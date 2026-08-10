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KAWASAKI KLX 110RL

₹2.88 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Kawasaki KLX 110RL Price:

Kawasaki KLX 110RL is priced at Rs. 2.88 Lakhs (ex-showroom Delhi).

How many variants are there for Kawasaki KLX 110RL?

The Kawasaki KLX 110RL is available in 1 variant - STD.

What are the Kawasaki KLX 110RL colour options?

Kawasaki KLX 110RL comes in one colour options: Green.

What are the engine, performance, and specifications of Kawasaki KLX 110RL?

Kawasaki KLX 110RL comes in petrol engine options, comes with 112 cc engine, and features a Dirt Bikes, Off Road Bikes body type.

Which are the major rivals of Kawasaki KLX 110RL?

Kawasaki KLX 110RL rivals are Kawasaki KX65, Kawasaki KLX230RS, TVS RTS X, Triumph Scrambler 400 XC.

What is the mileage of Kawasaki KLX 110RL?

Kawasaki KLX 110RL comes with a mileage of 20 kmpl (Company claimed).

Kawasaki KLX 110RL Key Specs

  • Engine iconEngine
    112 cc
  • Mileage iconMileage
    20 kmpl
  • Power iconPower
    7.29 ps
  • Speed iconSpeed
    80 kmph
  • MaxTorque iconMax Torque
    8 Nm
  • KerbWeight iconKerb Weight
    76 kg
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Kawasaki KLX 110RL Variants

Kawasaki KLX 110RL price starts at ₹ 2.88 Lakhs .
1 Variant Available
KLX 110RL STD
₹2.88 Lakhs*
112 cc
80 kmph
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Kawasaki KLX 110RL Latest Updates

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Kawasaki KLX 110RL Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with KLX 110RL.
Kawasaki KLX 110RL
Kawasaki KX65
VS
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Kawasaki KLX 110RL comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
Kawasaki KLX 110RL
Kawasaki KLX 110RL image
Rs. 2.88 LakhsOnwards-112 cc7.29 PS8 NmDirt Bikes, Off Road Bikes76 kg1560 mmDrumDrumSpoke
Kawasaki KX65Kawasaki KX65 imageRs. 3.12 LakhsOnwards-64 cc--Dirt Bikes, Off Road Bikes60 kg1590 mmDiscDiscSpokeKLX 110RLVSKX65
Kawasaki KLX230RSKawasaki KLX230RS imageRs. 1.79 LakhsOnwards-233 cc20 PS20.6 NmDirt Bikes, Off Road Bikes115 kg2035 mmDiscDrumTubular, semi-double cradleKLX 110RLVSKLX230RS
Triumph Scrambler 400 XCTriumph Scrambler 400 XC imageRs. 2.99 LakhsOnwards
4.72
349 cc37 PS32 NmAdventure Tourer Bikes, Off Road Bikes190 kg-DiscDiscSpokeKLX 110RLVSScrambler 400 XC

Kawasaki KLX 110RL Images

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Kawasaki KLX 110RL Colours

Kawasaki KLX 110RL is available in the 1 Colour in India.

Green
Green

Kawasaki KLX 110RL Alternatives

Kawasaki KX65

Kawasaki KX65

3.12 Lakhs
KLX 110RLvsKX65
Kawasaki KLX230RS

Kawasaki KLX230RS

1.79 - 4.81 Lakhs
KLX 110RLvsKLX230RS
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Kawasaki KLX 110RL Specifications and Features

Max Power7.29 PS @ 7500 rpm
Body TypeDirt Bikes, Off Road Bikes
Max Torque 8 Nm @ 4000 rpm
Kick and Self StartYes
TransmissionManual
Mileage20 kmpl
Engine112 cc
Fuel TypePetrol
Max Speed80 kmph
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