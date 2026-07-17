Kia Seltos [2019-2023] Key Specs
- Engine1353 - 1497 cc
- FuelPetrol | Diesel
- Boot Space433 litres
- Drive TrainFWD
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|BODY TYPE
|AIRBAGS
|SAFETY RATING*
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|CAR
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|POWER
|TORQUE
|TRANSMISSION
|BODY TYPE
|AIRBAGS
|SAFETY RATING*
|GROUND CLEARANCE
|BOOT SPACE
|LENGTH
|WIDTH
|HEIGHT
|TURNING RADIUS
|COMPARISON
|Kia Seltos [2019-2023]
|Rs. 9.95 LakhsOnwards
|138 bhp
|242 Nm
|Manual, Automatic
|SUV
|6
|-
|190
|433
|4315
|1800
|1645
|-
|MG Hector
|Rs. 11.99 LakhsOnwards
|141 bhp
|250 Nm
|Manual, Automatic
|SUV
|6
|-
|-
|587 litres
|4699 mm
|1835 mm
|1760 mm
|-
|Seltos [2019-2023]VSHector
|Maruti Suzuki Victoris
|Rs. 10.5 LakhsOnwards
|Engine: 91bhp, Motor: 79bhp (Combined: 114bhp)
|Engine: 122Nm, Motor: 141Nm (Combined: 141Nm)
|Manual, Automatic
|SUV
|6
|-
|210 mm
|265 Litres (Reduced for Hybrid Battery)
|4360 mm
|1795 mm
|1655 mm
|5.4 metres
|Seltos [2019-2023]VSVictoris
|Maruti Suzuki Grand Vitara
|Rs. 10.77 LakhsOnwards
|91 bhp
|122 Nm
|Manual, Automatic
|SUV
|6
|-
|210 mm
|265 litres
|4345 mm
|1795 mm
|1645 mm
|5.4 metres
|Seltos [2019-2023]VSGrand Vitara
|Volkswagen Taigun
|Rs. 11 LakhsOnwards
|148bhp
|250Nm
|Manual, Automatic
|SUV
|6
|-
|385 Litres
|4221 mm
|1760 mm
|1612 mm
|5.05 m
|Seltos [2019-2023]VSTaigun
|Renault Duster
|Rs. 10.49 LakhsOnwards
|160 bhp
|280 Nm
|Manual, Automatic
|SUV
|-
|-
|212 mm
|1789 L (rear seats folded)
|4343 mm
|1815 mm
|1701 mm
|-
|Seltos [2019-2023]VSDuster
|Rear AC Vents
|Yes
|Body Type
|SUV
|Airbags
|Yes
|Keyless Entry
|Yes
|Transmission
|Manual,Automatic
|Fuel Type
|Petrol,Diesel
|Sunroof
|Yes
Kia Seltos [2019-2023] in India is available in Petrol & Diesel variants. Average mileage of Kia Seltos [2019-2023]'s petrol variant is 16.5 (As claimed by the brand in ideal road conditions). Kia Seltos [2019-2023] HTE 1.5 Diesel comes with a 50 litres fuel tank.
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