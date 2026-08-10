Kawasaki KLX 110RL Key Specs
- Engine112 cc
- Mileage20 kmpl
- Power7.29 ps
- Speed80 kmph
- Max Torque8 Nm
- Kerb Weight76 kg
Kawasaki KLX 110RL is priced at Rs. 2.88 Lakhs (ex-showroom Delhi).
The Kawasaki KLX 110RL is available in 1 variant - STD.
Kawasaki KLX 110RL comes in one colour options: Green.
Kawasaki KLX 110RL comes in petrol engine options, comes with 112 cc engine, and features a Dirt Bikes, Off Road Bikes body type.
Kawasaki KLX 110RL rivals are Kawasaki KX65, Kawasaki KLX230RS, TVS RTS X, Triumph Scrambler 400 XC.
Kawasaki KLX 110RL comes with a mileage of 20 kmpl (Company claimed).
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|Kawasaki KLX 110RL
|Rs. 2.88 LakhsOnwards
|-
|112 cc
|7.29 PS
|8 Nm
|Dirt Bikes, Off Road Bikes
|76 kg
|1560 mm
|Drum
|Drum
|Spoke
|Kawasaki KX65
|Rs. 3.12 LakhsOnwards
|-
|64 cc
|-
|-
|Dirt Bikes, Off Road Bikes
|60 kg
|1590 mm
|Disc
|Disc
|Spoke
|KLX 110RLVSKX65
|Kawasaki KLX230RS
|Rs. 1.79 LakhsOnwards
|-
|233 cc
|20 PS
|20.6 Nm
|Dirt Bikes, Off Road Bikes
|115 kg
|2035 mm
|Disc
|Drum
|Tubular, semi-double cradle
|KLX 110RLVSKLX230RS
|Triumph Scrambler 400 XC
|Rs. 2.99 LakhsOnwards
|349 cc
|37 PS
|32 Nm
|Adventure Tourer Bikes, Off Road Bikes
|190 kg
|-
|Disc
|Disc
|Spoke
|KLX 110RLVSScrambler 400 XC
Kawasaki KLX 110RL is available in the 1 Colour in India.
|Max Power
|7.29 PS @ 7500 rpm
|Body Type
|Dirt Bikes, Off Road Bikes
|Max Torque
|8 Nm @ 4000 rpm
|Kick and Self Start
|Yes
|Transmission
|Manual
|Mileage
|20 kmpl
|Engine
|112 cc
|Fuel Type
|Petrol
|Max Speed
|80 kmph
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