Kawasaki KLX 140R F Key Specs
- Engine144 cc
- Mileage60 kmpl
- Power11 ps
- Speed70 kmph
- Max Torque12 Nm
- Kerb Weight99 kg
Kawasaki KLX 140R F is priced at Rs. 4.11 Lakhs (ex-showroom Delhi).
The Kawasaki KLX 140R F is available in 1 variant - STD.
Kawasaki KLX 140R F comes in one colour options: Lime Green.
Kawasaki KLX 140R F comes in petrol engine options, comes with 144 cc engine, and features a Dirt Bikes, Off Road Bikes body type.
Kawasaki KLX 140R F rivals are Kawasaki KX112, Kawasaki KLX230RS, KTM 50 SX, KTM 390 Enduro R, KTM 390 Adventure R, Kawasaki Versys X 300.
Kawasaki KLX 140R F comes with a mileage of 60 kmpl (Company claimed).
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|BIKE
|IMAGE
|EX-SHOWROOM PRICE
|USER RATINGS
|ENGINE
|POWER
|TORQUE
|BODY TYPE
|KERB WEIGHT
|LENGTH
|FRONT BRAKE
|REAR BRAKE
|WHEEL TYPE
|COMPARISON
|Kawasaki KLX 140R F
|Rs. 4.11 LakhsOnwards
|-
|144 cc
|11 PS
|12 Nm
|Dirt Bikes, Off Road Bikes
|99 kg
|2005 mm
|Disc
|Disc
|Spoke
|Kawasaki KX112
|Rs. 4.5 LakhsOnwards
|-
|112 cc
|-
|-
|Dirt Bikes, Off Road Bikes
|77.0 kg
|1920 mm
|Disc
|Disc
|-
|KLX 140R FVSKX112
|Kawasaki KLX230RS
|Rs. 1.79 LakhsOnwards
|-
|233 cc
|20 PS
|20.6 Nm
|Dirt Bikes, Off Road Bikes
|115 kg
|2035 mm
|Disc
|Drum
|Tubular, semi-double cradle
|KLX 140R FVSKLX230RS
|KTM 50 SX
|Rs. 4.75 LakhsOnwards
|-
|49.9 cc
|5.4 PS
|5.2 Nm
|Dirt Bikes
|-
|-
|Disc
|Disc
|Spoke
|KLX 140R FVS50 SX
|KTM 390 Enduro R
|Rs. 3.41 LakhsOnwards
|-
|398.63 cc
|46 PS
|39 Nm
|Dirt Bikes, Off Road Bikes
|177 kg
|-
|Disc
|Disc
|Spoke
|KLX 140R FVS390 Enduro R
|KTM 390 Adventure R
|Rs. 3.78 LakhsOnwards
|-
|398.63 cc
|46 PS
|39 Nm
|Adventure Tourer Bikes, Dirt Bikes, Off Road Bikes
|182 kg
|-
|Disc
|Disc
|-
|KLX 140R FVS390 Adventure R
Kawasaki KLX 140R F is available in the 1 Colour in India.
|Max Power
|11 PS
|Body Type
|Dirt Bikes, Off Road Bikes
|Max Torque
|12 Nm
|Kick and Self Start
|Yes
|Mileage
|60 kmpl
|Transmission
|Manual
|Engine
|144 cc
|Fuel Type
|Petrol
|Max Speed
|70 kmph
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