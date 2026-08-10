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KAWASAKI KX 250

₹7.99 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Kawasaki KX 250 Price:

Kawasaki KX 250 is priced at Rs. 7.99 Lakhs (ex-showroom Delhi).

How many variants are there for Kawasaki KX 250?

The Kawasaki KX 250 is available in 1 variant - STD.

What are the Kawasaki KX 250 colour options?

Kawasaki KX 250 comes in one colour options: Lime Green.

What are the engine, performance, and specifications of Kawasaki KX 250?

Kawasaki KX 250 comes in petrol engine options, comes with 249 cc engine, and features a Dirt Bikes, Off Road Bikes body type.

Which are the major rivals of Kawasaki KX 250?

Kawasaki KX 250 rivals are KTM 250 SX-F, KTM 85 SX, Kawasaki KLX 450R.

What is the mileage of Kawasaki KX 250?

Kawasaki KX 250 comes with a mileage of 30 kmpl (Company claimed).

Kawasaki KX 250 Key Specs

  • Engine iconEngine
    249 cc
  • Mileage iconMileage
    30 kmpl
  • Speed iconSpeed
    103 kmph
  • KerbWeight iconKerb Weight
    108 kg
View All KX 250 SpecsView specs icon

Kawasaki KX 250 Variants

Kawasaki KX 250 price starts at ₹ 7.99 Lakhs .
1 Variant Available
KX 250 STD
₹7.99 Lakhs*
249 cc
103 kmph
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Kawasaki KX 250 Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with KX 250.
Kawasaki KX 250
KTM 250 SX-F
VS
Kawasaki KX 250Select model
KTM 250 SX-FSelect model
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Kawasaki KX 250 comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
Kawasaki KX 250
Kawasaki KX 250 image
Rs. 7.99 LakhsOnwards-249 cc--Dirt Bikes, Off Road Bikes108 kg2190 mmDiscDiscSpoke
KTM 250 SX-FKTM 250 SX-F imageRs. 9.58 LakhsOnwards-249.9 cc--Dirt Bikes, Off Road Bikes101 kg-DiscDiscSpokeKX 250VS250 SX-F
KTM 85 SXKTM 85 SX imageRs. 6.69 LakhsOnwards-84.9 cc16.4 PS14 NmDirt Bikes67 kg-DiscDiscSpoke wheelsKX 250VS85 SX
Kawasaki KLX 450RKawasaki KLX 450R imageRs. 8.99 LakhsOnwards-449 cc--Dirt Bikes, Off Road Bikes126 kg2175 mmDiscDiscSpokeKX 250VSKLX 450R

Kawasaki KX 250 Images

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Kawasaki KX 250 Colours

Kawasaki KX 250 is available in the 1 Colour in India.

Lime green

Kawasaki KX 250 Alternatives

KTM 250 SX-F

KTM 250 SX-F

9.58 Lakhs
KX 250vs250 SX-F
KTM 85 SX

KTM 85 SX

6.69 Lakhs
KX 250vs85 SX
Kawasaki KLX 450R

Kawasaki KLX 450R

8.99 Lakhs
KX 250vsKLX 450R

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Kawasaki KX 250 Specifications and Features

Body TypeDirt Bikes, Off Road Bikes
Mileage30 kmpl
TransmissionManual
Engine249 cc
Max Speed 103 kmph
Fuel TypePetrol
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