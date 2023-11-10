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ROYAL ENFIELD Himalayan 450 Colours

₹3.06 - 3.37 Lakhs*
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Himalayan 450 Colours

Himalayan 450 is available in 5 colours in India - hanle black, kamet white, slate himalayan salt, kaza brown and slate poppy blue. You can view your favourite Himalayan 450 colour image.

Hanle Black
Kamet White
Slate Himalayan Salt
Kaza Brown
Slate Poppy Blue
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