Type
BenchCaptain Seats
Leather-wrapped Steering Wheel
NoNo
Folding Rear Seat
FullPartial
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Ventilated Seat Type
No-
Front Seatback Pockets
YesNo
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
12,68,84116,59,902
Ex-Showroom Price
10,65,00014,05,900
RTO
1,33,1251,87,738
Insurance
43,68465,764
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
26,70235,677

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