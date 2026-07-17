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Kia Seltos [2019-2023] vs MG Hector

In 2026 when choosing between the Kia Seltos [2019-2023] and MG Hector, assess both models based on Price, Size, Space, Boot Space, Service cost, Mileage, Features, and Colours. Kia Seltos [2019-2023] Price starts at Rs. 9.95 Lakhs (last recorded price) for HTE 1.5 Diesel, MG Hector Price starts at Rs. 11.99 Lakhs (ex-showroom price) for Style 1.5 Turbo MT. Seltos [2019-2023]: 1493 cc engine, 21 kmpl mileage. Hector: 1451 cc engine, 12.34 to 13.79 kmpl mileage. Read the expert reviews to determine comfort and performance.
Seltos [2019-2023] vs Hector Comparison
KEY HIGHLIGHTS Seltos [2019-2023] Hector
BrandKiaMG
Price₹ 9.95 Lakhs₹ 11.99 Lakhs
Mileage21 kmpl12.34 to 13.79 kmpl
Engine Capacity1493 cc1451 cc
TransmissionAutomatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Sport Mode, Manual - 6 Gears, Automatic (CVT) - CVT Gears, Manual Override, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Manual Override, Clutchless Manual - 6 Gears, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Paddle Shift, Sport Mode, Automatic (Dual Clutch) - 7 Gears, Manual Override, Sport Mode, Automatic (Torque Converter) - 6 Gears, Paddle Shift, Sport ModeManual, Automatic
Cylinders44

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Seltos [2019-2023]
Kia Seltos [2019-2023]
HTE 1.5 Diesel
₹10.52 Lakhs*
*Last Recorded Price
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Hector
MG Hector
Style 1.5 Turbo MT
₹11.99 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Kia Seltos [2019-2023] Visual Comparison

