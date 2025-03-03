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ElectricaPriceSpecs & FeaturesImagesAlternativesVariantsEMINews
Raftaar Electrica
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RAFTAAR Electrica

Launched in Aug 2019

Review & Win ₹2000
₹48,540 - 70,900**Ex-showroom price
Get on road priceDelhi
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Electrica Key Specs

Speed

Category Average: 30.0 kmph

Electrica: 25.0 kmph

Range

Category Average: 74.27 km

Electrica: 100.0 km

Charging

Category Average: 4.77 hrs

Electrica: 4.5 hrs

Battery

Category Average: 1.75 kwh

Electrica: 1.92 kwh

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About Raftaar Electrica

Raftaar Electrica Variants
Raftaar Electrica price starts at ₹ 48,540 and goes up to ₹ 70,900 (Ex-showroom). Raftaar Electrica comes in ...Read More
2 Variants Available
La₹48,540*
25 kmph
100 km
Mobile Application
Seat Type: Single
Anti Theft Alarm
Instrument Console: Digital
Battery Capacity: 1.92 kWh
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Li₹70,900*
25 kmph
100 km
Mobile Application
Seat Type: Single
Anti Theft Alarm
Instrument Console: Digital
Battery Capacity: 1.92 kWh
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*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.

Raftaar Electrica Images

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Raftaar Electrica Specifications and Features

Body TypeScooters
Battery Capacity1.92 kWh
Charging PointYes
Mobile ConnectivityYes
Range100 km
HeadlightYes
Charging Time4-5 Hours
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Raftaar Electrica comparison with similar bikes

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₹51,750*
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₹51,750*
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Charging Time
4-5 Hours
Charging Time
4-5 Hours
Charging Time
4-6 Hours
Charging Time
-
Charging Time
6-7 Hours
Charging Time
-
Charging Time
5 Hours
Range
100 km
Range
60-65 km
Range
150 km
Range
60 km
Range
60 km
Range
60 km
Range
70 km
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Motor Power
-
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Motor Power
250 W
Front Brake
Disc
Front Brake
Drum
Front Brake
Drum
Front Brake
Disc
Front Brake
Drum
Front Brake
Drum
Front Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Drum
Rear Brake
Disc
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Wheel Type
Alloy
Currently viewingElectrica vs Sport 63Electrica vs XoneElectrica vs ShigaElectrica vs eSpa LAElectrica vs Oma Star LiElectrica vs Oma Star
*Disclaimer: Prices mentioned are ex-showroom prices and represent the starting price for the respective model.

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Raftaar Electrica EMI

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La
25 kmph | 100 km
₹ 48,540*
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₹48,540*
Li
25 kmph | 100 km
₹70,900*
EMI ₹807.26/ month
for 5 Years @ 10.5%* interest rate
Customise EMI

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