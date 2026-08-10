Kawasaki KX 250 Key Specs
- Engine249 cc
- Mileage30 kmpl
- Speed103 kmph
- Kerb Weight108 kg
Kawasaki KX 250 is priced at Rs. 7.99 Lakhs (ex-showroom Delhi).
The Kawasaki KX 250 is available in 1 variant - STD.
Kawasaki KX 250 comes in one colour options: Lime Green.
Kawasaki KX 250 comes in petrol engine options, comes with 249 cc engine, and features a Dirt Bikes, Off Road Bikes body type.
Kawasaki KX 250 rivals are KTM 250 SX-F, KTM 85 SX, Kawasaki KLX 450R.
Kawasaki KX 250 comes with a mileage of 30 kmpl (Company claimed).
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|Kawasaki KX 250
|Rs. 7.99 LakhsOnwards
|-
|249 cc
|-
|-
|Dirt Bikes, Off Road Bikes
|108 kg
|2190 mm
|Disc
|Disc
|Spoke
|KTM 250 SX-F
|Rs. 9.58 LakhsOnwards
|-
|249.9 cc
|-
|-
|Dirt Bikes, Off Road Bikes
|101 kg
|-
|Disc
|Disc
|Spoke
|KX 250VS250 SX-F
|KTM 85 SX
|Rs. 6.69 LakhsOnwards
|-
|84.9 cc
|16.4 PS
|14 Nm
|Dirt Bikes
|67 kg
|-
|Disc
|Disc
|Spoke wheels
|KX 250VS85 SX
|Kawasaki KLX 450R
|Rs. 8.99 LakhsOnwards
|-
|449 cc
|-
|-
|Dirt Bikes, Off Road Bikes
|126 kg
|2175 mm
|Disc
|Disc
|Spoke
|KX 250VSKLX 450R
Kawasaki KX 250 is available in the 1 Colour in India.
|Body Type
|Dirt Bikes, Off Road Bikes
|Mileage
|30 kmpl
|Transmission
|Manual
|Engine
|249 cc
|Max Speed
|103 kmph
|Fuel Type
|Petrol
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