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Front View
Wheel
Front Right Side
Door View Of Driver Seat
Steering Wheel
Front Cup Holder
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Specification
Engine Type
1.5L CRDI VGT1.5 Turbocharged Intercooled Petrol
Alternate Fuel
Not Applicable-
Driving Range
1050-
Max Torque (Nm@rpm)
250 Nm @ 1500 rpm250 Nm @ 3000 rpm
Transmission
Manual - 6 GearsManual - 6 Gears
Mileage (ARAI)
2113.79 kmpl
Drivetrain
FWDFWD
Max Power (bhp@rpm)
113 bhp @ 4000 rpm141 bhp @ 5200 rpm
Turbocharger/Supercharger
TurbochargedTurbocharged
Fuel Type
Diesel-
Emission Standard
BS 6BS6 Phase 2
Engine
1493 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC1451 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC
Minimum Turning Radius
5.3-
Rear Brake Type
DiscDisc
Spare Wheel
SteelSteel
Front Tyres
205 / 65 R16215 / 60 R17
Wheels
Steel RimsSteel Rims
Steering Type
Power assisted (Electric)Power assisted (Electric)
Front Brake Type
DiscDisc
Rear Suspension
Coupled Torsion Beam Axle (CTBA) with Coil SpringBeam Assemble + Coil Spring
Front Suspension
McPherson Strut with Coil SpringMacpherson Strut + Coil Springs
Rear Tyres
205 / 65 R16215 / 60 R17
Ground Clearance
190-
Length
43154655 mm
Wheelbase
26101760 mm
Height
16201760 mm
Width
18001835 mm
Bootspace
433587 litres
No of Seating Rows
22 Rows
Seating Capacity
55 Person
Doors
55 Doors
Fuel Tank Capacity
5060 litres
Features
Steering Adjustment
TiltTilt
Cabin-Boot Access
YesYes
Cruise Control
NoNo
Heater
YesYes
Parking Sensors
RearRear
Keyless Start/ Button Start
NoNo
Parking Assist
NoNo
Vanity Mirrors on Sun Visors
Co-Driver OnlyNo
Air Conditioner
Yes (Manual)Manual
Anti-glare Mirrors
Manual - Internal OnlyManual - Internal Only
12V Power Outlets
11
Headlight & Ignition On Reminder
YesYes
Front AC
Single Zone, Common Fan Speed ControlSingle Zone with Fan speed control
Rear AC
Vents Behind Front ArmrestBlower with Vents Behind Front Armrest
Adjustable Cluster Brightness
YesYes
Trip Meter
Electronic 2 TripsElectronic 2 Trips
Shift Indicator
DynamicYes
Door Ajar Warning
YesYes
Clock
DigitalDigital
Low Fuel Level Warning
YesYes
Tachometer
AnalogueAnalogue
Instantaneous Consumption
YesYes
Gear Indicator
YesYes
Instrument Cluster
Analogue - DigitalAnalogue
Average Speed
YesNo
Heads Up Display (HUD)
NoNo
Average Fuel Consumption
YesYes
Distance to Empty
YesYes
Seat Adjustment
No-
Engine immobilizer
YesYes
Child Safety Lock
YesYes
Speed Sensing Door Lock
YesYes
Central Locking
KeylessRemote
Rub - Strips
BlackSilver
Body-Coloured Bumpers
Yes-
Chrome Finish Exhaust pipe
NoNo
Roof Mounted Antenna
YesYes
Body Kit
NoSilver
Sunroof / Moonroof
NoNo
Adjustable ORVM
Internally AdjustableElectrically Adjustable
Power Windows
Front & RearFront & Rear
Turn Indicators on ORVM
NoYes
Rear Defogger
NoYes
One Touch -Down
NoAll
Rain-sensing Wipers
NoNo
Exterior Door Handles
Body ColouredBody Coloured
Interior Door Handles
ChromeSilver
Outside Rear View Mirrors (ORVMs)
Body ColouredBody Coloured
Door Pockets
Front & RearFront & Rear
Rear Windshield Blind
NoNo
Boot-lid Opener
Electric Tailgate Release-
Rear Wiper
No-
One Touch - Up
NoDriver
Side Window Blinds
NoNo
Driver Armrest Storage
YesYes
Sunglass Holder
YesNo
Cooled Glove Box
No-
Cup Holders
Front OnlyFront & Rear
Warranty (Years)
33
Battery Warranty (Kilometres)
NoNo
Warranty (Kilometres)
Unlimited100000
Cornering Headlights
NoNo
Headlights
Halogen ProjectorHalogen Projector
Headlight Height Adjuster
YesYes
Tail Lights
HalogenHalogen
Daytime Running Lights
NoLED
Glove Box Lamp
NoNo
Cabin Lamps
Front and RearFront and Rear
Follow me home headlamps
NoNo
Puddle Lamps
NoNo
Rear Reading Lamp
YesYes
Lights on Vanity Mirrors
NoNo
Ambient Interior Lighting
NoNo
Automatic Head Lamps
NoNo
CD Player
No-
Steering mounted controls
YesNo
Wireless Charger
NoNo
Smart Connectivity
Android Auto (No), Apple Car Play (No)Android Auto (No), Apple Car Play (No)
iPod Compatibility
YesYes
Bluetooth Compatibility
Audio StreamingPhone & Audio Streaming
Speakers
44
Integrated (in-dash) Music System
YesYes
AM/FM Radio
YesYes
Head Unit Size
2 DinNot Available
MP3 Playback
Yes-
USB Compatibility
YesYes
GPS Navigation System
NoNo
Voice Command
NoNo
Aux Compatibility
YesYes
Display
Digital DisplayDigital Display
Remote Car Light Flashing & Honking Via app
NoNo
Remote AC On/Off Via app
NoNo
Over The Air (OTA) Updates
No-
Remote Sunroof Open/Close Via app
NoNo
Check Vehicle Status Via App
NoNo
Remote Car Lock/Unlock Via app
NoNo
Geo-Fence
NoNo
Find My Car
No-
Emergency Call
NoNo
Differential Lock
NoNo
Anti-Lock Braking System (ABS)
YesYes
Traction Control System (TC/TCS)
NoYes
Hill Hold Control
NoYes
Electronic Stability Program (ESP)
NoYes
Hill Descent Control
NoNo
Brake Assist (BA)
NoYes
Electronic Brake-force Distribution (EBD)
YesYes
Middle Rear Head Rest
NoYes
Airbags
2 Airbags (Driver, Passenger)6 Airbags (Driver, Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side)
Middle rear three-point seatbelt
NoYes
Overspeed Warning
1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph
Child Seat Anchor Points
NoYes
Emergency Brake Light Flashing
No-
Seat Belt Warning
YesYes
NCAP Rating
3 Star (Global NCAP)Not Tested
Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
NoNo
Seat Upholstery
FabricFabric
Interiors
Single ToneSingle Tone
Driver Armrest
YesYes
Leather-wrapped Gear Knob
NoNo
Rear Armrest
NoWith Cup Holder
Split Rear Seat
No60:40 split
Driver Seat Adjustment
8 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down, seat height up / down)8 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down, seat height: up / down)
Interior Colours
BlackBlack
Ventilated Seats
NoNo
Rear Passenger Seats Type
BenchBench
Leather-wrapped Steering Wheel
NoNo
Folding Rear Seat
FullFlat
Head-rests
Front & RearFront & Rear
Ventilated Seat Type
NoNo
Front Seatback Pockets
YesYes
Front Passenger Seat Adjustment
6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down)
Price (On-Road BreakUp)
On-Road Price
12,68,84113,77,549
Ex-Showroom Price
10,65,00011,99,000
RTO
1,33,1251,19,900
Insurance
43,68458,149
Accessories Charges
00
FastTag Charges
500500
Other Charges
00
EMI
26,70229,608

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