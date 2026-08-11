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KAWASAKI KLX 140R F

₹4.11 Lakhs*
*Ex-showroom price
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Kawasaki KLX 140R F Price:

Kawasaki KLX 140R F is priced at Rs. 4.11 Lakhs (ex-showroom Delhi).

How many variants are there for Kawasaki KLX 140R F?

The Kawasaki KLX 140R F is available in 1 variant - STD.

What are the Kawasaki KLX 140R F colour options?

Kawasaki KLX 140R F comes in one colour options: Lime Green.

What are the engine, performance, and specifications of Kawasaki KLX 140R F?

Kawasaki KLX 140R F comes in petrol engine options, comes with 144 cc engine, and features a Dirt Bikes, Off Road Bikes body type.

Which are the major rivals of Kawasaki KLX 140R F?

Kawasaki KLX 140R F rivals are Kawasaki KX112, Kawasaki KLX230RS, KTM 50 SX, KTM 390 Enduro R, KTM 390 Adventure R, Kawasaki Versys X 300.

What is the mileage of Kawasaki KLX 140R F?

Kawasaki KLX 140R F comes with a mileage of 60 kmpl (Company claimed).

Kawasaki KLX 140R F Key Specs

  • Engine iconEngine
    144 cc
  • Mileage iconMileage
    60 kmpl
  • Power iconPower
    11 ps
  • Speed iconSpeed
    70 kmph
  • MaxTorque iconMax Torque
    12 Nm
  • KerbWeight iconKerb Weight
    99 kg
View All KLX 140R F SpecsView specs icon

Kawasaki KLX 140R F Variants

Kawasaki KLX 140R F price starts at ₹ 4.11 Lakhs .
1 Variant Available
KLX 140R F STD
₹4.11 Lakhs*
144 cc
*Disclaimer: The prices are ex-showroom price for the respective model in the selected city.
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Kawasaki KLX 140R F Latest Updates

Calendar icon5 Aug 2026
SIAM retracted a letter on E20 fuel quality pending further technical validation amidst ongoing industry discussions.Read Full Story
Calendar icon12 Jun 2026
India caps bulk fuel purchases to prevent hoarding, mainly impacting large buyers, while regular consumers remain unaffected.Read Full Story
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President Trump threatens EU car tariffs, prompting urgent trade talks to protect European interests amid industry concerns.Read Full Story
Calendar icon6 Apr 2026
Fuel contamination at a Greater Noida petrol pump caused vehicle malfunctions and protests, prompting police intervention and investigations.Read Full Story
Calendar icon11 Feb 2026
Team Camber Racing from SRMIST achieved a clean sweep at Formula Bharat 2026, excelling in all categories through disciplined engineering and teamwork.Read Full Story

Kawasaki KLX 140R F Visual Comparison

Choose a model from the dropdown below to visually compare its features with KLX 140R F.
Kawasaki KLX 140R F
Kawasaki KX112
VS
Kawasaki KLX 140R FSelect model
Kawasaki KX112Select model
Select a feature you want to compare:
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Brand Name View
Model Name View
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Kawasaki KLX 140R F comparison with similar Bikes

BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
BIKEIMAGEEX-SHOWROOM PRICEUSER RATINGSENGINEPOWERTORQUEBODY TYPEKERB WEIGHTLENGTHFRONT BRAKEREAR BRAKEWHEEL TYPECOMPARISON
Kawasaki KLX 140R F
Kawasaki KLX 140R F image
Rs. 4.11 LakhsOnwards-144 cc11 PS12 NmDirt Bikes, Off Road Bikes99 kg2005 mmDiscDiscSpoke
Kawasaki KX112Kawasaki KX112 imageRs. 4.5 LakhsOnwards-112 cc--Dirt Bikes, Off Road Bikes77.0 kg1920 mmDiscDisc-KLX 140R FVSKX112
Kawasaki KLX230RSKawasaki KLX230RS imageRs. 1.79 LakhsOnwards-233 cc20 PS20.6 NmDirt Bikes, Off Road Bikes115 kg2035 mmDiscDrumTubular, semi-double cradleKLX 140R FVSKLX230RS
KTM 50 SXKTM 50 SX imageRs. 4.75 LakhsOnwards-49.9 cc5.4 PS5.2 NmDirt Bikes--DiscDiscSpokeKLX 140R FVS50 SX
KTM 390 Enduro RKTM 390 Enduro R imageRs. 3.41 LakhsOnwards-398.63 cc46 PS39 NmDirt Bikes, Off Road Bikes177 kg-DiscDiscSpokeKLX 140R FVS390 Enduro R
KTM 390 Adventure RKTM 390 Adventure R imageRs. 3.78 LakhsOnwards-398.63 cc46 PS39 NmAdventure Tourer Bikes, Dirt Bikes, Off Road Bikes182 kg-DiscDisc-KLX 140R FVS390 Adventure R

Kawasaki KLX 140R F Images

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Kawasaki KLX 140R F Colours

Kawasaki KLX 140R F is available in the 1 Colour in India.

Lime green

Kawasaki KLX 140R F Alternatives

Kawasaki KX112

Kawasaki KX112

4.5 Lakhs
KLX 140R FvsKX112
Kawasaki KLX230RS

Kawasaki KLX230RS

1.79 - 4.81 Lakhs
KLX 140R FvsKLX230RS
KTM 50 SX

KTM 50 SX

4.75 Lakhs
KLX 140R Fvs50 SX
KTM 390 Enduro R

KTM 390 Enduro R

3.41 - 3.54 Lakhs
KLX 140R Fvs390 Enduro R
KTM 390 Adventure R

KTM 390 Adventure R

3.78 Lakhs
KLX 140R Fvs390 Adventure R
Kawasaki Versys X 300

Kawasaki Versys X 300

3.49 Lakhs
KLX 140R FvsVersys X 300

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Kawasaki KLX 140R F Specifications and Features

Max Power11 PS
Body TypeDirt Bikes, Off Road Bikes
Max Torque12 Nm
Kick and Self StartYes
Mileage60 kmpl
TransmissionManual
Engine144 cc
Fuel TypePetrol
Max Speed70 kmph
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