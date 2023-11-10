ROYAL ENFIELD Himalayan 450 Colours

Himalayan 450 is available in 5 colours in India - hanle black, kamet white, slate himalayan salt, kaza brown and slate poppy blue. You can view your favourite Himalayan 450 colour image.
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