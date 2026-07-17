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DISCONTINUED

KIA Seltos [2019-2023]

₹9.95 - 18.1 Lakhs*
4.8
1
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Kia Seltos [2019-2023] is discontinued and no longer produced.
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Kia Seltos [2019-2023] Alternatives

MG Hector

MG Hector

11.99 - 19.19 Lakhs
Seltos [2019-2023]vsHector
Maruti Suzuki Victoris

Maruti Suzuki Victoris

10.5 - 19.99 Lakhs
Seltos [2019-2023]vsVictoris
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Volkswagen Tera

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10.77 - 19.72 Lakhs
Seltos [2019-2023]vsGrand Vitara
Volkswagen Taigun

Volkswagen Taigun

11 - 19.3 Lakhs
Seltos [2019-2023]vsTaigun
Renault Duster

Renault Duster

10.49 - 18.71 Lakhs
Seltos [2019-2023]vsDuster

Kia Seltos [2019-2023] Key Specs

  • Engine iconEngine
    1353 - 1497 cc
  • Fuel iconFuel
    Petrol | Diesel
  • BootSpace iconBoot Space
    433 litres
  • DriveTrain iconDrive Train
    FWD
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Kia Seltos [2019-2023] Variants

Kia Seltos [2019-2023] price starts at ₹ 9.95 Lakhs and goes up to ₹ 18.1 Lakhs (Ex-showroom). Kia Seltos [2019-2023] comes in 18 variants. Kia Seltos [2019-2023]'s top variant is X Line 1.4 DCT.
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Diesel
Petrol
Automatic
Manual
18 Variants Available
Seltos [2019-2023] HTE 1.5 Diesel
₹10.52 Lakhs*
1493 cc
Diesel
Manual
Seltos [2019-2023] HTK 1.5 Diesel
₹11.87 Lakhs*
1493 cc
Diesel
Manual
Seltos [2019-2023] HTK Plus 1.5 Diesel
₹13.08 Lakhs*
1493 cc
Diesel
Manual
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Kia Seltos [2019-2023] Visual Comparison

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Kia Seltos [2019-2023] comparison with similar Cars

CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONBODY TYPEAIRBAGSSAFETY RATING*GROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
CARIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSPOWERTORQUETRANSMISSIONBODY TYPEAIRBAGSSAFETY RATING*GROUND CLEARANCEBOOT SPACELENGTHWIDTHHEIGHTTURNING RADIUSCOMPARISON
Kia Seltos [2019-2023]
Kia Seltos [2019-2023] image
Rs. 9.95 LakhsOnwards
4.81
138 bhp242 NmManual, AutomaticSUV6-190433431518001645-
MG HectorMG Hector imageRs. 11.99 LakhsOnwards
4.2726
141 bhp250 NmManual, AutomaticSUV6--587 litres4699 mm1835 mm1760 mm-Seltos [2019-2023]VSHector
Maruti Suzuki VictorisMaruti Suzuki Victoris imageRs. 10.5 LakhsOnwards
4.7178
Engine: 91bhp, Motor: 79bhp (Combined: 114bhp)Engine: 122Nm, Motor: 141Nm (Combined: 141Nm)Manual, AutomaticSUV6-210 mm265 Litres (Reduced for Hybrid Battery)4360 mm1795 mm1655 mm5.4 metresSeltos [2019-2023]VSVictoris
Maruti Suzuki Grand VitaraMaruti Suzuki Grand Vitara imageRs. 10.77 LakhsOnwards
4.4645
91 bhp122 NmManual, AutomaticSUV6-210 mm265 litres4345 mm1795 mm1645 mm5.4 metresSeltos [2019-2023]VSGrand Vitara
Volkswagen TaigunVolkswagen Taigun imageRs. 11 LakhsOnwards
4.7104
148bhp250NmManual, AutomaticSUV6
5/5
-385 Litres4221 mm1760 mm1612 mm5.05 mSeltos [2019-2023]VSTaigun
Renault DusterRenault Duster imageRs. 10.49 LakhsOnwards
4.579
160 bhp280 NmManual, AutomaticSUV--212 mm1789 L (rear seats folded)4343 mm1815 mm1701 mm-Seltos [2019-2023]VSDuster

Kia Seltos [2019-2023] Images

Kia Seltos [2019-2023] Image 1
Kia Seltos [2019-2023] Image 2
Kia Seltos [2019-2023] Image 3
Kia Seltos [2019-2023] Image 4
Kia Seltos [2019-2023] Image 5
Kia Seltos [2019-2023] Image 6

Kia Seltos [2019-2023] User Reviews & Ratings

4Engine & Performance
5Features
5Safety
5Design
5Value For Money
5Comfort
Write a Review
High-Ride for Highway
Car is top notch in features. Very good sound system and excellent presence on road. Best car for highway drive with cruise control at its best and it provides good mileage on highway too. Great car for family and their comfort also is taken care of by providing ventilated seats. 360-degree cameras are very useful as it helps me daily in parking at difficult spots. Suggestion- Steering smoothness could have been better and Kia needs to seriously work on their mileage as the mileage in city is just 9-10 kmph.
By: Nishant Jain (Apr 1, 2024)
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If I were buying the Kia Seltos, this is the variant I would choose
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Kia Seltos [2019-2023] Specifications and Features

Rear AC VentsYes
Body TypeSUV
AirbagsYes
Keyless EntryYes
TransmissionManual,Automatic
Fuel TypePetrol,Diesel
SunroofYes
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Kia Seltos [2019-2023] Mileage

Kia Seltos [2019-2023] in India is available in Petrol & Diesel variants. Average mileage of Kia Seltos [2019-2023]'s petrol variant is 16.5 (As claimed by the brand in ideal road conditions). Kia Seltos [2019-2023] HTE 1.5 Diesel comes with a 50 litres fuel tank.

Select Variant:
HTE 1.5 Diesel
Fuel Type
Transmission
Mileage
Diesel
Manual
21

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