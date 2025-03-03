Launched in Aug 2019
Category Average: 30.0 kmph
Electrica: 25.0 kmph
Category Average: 74.27 km
Electrica: 100.0 km
Category Average: 4.77 hrs
Electrica: 4.5 hrs
Category Average: 1.75 kwh
Electrica: 1.92 kwh
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
|Body Type
|Scooters
|Battery Capacity
|1.92 kWh
|Charging Point
|Yes
|Mobile Connectivity
|Yes
|Range
|100 km
|Headlight
|Yes
|Charging Time
|4-5 Hours
Raftaar Electrica
₹48,540*
₹49,990*
₹35,999*
₹51,115*
₹42,924*
₹51,750*
₹51,750*
Charging Time
4-5 Hours
Charging Time
4-5 Hours
Charging Time
4-6 Hours
Charging Time
-
Charging Time
6-7 Hours
Charging Time
-
Charging Time
5 Hours
Range
100 km
Range
60-65 km
Range
150 km
Range
60 km
Range
60 km
Range
60 km
Range
70 km
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Motor Power
-
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Front Brake
Disc
Front Brake
Drum
Front Brake
Drum
Front Brake
Disc
Front Brake
Drum
Front Brake
Drum
Front Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
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